Dimayor confirmó los horarios de las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2026: así se jugarán los partidos

La Copa BetPlay tendrá a Nacional como más veces campeón del torneo y al América de Cali que nunca ha ganado el trofeo-Camila Díaz/Colprensa

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó los horarios de los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026, que se jugarán el martes 10 de noviembre. Internacional de Bogotá recibirá a América de Cali y Once Caldas enfrentará a Atlético Nacional.

De acuerdo con la programación divulgada por la organización, Internacional de Bogotá jugará contra América de Cali a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

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Más tarde, desde las 8:30 p. m., Once Caldas será local ante Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales.

Internacional de Bogotá y América abrirán la jornada en Techo

Los juegos se llevarán con ida y vuelta en la fase de semifinales-crédito Dimayor

El cruce entre Internacional de Bogotá y América de Cali marcará el inicio de la serie. El conjunto bogotano buscará sacar ventaja en casa ante uno de los equipos que sigue en carrera por el título.

La imagen de la programación confirma los encuentros de ida, sus horarios y los escenarios. Por ahora, no incluye las fechas ni las horas de los compromisos de vuelta.

Once Caldas clasificó tras vencer a Santa Fe

El compromiso se disputó en el estadio Metropolitano de Techo debido a ajustes de calendario y a un concierto previo en El Campín. (Once Caldas)

La primera parte tuvo intervenciones determinantes de los arqueros Weimar Asprilla y Joan Parra. Asprilla evitó un gol con una atajada ante un remate de volea a los 10 minutos, mientras que Parra salvó sobre la línea un cabezazo de Iván Scarpeta tres minutos después.

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Jader Quiñones abrió el marcador a los 34 minutos luego de recibir un pase filtrado de Jefry Zapata y definir por encima de Asprilla. Cuatro minutos más tarde, Zapata tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja, pero no logró conectar un centro enviado desde la izquierda.

Once Caldas mantuvo la iniciativa en el segundo tiempo. Castaño estuvo cerca de convertir con un cabezazo a los 51 minutos y Felipe Gómez intentó desde media distancia a los 64.

Gómez estableció el 2-0 definitivo a los 81 minutos, cuando recibió una asistencia de Michael Barrios y remató elevado. Con ese resultado, Once Caldas avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la final; los días y horarios de ambas llaves todavía no habían sido confirmados.

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América de Cali, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá completaron durante octubre el grupo de clasificados. La otra semifinal enfrentará a América con Internacional de Bogotá, y esa fase volverá a disputarse con partidos de ida y vuelta, formato que también definirá al campeón.

Atlético Nacional eliminó a Deportivo Independiente Medellín con un 3-2; Internacional de Bogotá, también llamado Inter de Bogotá, venció 4-1 a Llaneros, y América goleó 4-0 a Barranquilla FC. Esos encuentros se jugaron el 14, 15 y 21 de octubre, respectivamente.

América y Nacional ya habían jugado la final de la Copa BetPlay en diciembre de 2024. El equipo antioqueño ganó aquella serie con un global de 3-1, tras imponerse 3-1 en Medellín y empatar 0-0 en Cali, en un partido suspendido después del minuto ocho por disturbios en las tribunas del estadio Pascual Guerrero.

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El goleador de Independiente Santa Fe fue tajante con el rendimiento de su equipo tras la eliminación ante Once Caldas-crédito @SoyMiguelParis/X

Hugo Rodallega calificó de vergüenza la eliminación de Independiente Santa Fe de la Copa BetPlay 2026, tras la derrota por 2-0 ante Once Caldas el 1 de noviembre en Bogotá. El capitán asumió la responsabilidad del plantel, defendió al entrenador Pablo Repetto y dejó a la Liga BetPlay II-2026 como la única competencia restante para el equipo.

Santa Fe acumuló su segunda salida de un torneo de copa luego de despedirse también de la Copa Sudamericana. Con 28 puntos y tres encuentros pendientes, buscará ingresar entre los ocho primeros de la liga y mejorar su posición en la tabla de reclasificación para aspirar a los torneos internacionales de 2027.

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El encuentro se disputó en el estadio Metropolitano de Techo porque El Campín había recibido un concierto el 31 de octubre. La serie de cuartos de final se resolvió a partido único debido a los ajustes de calendario posteriores al terremoto del 10 de agosto, informó Infobae.

Rodallega sostuvo que el rendimiento no correspondió con la exigencia histórica del club.

“Nosotros también somos conscientes de que no estamos en un nivel para representar lo que es Independiente Santa Fe. Ahora toca pedirle disculpas al hincha. No sé si sirva de algo, pero toca hacerlo y afrontar cualquier tipo de situación”.

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