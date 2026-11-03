EN VIVO | Exequias de Antonio Navarro Wolff: siga el minuto a minuto del funeral del presidente de la Asamblea Constituyente de 1991

Antonio Navarro Wolff compartió la presidencia del organismo que redactó la Carta de 1991 y participó en acuerdos con corrientes políticas de orígenes diferentes - crédito Infobae Colombia

La familia de Antonio Navarro Wolff llevará a cabo el martes 3 de noviembre las exequias del excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), exgobernador de Nariño y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que murió el domingo a los 78 años. Una partida que conmocionó al país político, que le agradeció al veterano político su aporte a la paz.

La ceremonia religiosa y el acto de despedida comenzarán a las 9:00 a. m. en el parque cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado sobre la Autopista Norte de Bogotá. Los allegados del dirigente indicaron que será un encuentro privado, reservado para familiares y amigos cercanos del exdirigente, que se reintegró a la vida civil tras renunciar a la lucha armada.

Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre a las 2:42 p. m., según informó su familia en un comunicado. Sus allegados no precisaron la causa de muerte, aunque señalaron que el exdirigente atravesaba quebrantos de salud que habían deteriorado su estado y lo habían apartado de la vida pública, siendo el nariñense una voz activa en el acontecer político.

Familia de Antonio Navarro Wolff pidió respeto por la intimidad durante la despedida

En el mensaje que confirmó el fallecimiento, los familiares despidieron a Navarro Wolff como el “Hombre de la Paz” y solicitaron respeto por el duelo. El mensaje con el que se confirmaron las honras fúnebres contempla una ceremonia íntima; aun así, dirigentes políticos y simpatizantes preparan actos de acompañamiento público durante la jornada.

Uno de ellos ex el expresidente Gustavo Petro, que convocó a una caravana y a movilizaciones hacia Jardines del Recuerdo alrededor de las 2:00 p. m., con el propósito de rendir homenaje al exintegrante del M-19. La muerte de Navarro Wolff generó mensajes de pesar desde sectores políticos con posiciones diversas, que enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

Así fue el papel de Navarro Wolff en la Constituyente

Las exequias reunirán a la familia y a los allegados del que participó en la transición del M-19 desde la lucha armada hacia la política legal. También se esperan homenajes de organizaciones y dirigentes que reivindican su papel en la redacción de la Constitución de 1991, pues lideró este proceso junto a representantes de otras vertientes políticas de trayectoria.

Y es que su nombre quedó vinculado al proceso que llevó a la firma de paz entre el Estado colombiano y el M-19 en 1990. Un año después, integró la Asamblea Nacional Constituyente y ejerció una de sus copresidencias, distinción que compartió con Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del partido Conservador, y Horacio Serpa Uribe, líder del partido Liberal.

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