Colombia

Ángela Benedetti aseguró que Gustavo Petro le hizo pagar una millonaria multa en un hotel de Bogotá durante la campaña presidencial: “Hasta olía a drogas”

La exdiplomática en Panamá relató que debió auxiliar al aspirante presidencial cuando el hospedaje le impidió marcharse por una deuda pendiente y presuntos daños causados dentro de una habitación reservada

Ángela Benedetti asegura que la red de “Papá Pitufo” no solo buscaba financiar campañas, sino infiltrarse en las instituciones públicas - crédito Angela Benedetti/Facebook - Cristian Garavito/Presidencia
La exembajadora sostuvo que Gustavo Petro se ausentaba durante días completos y alteraba la agenda de la campaña electoral. (Angela Benedetti/Facebook - Cristian Garavito/Presidencia)
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Desde que dejó la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro y su entorno familiar han quedado vinculados a una serie de polémicas y acusaciones formuladas por figuras que hicieron parte de su círculo político, aunque el expresidente ha rechazado las versiones en su contra y ha pedido que se respete la presunción de inocencia.

El turno fue para Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del exministro del Interior Armando Benedetti. En una entrevista con la periodista Patricia Janiot, relató episodios que, según sostuvo, presenció o conoció durante la campaña presidencial de 2022. “Yo trabajé un año y medio en la campaña de Gustavo Petro”, afirmó, aunque precisó que, una vez llegó al poder, “no fui llamada a formar parte del Gobierno”.

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La abogada también rechazó que sus críticas respondan a no haber obtenido un puesto en la administración. “El hecho de que me haya dolido no significa que esté diciendo mentiras”, dijo, antes de señalar que llevaba entre dos y tres años cuestionando la gestión de Petro.

La Fiscalía tiene la autorización para rastrear recursos de la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa
Ángela Benedetti relató episodios que, según dijo, conoció durante la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Tras ello, Ángela Benedetti reveló un detalle que se sumaría a las recientes denuncias contra el exjefe de Estado. Según contó a Janiot, su anécdota ocurrió a pocos días de la elección de 2022, cuando Petro aún era candidato presidencial.

Inicialmente, relató que estaba junto a una entonces amiga, cercana a la pareja de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, cuando ella recibió una llamada que la alertó sobre una situación que había tenido el entonces aspirante a la Casa de Nariño. “(A ella) le dijeron que el entonces candidato Petro estaba en un hotel de Bogotá, un hotel lujoso, y que no lo dejaban salir porque decía que no tenía cómo pagar la cuenta”, comentó.

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Según su versión, la mujer se angustió porque tampoco tenía dinero para cubrir el cobro y Benedetti le ofreció prestárselo. “Nos fuimos ella, un amigo mío, mi conductor y yo; nos desplazamos hasta el hotel”, sostuvo. Al llegar, aseguró, la gerencia estaba molesta por el estado en que habría quedado una habitación.

Bogotá - Imagen de referencia
Ángela Benedetti contó una anécdota sobre un hotel de Bogotá ocurrida, según su versión, antes de las elecciones de 2022 - crédito Colprensa

La exembajadora aclaró que no subió al cuarto y que desconoce qué ocurrió allí. Sin embargo, contó que su amiga y el otro acompañante verificaron el lugar y que el hotel cobraba dos noches de alojamiento y una multa que, según dijo, triplicaba ese valor.

“¿Qué hicieron? No sé”, afirmó. Agregó que su amigo le comentó que la habitación “olía a drogas” y estaba en “muy mal estado”, una versión que presentó como un comentario de terceros, no como un hecho que hubiera constatado personalmente.

Ausencias de Petro en campaña

Durante la entrevista con Patricia Janiot, Ángela Benedetti también mencionó varios detalles que ocurrían en medio de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que aseguró que eran frecuentes las ausencias del entonces candidato. “Esas ausencias no eran por horas, eran incluso por días (...) No era que estuviera estudiando para el discurso del día siguiente”, señaló.

La exembajadora sostuvo que esas ausencias afectaban la agenda de una campaña corta y afirmó que, en algunas oportunidades, el candidato se apartaba de su esquema de seguridad. En ese contexto, se refirió a chats divulgados entre Day Vásquez y Nicolás Petro sobre una estadía en Cartagena. “Hablan de que el presidente estaba en Cartagena y tenía que desplazarse a otra ciudad y no pudieron salir hacia la siguiente ciudad porque el presidente estaba de rumba”, dijo. Benedetti citó la expresión “mujeres raras”, atribuida por ella a Vásquez, y afirmó que esas situaciones eran comentadas durante la campaña.

La exconcejala de Bogotá también describió un supuesto acuerdo entre Petro y Verónica Alcocer. Aseguró que, cuando le propusieron ser gerente de la campaña de 2022, una persona le afirmó “que entre ellos no había una relación de pareja” y que “tenían una especie de acuerdo”. La misma fuente, según dijo, le manifestó que un porcentaje de los recursos recaudados en campaña debía destinarse a Alcocer. Aclaró que esa información no le consta de primera mano y que no participaba en las áreas de financiación electoral.

Petro oficializó el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer a través de un mensaje desde su cuenta de X - crédito Sergio Acero / Colprensa
Verónica Alcocer fue mencionada por Ángela Benedetti al hablar de un presunto acuerdo dentro de la pareja - crédito Sergio Acero / Colprensa

Sobre las finanzas de la campaña, mencionó los señalamientos de Eva Ferrer, quien ha dicho que ciudadanos italianos habrían entregado USD 2,5 millones a Alcocer. Benedetti sostuvo que desconocía ese supuesto aporte, pero afirmó que la versión de Ferrer coincidía con lo que le habían contado sobre el acuerdo de la pareja. “Si se llega a comprobar, que no se ha comprobado, las autoridades deberán determinar si existieron implicaciones penales”, añadió.

La exembajadora aseguró además que observó cambios en la situación económica de Alcocer durante la campaña, aunque dijo desconocer el origen de los recursos. “Cuando empieza la campaña, a Verónica le cambió la vida. Eso me consta”, expresó. Señaló que trabajaba en la sede administrativa y no intervenía en la financiación, y añadió que conoció casos de personas que pedían dinero en nombre del gerente de campaña, Ricardo Roa, sin saber si los aportes llegaban a la organización electoral.

Petro afirmó que Eva Ferrer y Angie Rodríguez tenían la obligación de denunciar las presuntas actividades ilegales en su gobierno - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa
Eva Ferrer y Angie Rodríguez figuran entre las exfuncionarias a quienes Ángela Benedetti dijo dar credibilidad de sus denuncias contra Petro - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa

Por último, Ángela Benedetti dio credibilidad a los señalamientos de exfuncionarias y personas que hicieron parte del entorno de Petro. Sobre Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y Ferrer, quien ocupó cargos de consejería y fue cercana a la familia Petro-Alcocer, afirmó: “Yo no tengo por qué no creerle a Angie Rodríguez ni a Eva Ferrer”. Consultada por la denunciante Deisy Jiménez, respondió que también le cree, al igual que a Day Vásquez y al excanciller Álvaro Leyva.

En la conversación, Benedetti insistió en que las acusaciones deben ser esclarecidas por la justicia y que debe respetarse la presunción de inocencia. “Solamente la justicia nos puede aclarar qué de todo lo que se ha dicho es verdad o no es verdad”, concluyó.

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Gustavo PetroÁngela BenedettiVerónica AlcocerCampaña Petro 2022MultaColombia-Noticias

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