La ex esposa de Gustavo, Petro Mary Luz Herrán, lanzó duras acusaciones contra Carlos Alonso Lucio por su actuación en el M-19: “Era un sicario de verdad”

Mary Luz Herrán señaló a Carlos Alonso Lucio y lo apartó del legado político del M-19 - crédito @MaryLuzHerran/X - Luisa González/Colprensa

Guardar

Mary Luz Herrán publicó acusaciones contra Carlos Alonso Lucio y rechazó que represente al sector político vinculado al M-19, en un mensaje difundido el 2 de noviembre a través de su cuenta en X.

Herrán, ex esposa del expresidente Gustavo Petro, se refirió a Lucio luego de compartir una imagen de una noticia sobre la trayectoria del exintegrante de esa guerrilla. La publicación alude a la relación de este con De la Espriella, tras ser miembro de empalme y asesor de campaña del ahora presidente.

PUBLICIDAD

“Carlos Alonso Lucio es un sicario de la verdad”, escribió Herrán en el inicio de su mensaje. También señaló que el exdirigente “traicionó la lucha” y acusó que su actuación derivó en la muerte de compañeros de militancia.

Herrán aseguró que Lucio no representa al M-19

En la publicación, la ex esposa del ex mandatario cuestionó la cercanía que tuvo Lucio con grupos armados ilegales y actores del narcotráfico.

Mary Luz Herrán aseguró que Carlos Alonso Lucio no es una persona que los haya representado - crédito @MaryLuzHerran/X

“Carlos Alonso no es una persona que nos haya representado”, indicó Herrán. En esa misma línea, sostuvo que tampoco representa a quienes participaron en el proceso político posterior a la desmovilización del M-19.

La publicación incluyó la captura de un artículo titulado “Carlos Alonso Lucio: el ideólogo de De la Espriella que nació en las filas del M-19”. La nota presentada en la imagen describe a Lucio como director programático de la campaña del entonces aspirante a la Presidencia y ahora mandatario de Colombia.

PUBLICIDAD

El mensaje relacionó a Lucio con la campaña de De la Espriella

Herrán no mencionó de manera directa a Abelardo de la Espriella en el contenido de su trino, aunque la imagen adjunta situó el debate en torno a la participación de Lucio en su equipo político.

La exesposa de Petro remarcó que Lucio “mucho menos es un demócrata”.

Hasta el momento de la publicación del mensaje, no aparece en la imagen una respuesta de Lucio, de De la Espriella ni de integrantes de su campaña frente a los señalamientos formulados por Herrán.

La exesposa de Gustavo Petro cuestionó a Carlos Alonso Lucio por su vínculo con la campaña de De la Espriella - crédito Redes sociales

El ideólogo de la campaña de Abelardo de la Espriella mantiene presencia en el entorno presidencial

Carlos Alonso Lucio conserva acceso al entorno presidencial pese a no tener un cargo formal en el Estado, según la información suministrada sobre sus recientes movimientos en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de Colombia.

PUBLICIDAD

El exdirector programático de la campaña de Abelardo de la Espriella fue visto en los pasillos del edificio presidencial, aunque no aparece en los registros de contratistas ni en las designaciones conocidas de la actual administración. Su ingreso se habría producido por la entrada de la carrera octava, utilizada de forma habitual por periodistas y visitantes externos.

De acuerdo con los datos aportados, Lucio cumplió los controles establecidos para el acceso de personas ajenas al Gobierno. Saludó a quienes estaban en el lugar y avanzó hacia las áreas donde funciona el Ejecutivo, sin que se conozca el motivo puntual de su visita ni las reuniones que pudo mantener.

PUBLICIDAD

Carlos Alonso Lucio es identificado como ideólogo y referente espiritual vinculado a la iglesia Casa sobre la Roca. También figura como una de las voces asociadas a la llamada “batalla cultural”, un concepto que tuvo presencia durante la campaña presidencial.

Carlos Alonso Lucio fue visto en la Casa de Nariño pese a no tener cargo en el Gobierno - crédito Colprensa

Su participación incluyó la dirección programática de la candidatura y la coordinación del proceso de empalme en asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción. Esa agenda fue mencionada por el presidente al inicio de su gestión como uno de los ejes de su administración.

En las primeras semanas del Gobierno, Lucio participó en actos y encuentros oficiales. Entre esas actividades estuvo una reunión con representantes de la Unión Sindical Obrera de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

PUBLICIDAD

Aunque no ocupa una posición institucional, Lucio conserva cercanía con personas que integran el entorno político del mandatario. Entre ellas aparecen Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, relacionados con puestos relevantes en Ecopetrol y con tareas estratégicas durante la campaña.

La presencia del dirigente religioso en la Casa de Nariño refuerza las versiones sobre su influencia reservada en asuntos políticos y programáticos.