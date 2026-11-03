Mao Molina recordó, entre lágrimas, el título que ganó con Independiente Medellín: “Mi abuelo se murió antes, no me pudo ver campeón”

“Cuando le ganamos a Pasto yo celebro haciendo la tercera para mi abuelo, él murió antes, no me pudo ver campeón hombre qué falla, y con mi papá teníamos una relación dura, para él fue una alegría, pero disfruté con él”, Mao Molina, entre lágrimas - crédito Elfanfatal/YouTube

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Mauricio “Mao” Molina recordó entre lágrimas el campeonato que Independiente Medellín ganó en 2002, un título que puso fin a 45 años sin consagraciones para el club. En una entrevista con Elfanfatal, publicada el lunes 2 de noviembre de 2026, el exfutbolista evocó a su abuelo, hincha del DIM, que murió antes de verlo campeón con la camiseta roja.

La referencia de Molina remite al Torneo Finalización de 2002, cuando el Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Víctor Luna, conquistó su tercera estrella. El equipo había sido campeón por última vez en 1957, por lo que la definición ante Deportivo Pasto tuvo un peso especial para varias generaciones de aficionados.

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El exvolante explicó que su vínculo con el club nació en su casa y en las visitas al estadio junto a su padre: “Yo crezco en casa roja. Obviamente, mi papá, re fanático a Medellín, pero a morir. Mi abuelo también, mis tíos”.

Mao Molina recordó entre lágrimas que su abuelo no lo vio campeón con el Independiente Medellín del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Independiente Medellín (Instagram)/El Fanfatal(YouTube)

La espera de una familia hincha del DIM

Molina contó que su abuelo ya no podía asistir al estadio por un problema de salud y seguía los partidos por radio. “Mi abuelo ya estaba con un problema degenerativo, de artritis; estaba casi postrado en la cama. Entonces, de la cama al radiecito pa’ escuchar los partidos”, recordó.

Según el exjugador, cada temporada renovaba la ilusión de que el Medellín terminara con una larga racha sin títulos. “Y era siempre, escuchaba él: este año sí. Y era este año, ¿no? Y terminaba el año y era la misma desilusión”, afirmó sobre las expectativas que rodeaban al equipo.

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Los recuerdos de su infancia también incluyen los viajes desde Bello hasta el estadio Atanasio Girardot, las banderas de los hinchas en los buses y las tribunas vestidas de rojo. Mao Molina señaló que solía ir con su padre a la gradería de Norte, mientras las barras de los dos clubes de Medellín ocupaban otros sectores del escenario deportivo.

La plantilla del Independiente Medellín celebrando el título del 2002 - crédito Villegas Editores

Antes de consolidarse como futbolista profesional, incluso tuvo una experiencia particular en el rival de patio: “Yo fui recogebolas de Nacional. A mí me tocó el título de Nacional de 1991. Inclusive, la foto del equipo que fue titular ese día, yo soy el único que aparezco”.

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Molina describió esa etapa como parte de una época en la que las rivalidades no impedían compartir el fútbol desde distintos lugares. Mientras acompañaba a su padre a ver al Medellín, también asistía a partidos de Atlético Nacional como recogebolas.

Sin embargo, dijo que la frustración por las campañas sin títulos del DIM era una sensación constante en su familia.

El equipo del Deportivo Pasto que perdió la final ante Independiente Medellín - crédito Fotos Antiguas Fútbol Profesional Colombiano/Facebook

El gol en Pasto y el homenaje a su abuelo

La final del Torneo Finalización de 2002 comenzó el 18 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín venció 2-0 a Deportivo Pasto con un gol de Robinson Muñoz y un autogol de Julio Valencia. Cuatro días después, el 22 de diciembre, ambos equipos jugaron el partido de vuelta en el estadio Departamental Libertad, en San Juan de Pasto.

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Molina fue protagonista de aquella definición al marcar de tiro libre a los 28 minutos. Su gol dejó el marcador global 3-0 a favor del Medellín. Aunque Deportivo Pasto empató el encuentro con una anotación de taco de Walter Escobar a los 57 minutos, el DIM resistió con nueve jugadores tras las expulsiones de Molina y Luis “Pancer” Carvajal.

Al recordar su celebración en Pasto, el exfutbolista se quebró durante la entrevista: “Yo celebro el gol así. Haciendo la tercera para mi abuelo”.

Luego confirmó que su abuelo no alcanzó a presenciar la conquista: “Él murió antes, no me pudo ver, hombre, qué falla”, expresó. El título de 2002, construido después de una campaña que llevó al Medellín a resistir la presión y un partido final con dos expulsados, quedó así ligado para él a una ausencia familiar.

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