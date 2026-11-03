Colombia será la sede del Suramericano Sub-20 de 2027: la Conmebol anunció las fechas del torneo

La Conmebol anunció a Colombia como sede del Sudamericano 2027 - crédito Alejandro Char/Colprensa

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que Colombia será la sede del Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2027, que se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero.

El anuncio fue publicado el lunes 2 de noviembre en las redes sociales de la Confederación Sudamericana de Fútbol, organismo que reúne a las diez asociaciones nacionales de la región.

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El torneo reunirá a las selecciones masculinas Sub-20 de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además de definir al campeón continental de la categoría, la competencia entregará cuatro cupos directos y uno al repechaje para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, programada del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La publicación en redes sociales de la Conmebol con la que hizo el anuncio de Colombia como sede del Sudamericano 2027 - crédito @conmeboltorneos/Instagram

La edición de 2027 será la sexta que Colombia organice. El país ya fue anfitrión en 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023. En dos de esas oportunidades, 1987 y 2005, la selección colombiana conquistó el título; en 1964, 1992 y 2023 terminó en el tercer puesto.

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El certamen, llamado oficialmente Campeonato Sudamericano Sub-20 y conocido históricamente como Juventud de América, es una de las principales competencias de formación del fútbol sudamericano. Hasta 1977 se denominó Campeonato Sudamericano Juvenil y, desde entonces, está destinado a futbolistas que no superen los 20 años.

El formato y los cupos al Mundial Sub-20

El Sudamericano suele comenzar con una fase de grupos. Las diez selecciones son divididas en dos zonas de cinco equipos, en las que cada combinado enfrenta una vez a sus cuatro rivales. Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final, una ronda de seis participantes en la que todos juegan entre sí una sola vez.

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La tabla de esa fase final determina tanto al campeón como la clasificación mundialista. Los cuatro primeros obtendrán el pase directo a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición disputará un repechaje intercontinental por el último lugar disponible en el torneo organizado por Azerbaiyán y Uzbekistán.

La fotografía que acompañó el anuncio de la Conmebol con la copa que se entrega al campeón de este torneo - crédito @conmeboltorneos/Instagram

A diferencia de otras competencias internacionales, el Sudamericano Sub-20 no contempla semifinales, final ni partido por el tercer puesto. El campeón se define por puntos en el hexagonal. Si dos selecciones terminan igualadas, el reglamento contempla criterios como los resultados entre ambos equipos, la diferencia de gol, los goles anotados y la menor cantidad de tarjetas recibidas.

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La Conmebol todavía no informó las ciudades, los estadios ni el calendario partido por partido para la edición colombiana. Esos detalles serán determinantes para la logística de las delegaciones y para la planificación de la selección local, que llegará al torneo con la presión de aprovechar la localía y asegurar su presencia en la cita mundialista.

Los antecedentes de Colombia como anfitriona

La primera vez que Colombia recibió el torneo fue en 1964. En aquella edición, el seleccionado nacional terminó tercero, mientras que Uruguay se consagró campeón. Veintitrés años después, en 1987, Colombia levantó por primera vez el trofeo como local, tras imponerse en la fase final por encima de Brasil, Argentina y Uruguay.

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El equipo que tuvo Colombia en el 2023, la vez más reciente en la que fue sede del Sudamericano de la Conmebol - crédito Colprensa

El segundo título colombiano llegó en 2005, también con el país como sede. El equipo nacional completó aquella campaña sin derrotas y terminó por delante de Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Perú en la ronda decisiva. Ese plantel contó con jugadores como Radamel Falcao García, Fredy Guarín, Hugo Rodallega, Cristian Zapata y Juan Camilo Zúñiga.

La última organización, en 2023, tuvo partidos en Cali y Bogotá. Colombia terminó tercera, por detrás de Brasil y Uruguay, y consiguió uno de los cuatro cupos al Mundial Sub-20 disputado ese mismo año en Argentina. En esa Copa del Mundo, el equipo colombiano alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Italia.

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