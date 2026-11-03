Colombia

Imágenes del temblor de 5,6 en Colombia este martes 3 de noviembre: sacudió cables eléctricos y activó evacuación preventiva en una clínica

La Defensa Civil informó interrupciones eléctricas en sectores de Chaparral y Roncesvalles luego del movimiento principal, que se sintió en los 47 municipios de Tolima

Cámaras de seguridad registraron el movimiento de cables y luces cerca de las redes durante la madrugada - crédito @Elolfato/X - @pereiraenvivo/X
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Las cámaras de seguridad instaladas en Chaparral, Tolima, registraron cables eléctricos que se balanceaban con fuerza y destellos que iluminaron la calle durante el sismo de magnitud 5,6 ocurrido a las 04:13 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026.

Las imágenes muestran a varias personas que se alejaron de las construcciones mientras el movimiento sacudía el municipio.

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En una grabación se escucha primero un ruido y, segundos después, las redes eléctricas comienzan a oscilar de un lado a otro. En medio de la oscuridad aparecen varios destellos cerca de las líneas.

Otro video exhibe el desplazamiento de los cables y la reacción de habitantes que buscaron espacios abiertos.

Las imágenes permiten observar el impacto del temblor en la infraestructura eléctrica, aunque no establecen por sí mismas el origen de los destellos.

Cables se sacudieron y destellos iluminaron Chaparral durante el sismo de 5,6 - crédito @Elolfato/X
Cables se sacudieron y destellos iluminaron Chaparral durante el sismo de 5,6 - crédito @Elolfato/X

Chaparral y Roncesvalles tuvieron cortes de electricidad

El mayor Luis Fernando Vélez, de la Defensa Civil Colombiana en Tolima, informó que hubo interrupciones del suministro eléctrico en sectores de Chaparral y Roncesvalles después del movimiento principal.

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“Se sintió muy fuerte en los 47 municipios”, afirmó el oficial al entregar un primer informe sobre la emergencia. Vélez señaló que los daños más relevantes estaban concentrados en Chaparral, donde se conoció el colapso de una vivienda rural y la atención de personas que resultaron afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ajustó la magnitud del evento a 5,6, luego de un cálculo inicial de 5,3. El sismo fue superficial, una condición que puede aumentar la percepción de las ondas cerca de la zona de origen.

Roncesvalles y San Antonio se encuentran a cerca de 17 kilómetros del punto de referencia, mientras Chaparral figura a unos 22 kilómetros. La sacudida se extendió por buena parte del país y provocó reportes desde departamentos como Santander, donde algunos residentes aseguraron haber sentido dos movimientos de alrededor de 10 segundos.

Videos captaron destellos en redes eléctricas tras el fuerte temblor en Chaparral - crédito @Elolfato/X
Videos captaron destellos en redes eléctricas tras el fuerte temblor en Chaparral - crédito @Elolfato/X

Una clínica de Pereira evacuó a pacientes y trabajadores

La emergencia también generó medidas preventivas en Pereira. La Clínica Los Rosales evacuó a pacientes y personal médico hacia una zona segura durante la madrugada, después de que el sismo se percibiera en la capital de Risaralda.

La salida preventiva permitió despejar las instalaciones mientras se verificaban las condiciones del centro asistencial. No se informaron daños ni lesionados en la clínica a causa del evento.

En Chaparral, el alcalde Helver González Mora describió el temor que persistía entre los habitantes tras la sacudida. “El temor que tiene la comunidad es muy grande”, expresó en declaraciones a Noticias Caracol.

El mandatario indicó que dos mujeres fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas sufrió lesiones por la caída de un muro, mientras la otra requirió atención después de una reacción nerviosa. González confirmó que no había fallecidos en el municipio.

Evacuaron pacientes y personal de una clínica en Pereira tras el fuerte sismo - crédito @pereiraenvivo/X
Evacuaron pacientes y personal de una clínica en Pereira tras el fuerte sismo - crédito @pereiraenvivo/X

Ocho viviendas presentaron daños en el municipio

Los primeros balances continuaban en consolidación durante la mañana. Videos que circulan en redes sociales dejan ver las afectaciones en ocho viviendas de Chaparral, con grietas, desprendimientos de paredes y problemas en cubiertas. Los reportes incluían sectores como El Rocío, Versalles, La Loma y Divino Niño.

Caracol Radio indicó que también había daños en casas de las veredas Río Negro y Argentina, ubicadas en el corregimiento de Las Hermosas, así como en Yaguara, en Calarma. Comercios situados en el centro urbano también presentaron afectaciones.

En Ibagué, las autoridades informaron daños en una estructura y comenzaron inspecciones para descartar riesgos. Las revisiones técnicas permitirán establecer si las grietas y desprendimientos comprometen la estabilidad de los inmuebles o corresponden a daños en acabados.

Alcalde de Chaparral ordenó censo de daños tras el temblor que afectó casas y comercios - crédito Universidad del Tolima - @charlessradio/X
Alcalde de Chaparral ordenó censo de daños tras el temblor que afectó casas y comercios - crédito Universidad del Tolima - @charlessradio/X

Las réplicas prolongaron la alerta

Tres minutos después del sismo principal, a las 4:16 de la mañana, el SGC detectó una réplica de magnitud 3,3 en la zona de Chaparral. Durante las primeras horas, las autoridades identificaron al menos cinco movimientos posteriores. Entre ellos figuraron réplicas de 3,5; 2,3; 2,2 y 2,1 de magnitud.

La Defensa Civil recomendó “agacharse, protegerse y cubrirse” ante un nuevo episodio. También pidió revisar fugas de gas, cables caídos, daños visibles y rutas de evacuación antes de regresar a inmuebles que presenten afectaciones.

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