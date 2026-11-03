Hijo de Ómar Pérez recibió el llamado de la selección Colombia Sub-19: juega en Boca Juniors y buscará ganarse un lugar en la Tricolor

Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, integra la convocatoria de César Torres para el microciclo de la Selección Colombia Sub-19 (francoperez10/Instagram)

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La camiseta de la selección Colombia tendrá un nuevo integrante ligado a una de las figuras recordadas de Independiente Santa Fe. Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, apareció entre los convocados por César Torres para integrar el grupo Sub-19 que trabajará durante noviembre y continuará su preparación con un torneo amistoso en Estados Unidos.

El llamado representa una oportunidad importante para el mediocampista de 18 años, que desarrolla su carrera en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Aunque nació en Medellín en 2008, ha pasado buena parte de su vida en Argentina, país en el que sigue su formación y donde busca abrirse camino en uno de los clubes más importantes de ese país.

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La Selección Colombia Sub-19 se concentrará en Bogotá y luego viajará a Atlanta, Estados Unidos, para disputar un torneo amistoso como parte de su preparación para el Sudamericano de 2027 ( @FCFSeleccionCol)

Su padre confirmó que el joven atraviesa este momento con entusiasmo y destacó el orgullo que siente por el recorrido que ha construido.

“Franco se encuentra feliz, que es lo más importante para uno como padre. Franco tiene 18 años y ya firmó contrato con Boca Juniors. Ojalá que lo pueda hacer, lo pueda lograr y para mí es un orgullo. Viene creciendo; la verdad es que tienen exigencia, esperemos que pueda cumplir su sueño”, contó el volante de Santa Fe en conversación con Gol Caracol.

De las inferiores de Boca a la convocatoria tricolor

Pérez juega como mediocampista, una posición que también ocupó su padre durante su carrera profesional. Con 1,90 metros de estatura, el futbolista ha avanzado en las categorías juveniles de Boca Juniors y, según reportes de medios argentinos, ha sido tenido en cuenta en listados del plantel profesional. Sin embargo, todavía espera una oportunidad para debutar con el primer equipo.

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Su presencia en la convocatoria juvenil abre una nueva etapa en su proceso deportivo. Para el futbolista, además, supone acercarse a la camiseta del país en el que nació, pese a que su formación más reciente ha transcurrido principalmente en Argentina, y representar a Colombia.

La citación fue realizada por el entrenador César Torres, quien seleccionó a 22 jugadores para una concentración programada entre el 3 y el 9 de noviembre de 2026. El grupo se reunirá en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, antes de viajar a Atlanta, Estados Unidos, donde disputará un certamen amistoso.

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El joven mediocampista de 18 años juega en las divisiones inferiores de Boca Juniors y ya firmó contrato profesional con el club argentino (francoperez10/Instagram)

El trabajo hace parte de la preparación de Colombia para el Campeonato Sudamericano Sub-20, previsto para enero de 2027 en suelo nacional. La concentración en la capital será una primera instancia para que el cuerpo técnico observe a los convocados y avance en la conformación del equipo que afrontará los próximos retos de la categoría.

Los otros nombres internacionales de la convocatoria de César Torres

La lista reúne futbolistas que militan tanto en equipos colombianos como en clubes del exterior. Entre los nombres mencionados aparecen David Meza, del Atlético de Madrid; Erik Londoño, del New York Red Bulls; Leandro Solarte, de Racing Club; Miguel Londoño, del Espanyol; Nicolás Arango, del North Texas SC, y Robinho Quinto, de River Plate.

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Cada vez es más común que futbolistas colombianos se formen y desarrollen sus carreras desde temprana edad en clubes del exterior, una tendencia que también se refleja en la convocatoria de Franco Pérez.

Aunque el joven construyó su trayectoria en Argentina, nació en la capital antioqueña y mantiene un vínculo familiar con Independiente Santa Fe, equipo en el que su padre, Ómar Pérez, se convirtió en uno de sus grandes referentes.

Ómar Pérez, recordado por su exitosa trayectoria con Independiente Santa Fe, manifestó su orgullo por el crecimiento deportivo de su hijo (francoperez10/Instagram)

Después de los días de trabajo en Bogotá, la delegación continuará el proceso en Atlanta con el torneo amistoso incluido en la planificación. Ese compromiso servirá como parte de la preparación para el Sudamericano Sub-20 que se realizará en Colombia en el mes de enero.

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