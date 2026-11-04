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Las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia 2026 volverían a disputarse en fechas muy cercanas: estas serían las fechas

Tal parece que los dos certámenes volverán a terminar al mismo tiempo como en las temporadas 2024 y 2025, pero en esta ocasión se debe al terremoto del 10 de agosto que modificó el calendario

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El fútbol colombiano sí alcanzaría a terminar su temporada 2026 en diciembre, pero con un calendario apretado - crédito Colprensa
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El calendario del fútbol colombiano por fin se equilibró después de casi tres meses de encuentros aplazados, partidos con pocos días de descanso para los futbolistas y equipos que llegaron a deber hasta tres compromisos en la tabla de posiciones. La situación se produjo tras el terremoto del 10 de agosto en el país.

Se conocieron las posibles fechas para las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia. Esta última competencia modificó su calendario tras el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter, ya que no contaba con mucho margen para sus rondas definitivas. Por ello, los octavos y los cuartos de final se disputaron a partido único.

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Por otro lado, la Liga BetPlay entra en su recta final para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares. Tanto la última fecha del Todos contra Todos como la primera jornada de las semifinales se moverían algunos días para garantizar el descanso de los equipos que también disputen las semifinales de la Copa Colombia.

¿Cuándo se coronarían a los campeones de Liga BetPlay y Copa Colombia?

Luego del terremoto del 10 de agosto, una de las dudas en la Dimayor era cuándo acabaría la temporada 2026, pues se especuló primero que sería en medio de las fiestas de final de año o, en el peor de los casos, en enero de 2027, pero sin televisión porque el contrato de derechos se acaba en diciembre.

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El periodista Juan Felipe Cadavid, en el programa La FM Más Fútbol, mencionó que la Liga BetPlay tendría su final el sábado 12 y el miércoles 16 de diciembre, cuatro días después del calendario inicial que se presentó en julio de 2026, aunque falta la confirmación por parte de la Dimayor.

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La Liga BetPlay terminaría a mediados de diciembre, en medio de muchos líos por el apretado calendario y las polémicas de la Dimayor - crédito Colprensa

El comunicador también mencionó que la primera jornada de los cuadrangulares semifinales del campeonato sería el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con el objetivo de que no haya más aplazamientos de ahí en adelante porque son muy pocas las fechas libres para reprogramar encuentros en las finales.

De otro lado, la Copa Colombia coronaría a su campeón entre el sábado 19 y el martes 22 de diciembre, además de que sería el certamen con el que se cerraría la temporada 2026, tal como se dio en 2025 con la final entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, que terminó 1-0 para los verdes.

El ganador de la Copa Colombia clasifica a la Copa Libertadores del siguiente año. (Colprensa - Camila Díaz)
El ganador de la Copa Colombia clasificará a la Copa Sudamericana 2027, en su primera fase - crédito Camila Díaz/Colprensa

De ser esas las fechas, también la Dimayor garantizará cualquier situación en caso de que uno o dos equipos se vean las caras en ambos certámenes, para garantizar el descanso de los futbolistas para esos compromisos.

Semifinales de Copa Colombia

De otro lado, la Dimayor informó las fechas para la ida de las semifinales de la Copa Colombia 2026, que en esta fase sí volverá el formato de ida y vuelta después de los encuentros a partido único en los octavos y cuartos, que dejaron sorpresas como las eliminaciones de Millonarios, Santa Fe y Medellín.

Para empezar, Internacional de Bogotá recibirá al América de Cali en el estadio Metropolitano de Techo, el cual fue elegido finalmente porque nunca hubo respuesta a la supuesta petición para que el encuentro se celebrara en El Campín, sobre todo por la polémica con Sencia y el mantenimiento de la grama.

Los juegos se llevarán con ida y vuelta en la fase de semifinales-crédito Dimayor
Los juegos se llevarán con ida y vuelta en la fase de semifinales-crédito Dimayor

De otro lado, Once Caldas arrancará las semifinales en Manizales contra Atlético Nacional, el tricampeón que quiere dar el golpe en condición de visitante ante una de las sorpresas del torneo, pues viene de dejar en el camino a Santa Fe en Bogotá por 2-0 y con buen momento en el segundo semestre.

Finalmente, Juan Felipe Cadavid mencionó que la vuelta de las semis de Copa Colombia se jugaría el martes 10 de noviembre, lo que provocó que la fecha 19 de la Liga BetPlay pasara del jueves 12 al sábado 14.

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