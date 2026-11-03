Westcol filtró su tarjeta de crédito por error durante un directo y las compras no autorizadas llegaron a ocho millones de pesos

El paisa no se había percatado de que estaba compartiendo pantalla y reveló los datos del plástico - crédito @bernalclips_333/TikTok

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El streamer colombiano filtró sin querer los datos bancarios de su tarjeta ante miles de espectadores y, en minutos, sus seguidores ya habían realizado compras en el Éxito, Netflix, Betplay y hasta una nevera.

El lunes 3 de noviembre, Westcol vivió uno de los momentos más caóticos de su carrera como creador de contenido. En plena transmisión en vivo por Kick, el streamer expuso por error los datos de su tarjeta de crédito ante miles de espectadores, lo que desencadenó una oleada de compras no autorizadas que le generó pérdidas por cerca de $ 8.000.000.

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El descuido ocurrió mientras el creador de contenido conversaba con su comunidad. En cuestión de minutos, varios usuarios conectados al directo aprovecharon la información expuesta para realizar transacciones desde distintas plataformas y establecimientos.

Sus seguidores compraron desde supermercados hasta suscripciones digitales

Westcol pidió a sus seguidores que apoyen a la Selección Colombia mientras está en juego - crédito @westcol/IG

Al comenzar a recibir notificaciones de movimientos en su cuenta, Westcol revisó en vivo el historial de transacciones y quedó atónito ante lo que encontró. “Qué hijueputa montón de compras (...) me robaron como ocho palitos”, exclamó durante la transmisión, visiblemente sorprendido por la rapidez con la que sus datos fueron utilizados.

Entre las compras registradas figuraron múltiples transacciones en el Éxito Poblado, además de suscripciones en Netflix, apuestas en Betplay, pagos a través de PayU y la adquisición de una nevera. “Ese se metió a la página del Éxito y empezó a comprar de todo (...) compró kit, compró ve”, describió el streamer al leer cada cargo en pantalla.

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Llamó a su colaborador en medio del live para cancelar la tarjeta

En el instante en que comprendió lo que ocurría, Westcol interrumpió la transmisión para contactar telefónicamente a Omar, uno de sus colaboradores, a quien le pidió cancelar de inmediato la tarjeta de Bancolombia vinculada a la cuenta comprometida.

El creador de contenido llamó a uno de los integrantes de su equipo de trabajo para evitar que siguieran haciendo uso de la tarjeta - crédito @clipsta11/TikTok

“Omar, bro, se me acaba de filtrar la tarjeta en streaming pa’ que la canceles ya. Me van a comprar de todo (...) la que termina en 4008”, le dijo entre gritos, mientras sus seguidores seguían conectados al directo.

La reacción fue inmediata, aunque el daño ya estaba hecho: para cuando se gestionó la cancelación, las compras no autorizadas ya alcanzaban los $ 8.000.000.

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Decidió no reclamar el dinero al banco y dejarle las compras a quien fue “rápido”

Pese a la magnitud de las pérdidas, Westcol tomó una decisión que sorprendió a su comunidad: no contactar al banco para solicitar el reembolso.

“No lo voy a reembolsar, no voy a llamar al banco ni nada, se lo voy a dejar porque fueron rápidos”, afirmó durante el mismo directo, en lo que interpretó como una consecuencia que debía asumir por el descuido cometido.

El streamer Westcol se lleva una gran sorpresa al ver el historial de compras con su tarjeta - crédito @colclips__/TikTok

La situación dejó en evidencia los riesgos de manejar información bancaria durante transmisiones en vivo, un formato en el que la inmediatez puede convertir un error de segundos en un problema de millones.

Los comentarios en las redes sociales no tardaron en aparecer y varios internautas se burlaron de la situación que vivió el antioqueño: “Si sería verdad o no sé, es que no se vieron los números de atrás eso es rápido”; “La única manera en la que puede desviar la atención de lo que pasó con Komanche”; “No entiendo algo, para hacer la compra se necesita el código CVC de atrás y en los videos no se ve”, entre otros.

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Por ahora, el paisa no ha dicho nada más respecto a la situación, por lo que otros internautas lo invitaron a que tuviera más precaución cuando esté haciendo ese tipo de dinámicas, mientras que otros afirman que se trataría de una estrategia para dar de qué hablar en redes sociales.