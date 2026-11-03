Así cayeron en Cali los dos jefes de alias Keko, el hombre al que Abelardo de la Espriella encaró en el megaoperativo de Barranquilla: “¿Muy guapito?”

El presidente informó que alias Joel Piraña sería el segundo cabecilla de la organización, mientras que alias Rulay estaría al frente de los sicarios del grupo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Un operativo que se llevó a cabo en Cali, y que permtió la captura de dos señalados cabecillas del grupo criminal “La nueva generación del Freseo”, identificados con los alias de Joel Piraña y “Rulay”.

Sin embargo, el punto de operación de la empresa delincuencial no era en la capital de Valle del Cauca, sino en Barranquilla, donde semanas atrás cayó uno de los criminales que hizo parte del balance de aprehendidos luego del megaoperativo que lideró el presidente Abelardo de la Espriella, y en el que encaró a dos señalados bandidos: Alias Ñoño y “Keko”.

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Las pesquisas de las autoridades permitieron concluir que los dos nuevos capturados eran los jefes de “Keko”, quien se robó las miradas y terminó siendo famoso en redes sociales a raíz de las palabras que recibió por parte del jefe de Estado, que lo acusó de liderar acciones ligadas al cobro de extorsiones.

En aquella ocasión, la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026 De la Espriella coordinó, con walkie-talkie en mano y arma al cinto, la denonimada Operación Blindaje 360 contra redes de homicidio, extorsión, hurto y microtráfico en Barranquilla, y que dejó un saldo oficial de 72 capturas en Barranquilla y municipios de su área metropolitana.

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La acción incluyó a 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las autoridades ejecutaron 50 registros y allanamientos contra presuntos miembros del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo, Los Porteños y Los Rápidos, y uno de ellos fue Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias Keko.

“Así es que se doma a un bandido”, dijo De La Espriella en una de las grabaciones divulgadas tras los operativos.

El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

El presidente encaró a alias Keko por amenazas contra el Gobierno

Uno de los procedimientos tuvo como objetivo a un hombre identificado como alias Keko, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de Los del Freseo.

Según los investigadores, una interceptación registró una conversación en la que el detenido se habría referido al presidente como “el Tigre” y habría dicho que, si aparecía, “se le echa plomo”.

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Durante el procedimiento, De La Espriella aludió a ese audio, cuando tuvo al frente al aprehendido: “¿Cómo era que decías que no comías de tigre? Guapito por teléfono, ¿verdad?”, le expresó.

El mandatario también lo cuestionó por los delitos que le atribuyen las autoridades, entre ellos homicidio, sicariato, hurto y extorsión.

Alias Keko respondió que sus declaraciones habían sido hechas “por molestar” y afirmó que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. No obstante, el presidente cerró el diálogo con la frase que se volvió parte de su marca registrada en esta clase de operativos, que también desarrolló en Cali, Medellín y Bogotá: “Bienvenido a la patria milagro”.

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Qué le espera a ‘Keko’

El domingo 1 de noviembre el diario El Heraldo de Barranquilla confirmó que alias Keko tiene orden de traslado a un penal de máxima seguridad del interior del país.

La medida fue adoptada por las nuevas directrices del Gobierno nacional sobre la seguridad de las regiones.

La Fiscalía lo vinculó con homicidios y extorsiones en Barranquilla y Soledad, además de señalar que trabajaba con alias el Negro Ober.

Por esos hechos, Contreras Echeverría fue imputado por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

El Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla le impuso el 26 de octubre una medida de aseguramiento en centro carcelario, tras acoger la solicitud del fiscal 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Elkin Chiquillo Povea.

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En un principio, el despacho había ordenado su reclusión en la Cárcel Distrital El Bosque, la Penitenciaría de El Bosque o la Cárcel Modelo (Bogotá), según la disponibilidad del Inpec.

Los detalles del operativo en Cali: las capturas de “Joel Piraña” y “Rulay”

El procedimiento se realizó como parte de la estrategia Barranquilla Sin Tregua al Delito - Blindaje 360, y de acuerdo con los detalles del balance que entregó la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar), los hoy detenidos tendrían participación en la coordinación de homicidios, extorsiones, tráfico local de estupefacientes y otras rentas ilegales en la capital del Atlántico y municipios de su área metropolitana.

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Durante el operativo fueron incautados $11,5 millones en efectivo, seis teléfonos celulares y un computador portátil. Los elementos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Alias Joel Piraña es señalado como presunto segundo cabecilla: “Rulay” coordinaba los ataques a los comerciantes

“Joel Piraña” sería el segundo cabecilla de la estructura y estaría encargado de recaudar y administrar recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Las pesquisas lo vinculan con la coordinación de acciones relacionadas con narcotráfico, homicidios selectivos, contrabando y extorsiones. Además, la general Rodríguez detalló que este sujeto sería el presunto autor de videollamadas y panfletos intimidatorios que utilizaba con el fin de exigir dinero a empresarios y comerciantes.

Las autoridades deberán sustentar estas acusaciones ante un juez, que determinará la situación jurídica del capturado.

Por su parte, “Rulay” fue acusado de ser el presunto cabecilla militar y coordinador de sicarios de la organización.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido habría liderado actividades extorsivas contra comerciantes de Barranquilla, Soledad y Malambo, igual que “Joel Piraña”.

Los mecanismos de intimidación atribuidos a esa estructura incluyen ataques con armas de fuego, incendios contra establecimientos comerciales y distribución de panfletos amenazantes, describió la vocera de la Policía Nacional.

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Rulay registra seis anotaciones judiciales por homicidio, extorsión, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, de acuerdo con el reporte policial.

Según la institución, La Nueva Generación del Freseo mantiene una disputa con el Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños por el control de rentas ilegales en la región.