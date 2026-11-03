Colombia

GeoPark, del Grupo Gilinski, formalizó su ingreso a Venezuela: así es el contrato con el explotará el bloque Bare

El convenio, vigente desde el 2 de noviembre tras las autorizaciones y acuerdos con Pdvsa, concedió a la compañía una participación neta del 65% y le exige financiar todas las inversiones de capital aprobadas

GeoPark
GeoPark formalizó su ingreso a Venezuela mediante un contrato de participación productiva de 25 años en el bloque Bare - crédito GeoPark
Guardar

GeoPark formalizó el lunes 2 de noviembre de 2026 su ingreso a Venezuela mediante un contrato de participación productiva de 25 años para operar el bloque Bare, mientras el Grupo Gilinski pasó a controlar el 56,3% de las acciones de la petrolera tras una emisión de títulos vinculada a la operación.

El contrato entró en vigencia antes del plazo de 120 días previsto originalmente, luego de la aprobación del plan final de desarrollo y negocios, la firma de acuerdos complementarios con Pdvsa Petróleo S.A. y la obtención de las autorizaciones requeridas.

PUBLICIDAD

La transacción permitió a GeoPark adquirir el 95% restante de la sociedad tenedora del contrato, después de haber obtenido una participación inicial del 5%. La contraprestación se realizó íntegramente mediante acciones, sin pagos en efectivo por parte de la compañía.

“GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), una compañía de energía independiente líder con más de 20 años de operaciones exitosas en América Latina, anunció hoy la entrada en vigencia del Contrato de Participación Productiva (“CPP”) de 25 años para el bloque Bare en Venezuela (el “bloque Bare”), junto con la finalización de la transacción de emisión de acciones relacionada con el Grupo Gilinski", se observa en el comunicado emitido por la compañía.

PUBLICIDAD

La petrolera completó la adquisición del contrato venezolano exclusivamente con acciones propias sin comprometer pagos en efectivo - crédito GeoPark
La petrolera completó la adquisición del contrato venezolano exclusivamente con acciones propias sin comprometer pagos en efectivo - crédito GeoPark

El acuerdo se rige por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela y establece que GeoPark será el operador del bloque Bare. La empresa deberá financiar el 100% de las inversiones de capital incluidas en los programas de trabajo aprobados y recibirá una participación neta de 65%.

El contrato incluye derechos de comercialización directa, acceso a infraestructura, cláusulas de control operacional y protecciones económicas. El activo se incorporará a las operaciones que la compañía ya mantiene en Colombia y Argentina.

La petrolera prepara la toma de control operacional antes de que concluya 2026, con tareas de alistamiento técnico, de campo y corporativo. Una vez asuma esa responsabilidad, comenzará a consolidar financieramente el activo Bare en sus resultados.

La fase inicial de redesarrollo contempla la evaluación para reactivar entre 300 y 400 pozos, además de intervenciones técnicas, conocidas en la industria como workovers, y la rehabilitación de infraestructura. El objetivo es estabilizar la producción y recuperar capacidad existente.

El bloque Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, reúne 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ y más de 700 millones de barriles de producción histórica - crédito GeoPark
La fase inicial de actividades prevé la reactivación de entre 300 y 400 pozos petroleros en el bloque Bare - crédito GeoPark

Felipe Bayón, presidente ejecutivo de GeoPark, afirmó que el cumplimiento anticipado de las condiciones contractuales reflejó la capacidad de ejecución del equipo y la coordinación con Pdvsa Petróleo S.A. “Nuestro foco ahora se traslada por completo a la ejecución operacional, empezando con una toma de control segura y disciplinada”, señaló.

El directivo agregó: “Con la reactivación de los pozos ya evaluada y las actividades críticas de preparación avanzadas, contamos con la base para estabilizar la producción, reactivar la capacidad existente y progresivamente capturar el potencial sustancial del bloque Bare”.

La emisión de 42.135.872 acciones y el control del Grupo Gilinski

Jaime Gilinski y la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez firmaron acuerdo para que GeoPark ingresara al mercado petrolero en ese país - crédito @Cancilleria_ve/X
El Grupo Gilinski alcanzó el control del 56,3% de GeoPark mediante la asignación de 42.135.872 acciones ordinarias - crédito @Cancilleria_ve/X

Como parte de la adquisición, GeoPark instruyó la emisión de 42.135.872 acciones ordinarias a Panamerican Energy Holdings S.A., una entidad del Grupo Gilinski. La operación permitió preservar la liquidez de la petrolera para sus actividades operacionales y sus compromisos de inversión.

Tras esa emisión, el Grupo Gilinski quedó con aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias en circulación y se convirtió en accionista controlante de GeoPark. El conglomerado podría recibir hasta 5.421.589 acciones adicionales si se cumplen los hitos previstos en el contrato de compraventa.

Esa eventual emisión elevaría la participación accionaria hasta aproximadamente el 58,4%. Las partes extendieron hasta el 1 de diciembre de 2026 el plazo para alcanzar esas condiciones, debido a que el contrato venezolano entró en vigencia antes de lo inicialmente proyectado.

El acuerdo establece que el Grupo Gilinski deberá lanzar una oferta pública de adquisición dentro de los 90 días posteriores al cierre para comprar las acciones que aún no estén en manos del grupo o de sus afiliadas. La oferta tendrá un precio de USD 12,22 por acción y una contraprestación máxima de USD 100 millones.

Mientras mantenga al menos el 50% de las acciones ordinarias de GeoPark, el Grupo Gilinski podrá nominar como mínimo a cinco integrantes del directorio, frente a los tres candidatos que podía proponer antes de la operación. Al menos dos deberán cumplir los criterios de independencia previstos por la legislación aplicable, las normas de la Bolsa de Nueva York y las políticas de la compañía.

Si el Grupo Gilinski y sus afiliadas superan el 70% de las acciones ordinarias en circulación, deberán realizar una nueva oferta pública de adquisición por los títulos restantes dentro de los 90 días siguientes. El precio no podrá ser inferior al promedio ponderado por volumen de negociación de los 30 días aplicables.

Temas Relacionados

GeoParkGrupo GilinskiBloque BarePdvsaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

Ana María Ramírez Cetina, una bogotana de 23 años que residía en Colorado, viajaba con la familia para la que trabajaba como niñera cuando la aeronave cayó en Florida

Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

Megaoperativo en La Picota encontró 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y estupefacientes: internos extorsionaban utilizando antenas de Starlink, la empresa de Elon Musk

Además de los equipos de comunicación, las autoridades incautaron 356 elementos cortopunzantes, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y distintos accesorios electrónicos

Megaoperativo en La Picota encontró 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y estupefacientes: internos extorsionaban utilizando antenas de Starlink, la empresa de Elon Musk

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

La creadora de contenido apareció abrazada con su prometido durante una serenata en una habitación, una postal íntima que acompañó el mensaje viral del músico bahameño en sus redes sociales

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia

El martes 3 de noviembre de 2026 se conocerá la determinación sobre el orden de las actuaciones y la eventual reprogramación de una de las diligencias

Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Yeferson Cossio terminó en urgencias: tendría que ser operado

El papá de Shakira, William Mebarak, habría sido internado de nuevo en una clínica de Barranquilla: la cantante viajó de urgencia

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Hugo Rodallega lanzó dura autocrítica tras la eliminación de Santa Fe de la Copa BetPlay ante Once Caldas: “Es una vergüenza”

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay