Deportes

Mao Molina recordó, entre lágrimas, el título que ganó con Independiente Medellín: “Mi abuelo se murió antes, no me pudo ver campeón”

El exfutbolista colombiano anotó uno de los goles en la final ante Deportivo Pasto que le dio un título al Poderoso tras 45 años de sequía

“Cuando le ganamos a Pasto yo celebro haciendo la tercera para mi abuelo, él murió antes, no me pudo ver campeón hombre qué falla, y con mi papá teníamos una relación dura, para él fue una alegría, pero disfruté con él”, Mao Molina, entre lágrimas - crédito Elfanfatal/YouTube
Guardar

Mauricio “Mao” Molina recordó entre lágrimas el campeonato que Independiente Medellín ganó en 2002, un título que puso fin a 45 años sin consagraciones para el club. En una entrevista con Elfanfatal, publicada el lunes 2 de noviembre de 2026, el exfutbolista evocó a su abuelo, hincha del DIM, que murió antes de verlo campeón con la camiseta roja.

La referencia de Molina remite al Torneo Finalización de 2002, cuando el Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Víctor Luna, conquistó su tercera estrella. El equipo había sido campeón por última vez en 1957, por lo que la definición ante Deportivo Pasto tuvo un peso especial para varias generaciones de aficionados.

PUBLICIDAD

El exvolante explicó que su vínculo con el club nació en su casa y en las visitas al estadio junto a su padre: “Yo crezco en casa roja. Obviamente, mi papá, re fanático a Medellín, pero a morir. Mi abuelo también, mis tíos”.

Mao Molina recordó entre lágrimas que su abuelo no lo vio campeón con el Independiente Medellín del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Independiente Medellín (Instagram)/El Fanfatal(YoTube)
Mao Molina recordó entre lágrimas que su abuelo no lo vio campeón con el Independiente Medellín del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Independiente Medellín (Instagram)/El Fanfatal(YouTube)

La espera de una familia hincha del DIM

Molina contó que su abuelo ya no podía asistir al estadio por un problema de salud y seguía los partidos por radio. “Mi abuelo ya estaba con un problema degenerativo, de artritis; estaba casi postrado en la cama. Entonces, de la cama al radiecito pa’ escuchar los partidos”, recordó.

Según el exjugador, cada temporada renovaba la ilusión de que el Medellín terminara con una larga racha sin títulos. “Y era siempre, escuchaba él: este año sí. Y era este año, ¿no? Y terminaba el año y era la misma desilusión”, afirmó sobre las expectativas que rodeaban al equipo.

PUBLICIDAD

Los recuerdos de su infancia también incluyen los viajes desde Bello hasta el estadio Atanasio Girardot, las banderas de los hinchas en los buses y las tribunas vestidas de rojo. Mao Molina señaló que solía ir con su padre a la gradería de Norte, mientras las barras de los dos clubes de Medellín ocupaban otros sectores del escenario deportivo.

La plantilla del Independiente Medellín celebrando el título del 2002 - crédito Villegas Editores
La plantilla del Independiente Medellín celebrando el título del 2002 - crédito Villegas Editores

Antes de consolidarse como futbolista profesional, incluso tuvo una experiencia particular en el rival de patio: “Yo fui recogebolas de Nacional. A mí me tocó el título de Nacional de 1991. Inclusive, la foto del equipo que fue titular ese día, yo soy el único que aparezco”.

Molina describió esa etapa como parte de una época en la que las rivalidades no impedían compartir el fútbol desde distintos lugares. Mientras acompañaba a su padre a ver al Medellín, también asistía a partidos de Atlético Nacional como recogebolas.

Sin embargo, dijo que la frustración por las campañas sin títulos del DIM era una sensación constante en su familia.

El equipo del Deportivo Pasto que perdió la final ante Independiente Medellín - crédito Fotos Antiguas Fútbol Profesional Colombiano/Facebook
El equipo del Deportivo Pasto que perdió la final ante Independiente Medellín - crédito Fotos Antiguas Fútbol Profesional Colombiano/Facebook

El gol en Pasto y el homenaje a su abuelo

La final del Torneo Finalización de 2002 comenzó el 18 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín venció 2-0 a Deportivo Pasto con un gol de Robinson Muñoz y un autogol de Julio Valencia. Cuatro días después, el 22 de diciembre, ambos equipos jugaron el partido de vuelta en el estadio Departamental Libertad, en San Juan de Pasto.

Molina fue protagonista de aquella definición al marcar de tiro libre a los 28 minutos. Su gol dejó el marcador global 3-0 a favor del Medellín. Aunque Deportivo Pasto empató el encuentro con una anotación de taco de Walter Escobar a los 57 minutos, el DIM resistió con nueve jugadores tras las expulsiones de Molina y Luis “Pancer” Carvajal.

Al recordar su celebración en Pasto, el exfutbolista se quebró durante la entrevista: “Yo celebro el gol así. Haciendo la tercera para mi abuelo”.

Luego confirmó que su abuelo no alcanzó a presenciar la conquista: “Él murió antes, no me pudo ver, hombre, qué falla”, expresó. El título de 2002, construido después de una campaña que llevó al Medellín a resistir la presión y un partido final con dos expulsados, quedó así ligado para él a una ausencia familiar.

Temas Relacionados

Independiente MedellínTítulos del Independiente MedellínMao MolinaFútbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: termina el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 17 de la Liga BetPlay

El estadio Américo Montanini es el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marca la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: termina el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 17 de la Liga BetPlay

El Pibe Valderrama quedó sorprendido con el nuevo Metropolitano de Barranquilla: “En Suramérica no hay un estadio de esta calidad”

El ídolo del Junior y de la selección Colombia hizo la visita al recinto deportivo en compañía del alcalde Alejandro Char y del también exfutbolista Víctor Danilo Pacheco

El Pibe Valderrama quedó sorprendido con el nuevo Metropolitano de Barranquilla: “En Suramérica no hay un estadio de esta calidad”

CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

El volante recibió su primera convocatoria a la selección de mayores para la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026

CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

El histórico Toni Kroos sorprendió al revelar el lugar que le habría dado a Luis Díaz en el Balón de Oro: lo puso en su podio

El exjugador alemán cuestionó indirectamente el resultado de la votación y destacó el rendimiento del colombiano durante la temporada. “El guajiro” terminó en el puesto 24, empatado en puntos con otro futbolista del PSG

El histórico Toni Kroos sorprendió al revelar el lugar que le habría dado a Luis Díaz en el Balón de Oro: lo puso en su podio

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Después de ocho meses y 24 días, el defensor colombiano volvió a ser inicialista con su equipo en Italia, en el compromiso ante Napoli, por la liga de ese país

Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

Deportes

Hijo de Ómar Pérez recibió el llamado de la selección Colombia Sub-19: juega en Boca Juniors y buscará ganarse un lugar en la Tricolor

Hijo de Ómar Pérez recibió el llamado de la selección Colombia Sub-19: juega en Boca Juniors y buscará ganarse un lugar en la Tricolor

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: termina el primer tiempo, siga aquí el minuto a minuto de la fecha 17 de la Liga BetPlay

El Pibe Valderrama quedó sorprendido con el nuevo Metropolitano de Barranquilla: “En Suramérica no hay un estadio de esta calidad”

CD Castellón apelará la expulsión que sufrió el colombiano Matías Orozco ante Burgos: “La he visto 10 veces y no sé si es falta”

El histórico Toni Kroos sorprendió al revelar el lugar que le habría dado a Luis Díaz en el Balón de Oro: lo puso en su podio