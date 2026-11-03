Deportes

Dimayor confirmó los horarios de las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2026: así se jugarán los partidos

La organización publicó únicamente los escenarios y las horas de los dos compromisos iniciales, sin informar todavía cuándo se disputarán los encuentros decisivos de cada serie de la edición 2026

-Camila Díaz/Colprensa
La Copa BetPlay tendrá a Nacional como más veces campeón del torneo y al América de Cali que nunca ha ganado el trofeo-Camila Díaz/Colprensa
Guardar

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó los horarios de los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026, que se jugarán el martes 10 de noviembre. Internacional de Bogotá recibirá a América de Cali y Once Caldas enfrentará a Atlético Nacional.

De acuerdo con la programación divulgada por la organización, Internacional de Bogotá jugará contra América de Cali a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

PUBLICIDAD

Más tarde, desde las 8:30 p. m., Once Caldas será local ante Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales.

Internacional de Bogotá y América abrirán la jornada en Techo

Los juegos se llevarán con ida y vuelta en la fase de semifinales-crédito Dimayor
Los juegos se llevarán con ida y vuelta en la fase de semifinales-crédito Dimayor

El cruce entre Internacional de Bogotá y América de Cali marcará el inicio de la serie. El conjunto bogotano buscará sacar ventaja en casa ante uno de los equipos que sigue en carrera por el título.

La imagen de la programación confirma los encuentros de ida, sus horarios y los escenarios. Por ahora, no incluye las fechas ni las horas de los compromisos de vuelta.

Once Caldas clasificó tras vencer a Santa Fe

Dos futbolistas disputan un balón sobre el césped; uno con uniforme blanco remata mientras otro con uniforme rojo se desliza al suelo
El compromiso se disputó en el estadio Metropolitano de Techo debido a ajustes de calendario y a un concierto previo en El Campín. (Once Caldas)

La primera parte tuvo intervenciones determinantes de los arqueros Weimar Asprilla y Joan Parra. Asprilla evitó un gol con una atajada ante un remate de volea a los 10 minutos, mientras que Parra salvó sobre la línea un cabezazo de Iván Scarpeta tres minutos después.

PUBLICIDAD

Jader Quiñones abrió el marcador a los 34 minutos luego de recibir un pase filtrado de Jefry Zapata y definir por encima de Asprilla. Cuatro minutos más tarde, Zapata tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja, pero no logró conectar un centro enviado desde la izquierda.

Once Caldas mantuvo la iniciativa en el segundo tiempo. Castaño estuvo cerca de convertir con un cabezazo a los 51 minutos y Felipe Gómez intentó desde media distancia a los 64.

Gómez estableció el 2-0 definitivo a los 81 minutos, cuando recibió una asistencia de Michael Barrios y remató elevado. Con ese resultado, Once Caldas avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la final; los días y horarios de ambas llaves todavía no habían sido confirmados.

América de Cali, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá completaron durante octubre el grupo de clasificados. La otra semifinal enfrentará a América con Internacional de Bogotá, y esa fase volverá a disputarse con partidos de ida y vuelta, formato que también definirá al campeón.

Atlético Nacional eliminó a Deportivo Independiente Medellín con un 3-2; Internacional de Bogotá, también llamado Inter de Bogotá, venció 4-1 a Llaneros, y América goleó 4-0 a Barranquilla FC. Esos encuentros se jugaron el 14, 15 y 21 de octubre, respectivamente.

América y Nacional ya habían jugado la final de la Copa BetPlay en diciembre de 2024. El equipo antioqueño ganó aquella serie con un global de 3-1, tras imponerse 3-1 en Medellín y empatar 0-0 en Cali, en un partido suspendido después del minuto ocho por disturbios en las tribunas del estadio Pascual Guerrero.

El goleador de Independiente Santa Fe fue tajante con el rendimiento de su equipo tras la eliminación ante Once Caldas-crédito @SoyMiguelParis/X

Hugo Rodallega calificó de vergüenza la eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa BetPlay 2026, tras la derrota por 2-0 ante Once Caldas el 1 de noviembre en Bogotá. El capitán asumió la responsabilidad del plantel, defendió al entrenador Pablo Repetto y dejó a la Liga BetPlay II-2026 como la única competencia restante para el equipo.

Santa Fe acumuló su segunda salida de un torneo de copa luego de despedirse también de la Copa Sudamericana. Con 28 puntos y tres encuentros pendientes, buscará ingresar entre los ocho primeros de la liga y mejorar su posición en la tabla de reclasificación para aspirar a los torneos internacionales de 2027.

El encuentro se disputó en el estadio Metropolitano de Techo porque El Campín había recibido un concierto el 31 de octubre. La serie de cuartos de final se resolvió a partido único debido a los ajustes de calendario posteriores al terremoto del 10 de agosto, informó Infobae.

Rodallega sostuvo que el rendimiento no correspondió con la exigencia histórica del club.

“Nosotros también somos conscientes de que no estamos en un nivel para representar lo que es Independiente Santa Fe. Ahora toca pedirle disculpas al hincha. No sé si sirva de algo, pero toca hacerlo y afrontar cualquier tipo de situación”.

Temas Relacionados

DimayorCopa BetPlayAmérica de CaliOnce CaldasInternacional de Bogotá vs. América de CaliAtlético Nacional vs. Once CaldasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cuatro medidas para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol: “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”

Las medidas contemplan arcos detectores, verificación individual y actualización de planes de riesgo, aunque las autoridades no definieron calendarios, presupuesto ni castigos para las 25 instancias territoriales responsables de implementarlas

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cuatro medidas para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol: “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”

Juan Pablo Montoya arremetió contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton por problemas al interior de Ferrari en el Gran Premio de México: “Tiene que haber sanciones”

El expiloto colombiano reclama consecuencias para Charles Leclerc y Lewis Hamilton, al considerar que su pugna en los primeros giros perjudica las aspiraciones del equipo en el autódromo de México

Juan Pablo Montoya arremetió contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton por problemas al interior de Ferrari en el Gran Premio de México: “Tiene que haber sanciones”

Por qué Luis Díaz no juega hoy contra el Atlético en Champions League a pesar de que volvió a entrenar y cuál sería la fecha de su regreso a las canchas

El extremo atacante estaría por fuera de una convocatoria de la selección Colombia, por segunda fecha FIFA consecutiva, la pasada por decisión consensuada con el entrenador

Por qué Luis Díaz no juega hoy contra el Atlético en Champions League a pesar de que volvió a entrenar y cuál sería la fecha de su regreso a las canchas

La prensa alemana reveló el problema que enfrenta Bayern Múnich por la ausencia de Luis Díaz: “Los objetivos internacionales están en peligro”

Christian Falk advierte que las bajas de Luis Díaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Serge Gnabry reducen las variantes ofensivas y amenazan sus objetivos internacionales, por lo que recomienda incorporar un extremo antes de verano

La prensa alemana reveló el problema que enfrenta Bayern Múnich por la ausencia de Luis Díaz: “Los objetivos internacionales están en peligro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se habría arrepentido de pelear contra La Divza en ‘Stream Fighters 5′: esto fue lo que dijo Westcol

Andrea Valdiri se habría arrepentido de pelear contra La Divza en ‘Stream Fighters 5′: esto fue lo que dijo Westcol

Sara Corrales y Diva Jessurum lanzaron duras críticas contra Isabella Ladera por un video viral con su hija Mía: “Completamente irresponsable y absurdo”

Sara Corrales pidió ayuda por situación con su hija que tiene agotados a ella y a su esposo: “No sé qué hacer”

Westcol filtró su tarjeta de crédito por error durante un directo y las compras no autorizadas llegaron a ocho millones de pesos

Karol G anunció que habrá cambios en sus conciertos en Latinoamérica tras su llegada a México: “Hay evolución del show”

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez como titular en la Champions League

Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cuatro medidas para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol: “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”

Juan Pablo Montoya arremetió contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton por problemas al interior de Ferrari en el Gran Premio de México: “Tiene que haber sanciones”

Por qué Luis Díaz no juega hoy contra el Atlético en Champions League a pesar de que volvió a entrenar y cuál sería la fecha de su regreso a las canchas

La prensa alemana reveló el problema que enfrenta Bayern Múnich por la ausencia de Luis Díaz: “Los objetivos internacionales están en peligro”