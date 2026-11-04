Aida Victoria Merlano reapareció y no pudo contener las lágrimas en medio de un nuevo pleito legal con su exnovio ‘El Agropecuario’: esto dijo

La barranquillera admitió que el reciente conflicto con su expareja y padre de su hijo Emiliano por la custodia le generó depresión - crédito @aidavictoriam/Instagram

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En medio de una disputa legal por la custodia de su hijo Emiliano, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano publicó en sus historias de Instagram unas declaraciones en las que admitió atravesar uno de los períodos más exigentes de su vida, en medio de las denuncias de su expareja Juan David Tejada (conocido como El Agropecuario) por presuntamente llevarse a su hijo fuera del país sin su autorización.

La creadora de contenido barranquillera, que acumula más de siete millones de seguidores en esa red social, mostró su faceta más vulnerable sobre el impacto emocional de las últimas semanas.

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“Andaba viendo mi DM y yo sé que hay gente muy preocupada por mi ausencia porque aparte de que las redes sociales son mi trabajo. Yo amo estar aquí mucho, pero estoy en un break obligatorio, pues mi salud mental lo exigía. Estos últimos meses han sido complicados y yo no soy la Mujer Maravilla, aunque a veces a mí se me olvida”, afirmó.

Entre lágrimas, Merlano admitió que los conflcitos con El Agropecuario han afectado su salud mental, al punto de no tener ganas ni de levantarse de la cama - crédito @aidavictoriam/Instagram

Merlano atribuyó el quiebre a la situación que atraviesa con su hijo: “Yo soy una persona muy fuerte, a mí todo me importa un carajo, pero mi hijo es mi talón de Aquiles. Y cuando usan a mi hijo para intentar lastimarme, desafortunadamente, pues lo consiguen”. Señaló estar en “un proceso muy desgastante” porque no quiere “seguir tolerando que intenten convertir mi maternidad en un infierno”.

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La barranquillera también describió la fe como un recurso ante la crisis: “Yo me he aferrado mucho a Dios y honestamente, la oración me ha dado una paz impresionante. Pero hay días en los que humanamente mi ansiedad se desborda y no me puedo parar de la cama”. Precisó que alterna días productivos, en los que saca contenido y trabaja, con otros en los que únicamente quiere “abrazar a mi hijo y llorar”.

Hacia el cierre de las historias, Merlano vinculó la imagen del bebé con su capacidad de recuperarse: “En los días en los que no estoy bien, ver su carita hace que cada cosa valga la pena 1.000 veces”. La publicación fue acompañada por un video que encontró en su galería y que, según contó, le provocó melancolía.

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Días atrás, Merlano se expresó de una manera más reflexiva sobre lo que estaba atravesando con Tejada. “Hay días en los que siento que nada me tumba y otros en los que me siento aplastada por el peso de una mosca”, escribió. La frase abrió paso a una declaración más extensa sobre el esfuerzo de ejercer la maternidad en medio de la presión pública y el desgaste judicial: “Ciertamente, nadie sabe por lo que he tenido que pasar y todo lo que lucho día a día para poder ser la mamá que mi hijo merece; por venir a casa a ser calma aunque mi mundo esté en caos”.

Aida Victoria Merlano reflexionó sobre la maternidad en estos días de dificultad que enfrenta (@aidavictoriam/IG)

El padre del menor denunció públicamente desconocer el paradero de Emiliano

Las historias de Merlano llegaron días después de que Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario, publicara el 24 de octubre un comunicado titulado “Denuncia pública” en su cuenta de Instagram. En el documento, el empresario aseguró que autorizó la salida temporal del menor hacia Panamá, con fecha de regreso prevista para el 3 de agosto de 2026, plazo que, según su versión, no se cumplió.

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El papá del menor pidió a los dos gobiernos intervenir para poder saber el paradero de su bebé - crédito @elreydelosagropercuarios_/IG

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”, señaló Tejada en el comunicado, que incluyó un afiche con la leyenda “SOS se busca Emiliano” y mencionaba un posible traslado del menor a Bahamas sin su autorización.

El creador de contenido informó que inició un procedimiento de restitución internacional ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. También reveló que Merlano habría interpuesto una demanda de privación de la patria potestad ante un juzgado de Barranquilla, proceso que el equipo jurídico de Tejada cuestiona por competencia territorial.

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Expareja de Aida Victoria Merlano publicó fotografía del menor y su posible ubicación - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

Antes de la reflexión sobre la maternidad, la influenciadora había respondido al comunicado de su expareja con un tono distinto: compartió un video recorriendo puntos de Río de Janeiro con camisetas de la selección brasileña.

“Peladas, se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués”, escribió en un mensaje que sus seguidores interpretaron como una respuesta irónica a los señalamientos de Tejada. En una de las imágenes del video aparecía cargando a Emiliano de espaldas.