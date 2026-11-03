Sara Corrales y Diva Jessurum lanzaron duras críticas contra Isabella Ladera por un video viral con su hija Mía: “Completamente irresponsable y absurdo”

La modelo venezolana compartió un video en el que su hija Mía resultó afectada por un golpe que recibió al grabar un video viral - crédito @rechismes/IG

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La actriz colombiana Sara Corrales se sumó a las críticas contra Isabella Ladera tras la difusión de un video en el que la hija de la influencer venezolana cae y llora durante la grabación de un trend viral.

“Completamente irresponsable, absurdo y, sobre todo, una falta de respeto hacia su hija”, escribió Corrales en Instagram, donde su comentario acumuló más de 2.000 likes en menos de una hora. La paisa, que recientemente tuvo a su hija, no pudo contenerse después de ver el video de lo ocurrido.

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El episodio tuvo lugar cuando Ladera intentó recrear una tendencia popular en redes sociales que consiste en llamar a un niño para que corra hacia sus padres mientras estos simulan cerrarle la puerta.

Isabella Ladera en el ojo del huracán por broma que le hizo a su pequeña hija Mía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la grabación, la pequeña Mía —hija de Isabella y del empresario Isander Pérez— perdió el equilibrio, cayó al piso y comenzó a llorar. La propia Ladera había publicado el clip en sus historias de Instagram acompañado del texto: “¿Sabes el trend de hacer correr a los niños y hacer como si les vas a cerrar la puerta? Jajajaja”.

Oswaldo Villalobos difundió el video y abrió el debate

Fue el influencer venezolano Oswaldo Villalobos quien masificó las imágenes al compartirlas en sus redes con una pregunta que encendió la discusión: “¿Será que estoy mal o estos juegos son demasiado fuertes para los niños?”. A partir de ese momento, la controversia escaló y los comentarios críticos se multiplicaron entre los seguidores de ambos creadores de contenido.

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Entre las reacciones de los usuarios destacaron mensajes como: “La niña llora y ella se ríe; la verdad, está muy mal. Yo nunca me burlaría del llanto de mis hijos. Pobre niña”, “Hay gente que hay que quitarle el celular” y “Y así, señores, es como rompes la confianza ciega que tus hijos tienen en ti”. Otros apuntaron directamente a la premeditación del momento: “Lo pensó, lo grabó”.

Diva Jessurum y Sara Corrales coincidieron en su rechazo

La actriz colombiana Sara Corrales arremetió contra Ladera por el video en el que su hija Mía resulta golpeada por un trend - crédito @letengoelchisme/IG

La reacción no quedó limitada al público general. Diva Jessurum, figura del entretenimiento colombiano, fue una de las primeras personalidades en pronunciarse. “¿Qué le pasa a esa mujer? Lo que hace la gente por un like. Dios mío. Si eso es lo que muestra en redes...”, escribió la presentadora, cuyo comentario también generó una amplia respuesta en redes sociales.

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Horas después, Corrales fue más directa en su señalamiento. “Los niños merecen ser cuidados, protegidos y respetados, no ser expuestos a situaciones que ponen en riesgo su integridad por conseguir unas cuantas reproducciones”, sostuvo la actriz, quien además lanzó una pregunta que resumió el sentir de buena parte de los usuarios: “¿En qué momento normalizamos poner en peligro a un niño por seguir un trend? Qué necesidad, por Dios”.

Las reacciones en la publicación de Le tengo el chisme fueron contundentes: “He visto cantidades de ese trend y es a la única que han funado”; “Bueno, pues que vaya y les comente a todos los que hacen ese trend, por qué todos contra ella”, entre otros.

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Isabella Ladera no se había referido públicamente al incidente

La modelo venezolana y expareja de Beéle, habría respondido a las críticas del video con Mía - crédito @isabella.ladera/IG

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Ladera no había respondido públicamente a las críticas de Jessurum ni de Corrales. Sin embargo, la venezolana compartió una publicación junto a su hija Mía, protagonista del video que puso en jaque a la modelo reclamándole que no quería que se fuera de viaje, en el que dice: “No quiero irme sin ti...”, mientras Ladera le da besos en la mejilla.

Asimismo, la expareja de Beéle agregó: “Amo cuando se pone chiquitica”, haciendo referencia al sentimiento que la embarga cuando su hija necesita de ella.

La influencer, pareja del también creador de contenido Hugo García, acumula un historial de polémicas en redes, aunque este episodio es el que mayor respuesta ha generado entre figuras reconocidas del mundo del entretenimiento latinoamericano.

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