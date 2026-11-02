Colombia

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Jenny López entregó detalles de lo sucedido tras cumplir una presentación en Piendamó (Cauca), donde afrontó dificultades respiratorias que preocuparon a sus seguidores

La cantante Jenny López, esposa del artista Jhonny Rivera, explicó los motivos por los que apareció previamente utilizando una máscara de oxígeno, exponiendo los detalles sobre su estado de salud tras las preguntas de sus seguidores (Jenny López/Instagram)

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La cantante de música popular Jenny López, esposa del también artista Jhonny Rivera, informó que atraviesa una afectación respiratoria y vocal que la obligará a guardar reposo durante una semana.

La artista publicó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores luego de compartir una fotografía en la que aparecía con una máscara de oxígeno que desató preocupación.

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En el video difundido en sus redes sociales, la joven artista explicó que su malestar se agudizó durante una intensa agenda de presentaciones. Aunque reconoció que no se encontraba en buenas condiciones, cumplió con el concierto que tenía programado en Piendamó, Cauca, donde actuó junto al intérprete de Mi decisión, El intenso, Soy soltero, entre otras.

“Estaba bastante regular de salud y estaba muy triste porque pensé que no iba a poder cantar”, relató la intérprete al agradecer al público que asistió al espectáculo. Según contó, el respaldo de los asistentes le permitió completar la presentación pese a las dificultades para respirar y cantar.

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La artista tiene un problema que requiere recuperación (Jenny López/Instagram)
Jenny López confesó que tiene un problema que requiere recuperación (Jenny López/Instagram)

Jenny López explicó cuál es el problema de salud que afronta

La cantante señaló que el origen de sus molestias está relacionado con un diagnóstico previo. López indicó que tiene los cornetes nasales agrandados, una condición que, de acuerdo con su explicación, ya requirió una intervención quirúrgica y que podría necesitar un nuevo procedimiento.

Cabe mencionar que los cornetes son estructuras ubicadas dentro de la nariz que ayudan a filtrar, humedecer y calentar el aire que entra al organismo. Cuando aumentan de tamaño, pueden dificultar el paso del aire por las fosas nasales y obligar a la persona a respirar por la boca.

La artista aseguró que los cambios bruscos de temperatura y la exposición prolongada al aire acondicionado empeoran su cuadro: “Mi nariz me queda de adorno porque yo no puedo respirar”.

En su mensaje, Jenny López reiteró que la situación está bajo control y que utilizará los próximos días para recuperarse.

La cantante Jenny López aclaró aspectos vinculados a su condición de salud y explicó detalles de las circunstancias físicas que ha enfrentado recientemente (Jenny López/Instagram)

Una agenda de dos semanas sin pausas afectó su situación de salud

Además del problema nasal, la cantante vinculó su estado de salud con el cansancio acumulado por sus compromisos profesionales. Explicó que llevaba cerca de dos semanas con desplazamientos y actuaciones continuas, con breves regresos a su casa solo para cambiar de equipaje antes de retomar los viajes.

Ha faltado descanso, ha faltado dormir, ha faltado reposo vocal”, expresó Jenny López. También mencionó las jornadas nocturnas como un factor que incidió en el desgaste de su voz, una de las herramientas centrales de su trabajo sobre los escenarios.

La respiración constante por la boca, reiteró, provoca un choque térmico que repercute en su garganta. Por ese motivo, confirmó que permanecerá en reposo vocal durante toda la semana, una medida con la que busca evitar que las molestias se prolonguen.

La publicación de la fotografía generó inquietud entre sus más de un millón de seguidores en Instagram. En la imagen, la artista aparece recostada, con la máscara de oxígeno y una mano sobre la cabeza. Junto a la fotografía, expresó que haría lo posible por responder al compromiso que tenía con sus seguidores caucanos y finalmente lo logró.

Antes de su concierto la joven contó que no se sentía muy bien y preocupó a sus seguidores (Jenny López/Instagram)
Antes de su concierto la joven contó que no se sentía muy bien y preocupó a sus seguidores (Jenny López/Instagram)

La cantante agradeció a los públicos de San Roque y Piendamó

Tras cumplir con sus presentaciones, López aprovechó su mensaje para agradecer a los fanáticos que asistieron a los eventos en San Roque (Antioquia) y Piendamó (Cauca). Sobre la primera localidad, destacó la respuesta del público y calificó la jornada como una experiencia satisfactoria.

El reconocimiento a los asistentes de Piendamó tuvo un tono especial por las condiciones físicas con las que llegó al escenario. La cantante afirmó que entregó todo lo que podía para sacar adelante el espectáculo y agradeció la energía que recibió durante la noche.

Jenny López indicó que ofrecerá más detalles sobre su evolución cuando tenga mayor claridad sobre la causa de las molestias. Mientras tanto, aseguró a sus seguidores que seguirá las recomendaciones de descanso para retomar sus actividades en mejores condiciones.

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