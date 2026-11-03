Autoridades incautaron más de medio millón de dólares falsos y capturan a cuatro personas en una finca de Sopetrán, en Antioquia: así fue el operativo

En el lugar se evidencia la incautación de armas de fuego cortas y largas, munición, computadores portátiles y fajos de dólares falsificados. Asimismo, un agente inspecciona una máquina de impresión industrial utilizada presuntamente para la fabricación del dinero ilícito (@DIJINPolicia/X)

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La Policía Nacional desmanteló una red de falsificación de dinero en Antioquia y capturó a cuatro presuntos integrantes de la organización. El operativo permitió incautar 601.777 dólares falsos que, según las autoridades, estaban preparados para entrar en circulación.

La operación, llamada Talero, estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos.

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Durante el procedimiento, las autoridades destruyeron la maquinaria que presuntamente se usaba para fabricar los billetes. También incautaron tintas, papelería y otros insumos destinados a la actividad de falsificación.

La investigación apuntó a una estructura que instaló una imprenta industrial en una finca rural de Sopetrán, en el occidente de Antioquia. Las cuatro personas capturadas en la operación Talero enfrentarán cargos por falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Las autoridades incautaron más de 600.000 dólares falsos en una finca rural del municipio de Sopetrán (Dijin)

La imprenta funcionaba en una finca de la ruralidad de Sopetrán

La estructura habría aprovechado conocimientos de artes gráficas y experiencia en litografía para producir la moneda falsificada. Los detenidos ejercían esa labor en Medellín, según la información entregada por las entidades que dirigieron la investigación.

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Esas capacidades les habrían permitido adquirir equipos y materiales sin llamar la atención de las autoridades. Después trasladaron la operación a la zona rural de Sopetrán, donde montaron la imprenta.

El lugar servía para elaborar billetes extranjeros y nacionales. La investigación señaló que los dólares incautados tenían una calidad que, al parecer, era similar a la de los ejemplares fabricados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La red organizaba los billetes por denominaciones antes de iniciar su distribución. Para moverlos, acudía a personas de confianza que recorrían diferentes zonas del país en vehículos de transporte intermunicipal.

Los allanamientos en Sopetrán y Medellín permitieron el decomiso de armas de fuego, teléfonos celulares y computadores portátiles (Dijin)

El método buscaba evitar controles legales mediante la circulación de cantidades en bajas denominaciones. Una vez los transportadores llegaban a los destinos previstos, los integrantes de la red empezaban a entregarlos en establecimientos comerciales y casas de cambio.

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El objetivo era incorporar el dinero falso a las transacciones habituales y hacerlo pasar por moneda legítima. Las autoridades investigan ahora a quienes habrían comprado los billetes y a los distribuidores que pudieron participar en la cadena.

La Dijín y la Fiscalía también buscan establecer el alcance de las operaciones en las regiones a las que llegaba el dinero. La pesquisa se mantiene abierta para identificar posibles conexiones de la estructura fuera de Antioquia.

Las autoridades realizaron cuatro diligencias de allanamiento en Sopetrán y Medellín. En esos procedimientos, además de la moneda falsificada, hallaron dos armas de fuego y dos armas traumáticas.

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Cuatro integrantes de la estructura cayeron capturados mientras trasladaban el dinero en rutas de transporte público (Dijin)

El operativo también dejó la incautación de cinco teléfonos celulares y tres computadores portátiles. Los equipos serán revisados dentro de la investigación para determinar su relación con la fabricación y la distribución de los billetes.

A través de sus redes sociales, las autoridades celebraación la acción: “En una acción conjunta entre la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Secreto, la operación Talero logró la desarticulación total de una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización de moneda falsa nacional y extranjera”.

La operación permitió desactivar la infraestructura usada para la impresión. El material encontrado quedó bajo custodia de las autoridades, que avanzan en la identificación de otros posibles involucrados.

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La estructura operaba desde Medellín y ocultaba parte de sus actividades en negocios vinculados con las artes gráficas. La producción de los billetes se concentraba en una fábrica clandestina ubicada en una zona rural de Sopetrán, en el Occidente antioqueño.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.