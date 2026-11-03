Sara Corrales pidió ayuda por situación con su hija que tiene agotados a ella y a su esposo: “No sé qué hacer”

Sara Corrales pidió consejos: “No sé qué hacer” con una situación que vive junto a su esposo - crédito @saracorrales/ Instagram

Guardar

La actriz colombiana Sara Corrales compartió con sus seguidores las dificultades que enfrenta en casa por los cambios en el sueño de su hija Mila, nacida el 7 de mayo de 2026.

La artista explicó que la bebé atraviesa varias etapas a la vez, entre ellas la salida de sus primeros dientes y despertares constantes durante la noche, por lo que pidió recomendaciones a quienes siguen sus publicaciones en Instagram.

PUBLICIDAD

La intérprete relató que, antes de esta etapa, había conseguido una rutina nocturna que le permitía descansar durante varias horas seguidas. Según contó, Mila llegó a dormir entre seis y siete horas continuas, una dinámica que Corrales valoraba como un alivio en sus primeros meses de maternidad.

Sin embargo, esa situación cambió en las últimas semanas. La actriz aseguró que su hija se despierta varias veces por la noche y que, en algunos momentos, los despertares ocurren casi cada hora. Ante ese escenario, ella y su esposo decidieron organizarse por turnos para atender a la niña.

“Milita creo que está pasando por varias crisis a la vez”, manifestó Sara Corrales en sus historias. La actriz mencionó la regresión del sueño de los cuatro meses, un posible brote de crecimiento y la aparición de los primeros dientes como parte de los factores que podrían explicar el cambio en la rutina de la bebé.

PUBLICIDAD

Corrales recordó que la rutina de Mila era distinta antes de estos cambios. La bebé lograba conciliar el sueño durante buena parte de la noche, lo que permitía a sus padres descansar con mayor regularidad.

“Y yo dije: ‘Esta perfección, yo feliz, ¿qué es este premio?’”, comentó al evocar aquella etapa. Ahora, explicó, la situación exige una organización distinta dentro de su hogar, debido a que las interrupciones nocturnas se volvieron frecuentes.

La actriz también reveló que Mila ya tiene tres dientes, un dato que vinculó con la incomodidad que atraviesa la niña. La aparición de piezas dentales puede coincidir con cambios en el descanso y el comportamiento de los bebés, aunque Corrales no informó si recibió una recomendación médica específica sobre el caso de su hija.

PUBLICIDAD

La maternidad, señaló, le ha presentado etapas muy distintas en pocos meses. En esta ocasión, optó por abrir el diálogo con sus seguidores y exponer una de las dudas que tiene sobre la forma en que atienden a Mila cuando se despierta durante la noche.

Sara Corrales expresó dudas por la forma en que calma a su hija

Uno de los puntos que más inquieta a la actriz está relacionado con la leche que le ofrecen a la bebé durante los despertares. Corrales explicó que, aunque en algunas ocasiones Mila no parece tener hambre, ella y su esposo recurren a esa opción para intentar tranquilizarla y lograr que vuelva a dormir.

“Estoy en un conflicto y la estamos embarrando”, expresó la colombiana al describir la duda que enfrenta junto a su pareja. La artista no detalló la frecuencia con la que ofrecen leche a la bebé ni precisó si consultaron esa conducta con un pediatra.

PUBLICIDAD

La publicación abrió una conversación con sus seguidores, quienes suelen interactuar con ella en temas relacionados con su vida familiar y la crianza de Mila. Corrales decidió pedir ayuda de forma directa y reconoció que no tiene claridad sobre cómo actuar cuando su hija se despierta sin señales evidentes de hambre.

“No sé qué hacer. ¿Qué hago?”, preguntó la actriz a través de sus historias de Instagram. Su mensaje reflejó el cansancio que describió tras varias noches de interrupciones y el interés por conocer experiencias de otros padres.