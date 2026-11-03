Por qué Luis Díaz no juega hoy contra el Atlético en Champions League a pesar de que volvió a entrenar y cuál sería la fecha de su regreso a las canchas

El "Guajiro" ya se prepara para regresar a las canchas, cuando el departamento médico lo considere - crédito @fcbayern/Instagram

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Luis Díaz no jugará este martes 3 de noviembre con el Bayern Múnich ante el Atlético de Madrid por la cuarta jornada de la Champions League debido a una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. El extremo colombiano, que ya retomó trabajos individuales con balón, apunta a regresar después de la fecha FIFA, cuando su equipo reciba al Colonia el 20 de noviembre.

El futbolista se lesionó el 21 de octubre durante el empate 2-2 frente al Arsenal en Múnich. Ingresó desde el banco en el tramo final, disputó 22 minutos y pidió el cambio tras sentir un pinchazo mientras corría; antes había exigido al arquero David Raya con un remate dentro del área.

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Díaz aseguró entonces a Sky Sport que la molestia “no es nada grave”, según informó Infobae. Los estudios determinaron un desgarro leve, descrito también como una pequeña rotura de un fascículo muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

La lesión lo dejó fuera de las victorias ante Friburgo por 3-1 y Magdeburg por 6-1, por la Copa de Alemania, además del empate 2-2 ante Borussia Dortmund. El duelo en el estadio Metropolitano será su cuarta ausencia consecutiva.

El futbolista Luis Díaz completa ejercicios físicos y de coordinación sobre el césped durante la primera sesión de entrenamiento después de su lesión

El lunes 2 de noviembre, el colombiano realizó por primera vez ejercicios individuales con balón en la sede deportiva del club. En las imágenes difundidas por Bayern Múnich, se lo vio en tareas de control, recepción y entrega de la pelota, además de trabajos físicos, sin muestras visibles de dolor.

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El proceso de recuperación también lo marginará del encuentro de Bundesliga ante Mainz 05. La previsión más probable sitúa su vuelta el viernes 20 de noviembre frente al Colonia, aunque el regreso al campo había abierto inicialmente la posibilidad de recibir el alta médica antes del compromiso de Champions.

La situación deja incertidumbre sobre su presencia en la selección Colombia para los amistosos contra Chile. El equipo nacional jugará el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 17 en el estadio Nacional de Santiago de Chile; la convocatoria se conocería entre el 5 y el 6 de noviembre.

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El retorno a los entrenamientos individuales mantenía abierta una posibilidad de que integrara la lista de Néstor Lorenzo. La fecha FIFA serviría, según la previsión del equipo alemán, para completar su puesta a punto.

En la temporada 2026/27, Díaz acumula 11 partidos oficiales, con 5 goles y una asistencia. El colombiano suma 803 minutos en el campo con el conjunto bávaro.

Vincent Kompany, la otra baja de Bayern Múnich para el partido de Champions League contra Atlético de Madrid

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Bayern Múnich vs Arsenal - Allianz Arena, Múnich, Alemania - 21 de octubre de 2026. El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, reacciona. REUTERS/Angelika Warmuth

La visita a Madrid también se producirá sin Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, quien permanece en reposo absoluto y bajo tratamiento médico por una irritación de las meninges. El técnico belga, de 40 años, se descompensó durante un entrenamiento una semana antes y tampoco dirigió ante Borussia Dortmund.

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Aaron Danks, asistente de Kompany, quedó al frente del plantel mientras el entrenador cumple las indicaciones médicas. Max Eberl y Christoph Freund, responsables deportivos del club, dispusieron que los contactos con el técnico no incluyan asuntos relacionados con el fútbol para evitar que las exigencias cotidianas afecten su recuperación.

“Queremos que descanse y se recupere bien para que, cuando vuelva con nosotros, esté completamente preparado”, afirmó Danks el 30 de octubre.

Así va Bayern Múnich en la Uefa Champions League 2026/2027

FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Champions League - Round of 16 - Second Leg - Bayern Munich v Atalanta - Allianz Arena, Munich, Germany - March 18, 2026 Bayern Munich's Harry Kane scores their first goal from the penalty spot after retaking the penalty REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

1. PSG: 9 puntos / +9 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

2. Aston Villa: 9 puntos / +9 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

3. Liverpool FC: 9 puntos / +5 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

14. Bayern Múnich: 5 puntos / +5 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

15. AS Roma: 4 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.