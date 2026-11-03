Colombia

EN VIVO | Exequias de Antonio Navarro Wolff: siga el minuto a minuto del funeral del presidente de la Asamblea Constituyente de 1991

La familia del excomandante del M-19 confirmó que la despedida tendrá carácter privado, mientras sectores políticos anunciaron homenajes durante la jornada, entre ellos el expresidente Gustavo Petro

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Antonio Navarro Wolff
Antonio Navarro Wolff compartió la presidencia del organismo que redactó la Carta de 1991 y participó en acuerdos con corrientes políticas de orígenes diferentes - crédito Infobae Colombia

La familia de Antonio Navarro Wolff llevará a cabo el martes 3 de noviembre las exequias del excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), exgobernador de Nariño y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que murió el domingo a los 78 años. Una partida que conmocionó al país político, que le agradeció al veterano político su aporte a la paz.

La ceremonia religiosa y el acto de despedida comenzarán a las 9:00 a. m. en el parque cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado sobre la Autopista Norte de Bogotá. Los allegados del dirigente indicaron que será un encuentro privado, reservado para familiares y amigos cercanos del exdirigente, que se reintegró a la vida civil tras renunciar a la lucha armada.

Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre a las 2:42 p. m., según informó su familia en un comunicado. Sus allegados no precisaron la causa de muerte, aunque señalaron que el exdirigente atravesaba quebrantos de salud que habían deteriorado su estado y lo habían apartado de la vida pública, siendo el nariñense una voz activa en el acontecer político.

Familia de Antonio Navarro Wolff pidió respeto por la intimidad durante la despedida

En el mensaje que confirmó el fallecimiento, los familiares despidieron a Navarro Wolff como el “Hombre de la Paz” y solicitaron respeto por el duelo. El mensaje con el que se confirmaron las honras fúnebres contempla una ceremonia íntima; aun así, dirigentes políticos y simpatizantes preparan actos de acompañamiento público durante la jornada.

Uno de ellos ex el expresidente Gustavo Petro, que convocó a una caravana y a movilizaciones hacia Jardines del Recuerdo alrededor de las 2:00 p. m., con el propósito de rendir homenaje al exintegrante del M-19. La muerte de Navarro Wolff generó mensajes de pesar desde sectores políticos con posiciones diversas, que enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

Así fue el papel de Navarro Wolff en la Constituyente

Las exequias reunirán a la familia y a los allegados del que participó en la transición del M-19 desde la lucha armada hacia la política legal. También se esperan homenajes de organizaciones y dirigentes que reivindican su papel en la redacción de la Constitución de 1991, pues lideró este proceso junto a representantes de otras vertientes políticas de trayectoria.

Y es que su nombre quedó vinculado al proceso que llevó a la firma de paz entre el Estado colombiano y el M-19 en 1990. Un año después, integró la Asamblea Nacional Constituyente y ejerció una de sus copresidencias, distinción que compartió con Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del partido Conservador, y Horacio Serpa Uribe, líder del partido Liberal.

Siga el minuto a minuto:

13:15 hsHoy

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

El equipo nariñense recordó que el político, seguidor habitual de los Volcánicos, respaldó como alcalde las gestiones para disputar la Primera B en 1996

Antonio Navarro Wolf aplaude y alienta junto a varios aficionados desde la tribuna durante un partido de fútbol del Deportivo Pasto (Archivo Colprensa)
Antonio Navarro Wolf aplaude y alienta junto a varios aficionados desde la tribuna durante un partido de fútbol del Deportivo Pasto (Archivo Colprensa)

Antonio Navarro Wolff, uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de 1991, murió en la tarde del domingo 1 de noviembre a los 78 años. Su trayectoria abarcó la guerrilla del M-19, el proceso de paz de 1990 y una extensa carrera institucional que incluyó la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño, el Congreso de la República y la dirigencia de la Alianza Verde.

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13:04 hsHoy

Gobierno de Abelardo de la Espriella expresó condolencias por la muerte de Antonio Navarro Wolff: “Paz en su tumba”

El Ministerio de Justicia publicó un mensaje en X para referirse al fallecimiento del exdirigente político, sin entregar detalles sobre homenajes o actos oficiales

“Paz en su tumba”, el mensaje del Ministerio de Justicia por Antonio Navarro Wolff - crédito Colprensa - @MinjusticiaCo/X
“Paz en su tumba”, el mensaje del Ministerio de Justicia por Antonio Navarro Wolff - crédito Colprensa - @MinjusticiaCo/X

El Gobierno de Colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, expresó el 1 de noviembre de 2026 sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff.

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12:50 hsHoy

Antonio Navarro Wolff se destacó por su alegría, pese a sufrir un grave atentado

El baile como símbolo de autonomía para Antonio Navarro Wolff - crédito @AntonioSanguino/X - @ClaudiaLopez/X
12:32 hsHoy

Por qué Antonio Navarro Wolff quedó hablando a “media lengua” y sin una pierna mientras desayunaba: “Más de 100 esquirlas se introdujeron en mi cuerpo”

El exsenador y exmilitante del M-19 sufrió un atentado en una cafetería en Cali y atribuyó su supervivencia a la intervención de un primo médico que lo acompañaba aquel día

Antonio Navarro Wolff murió en la tarde del 1 de noviembre de 2026, confirmó su familia (Colprensa)
Antonio Navarro Wolff murió en la tarde del 1 de noviembre de 2026, confirmó su familia (Colprensa)

Antonio Navarro Wolff, reconocido político colombiano que murió el 1 de noviembre de 2026 a los 78 años de edad, se salvó varias veces de la muerte. En una oportunidad recibió más de 100 esquirlas en el cuerpo cuando alguien le lanzó una granada mientras desayunaba en una cafetería de Cali (Valle), en mayo de 1985.

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12:24 hsHoy

Así se ‘coló’ Antonio Navarro Wolff en el debate presidencial de 1994

La escena quedó grabada en la memoria de aquella contienda electoral: mientras Ernesto Samper y Andrés Pastrana debatían sus propuestas, una aparición inesperada cambió el rumbo de la transmisión y convirtió el encuentro en una de las anécdotas más particulares de la campaña - crédito @SenalMemoria/X
12:13 hsHoy

Esta fue la última aparición pública de Antonio Navarro Wolff antes de su muerte: fue durante la campaña presidencial de Iván Cepeda

El dirigente político fue visto el 16 de junio de 2026 durante un encuentro de respaldo al entonces candidato del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial

La reunión se celebró en junio de 2026 y congregó a dirigentes políticos, entre ellos el exconstituyente Iván Marulanda (Colprensa)
La reunión se celebró en junio de 2026 y congregó a dirigentes políticos, entre ellos el exconstituyente Iván Marulanda (Colprensa)

Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, tras una trayectoria que incluyó la segunda comandancia del M-19, la Gobernación de Nariño, una curul en el Senado, el Ministerio de Salud y la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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12:04 hsHoy

Gustavo Petro pidió que se le rindan homenajes a Antonio Navarro Wolff

El expresidente convocó a acompañar el entierro del exconstituyente en Jardines del Recuerdo y llamó a una movilización masiva. “Espero este martes caravana de quienes hayan votado por Antonio Navarro, para quienes reconocen la importancia de la lucha, por todos los caminos, para construir una democracia verdadera en Colombia y una Patria Libre”, expresó Petro.

Además, el exjefe de Estado pidió asistir con símbolos del M-19 y sostuvo que, “hoy más que nunca, en contra del fascismo se necesita el espíritu digno e invencible del M19, siempre libre y democrático”. En otro mensaje, invitó a alquilar buses y camiones, “pónganse cita para ir en marchas. Un comandante del M19 se entierra como se merece”.

Gustavo Petro invita a rendir homenajes a Antonio Navarro Wolff
El expresidente Gustavo Petro, en sus redes sociales, invitó a rendir homenajes a Antonio Navarro Wolff en el día de su funeral - crédito @petrogustavo/X
11:53 hsHoy

Familia de Antonio Navarro Wolff confirmó cómo serán las exequias del dirigente:

Las exequias de Navarro Wolff se llevarán a cabo la tarde del martes 2 de noviembre de 2026 en el norte de la capital colombiana - crédito @petrogustavo/X
Las exequias de Navarro Wolff se llevarán a cabo la tarde del martes 2 de noviembre de 2026 en el norte de la capital colombiana - crédito @petrogustavo/X
11:50 hsHoy

Así despidió María José Pizarro a Antonio Navarro Wolff:

María José Pizarro recordó a Antonio Navarro Wolff
Con este emotivo mensaje, la exsenadora María José Pizarro, hija del excomandante del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, recordó a Antonio Navarro Wolff - crédito @PizarroMariaJo/X
11:48 hsHoy

Bogotá despedirá a Antonio Navarro Wolff: confirman fecha, hora y lugar de las exequias del miembro de la Asamblea Constituyente de 1991

El expresidente Gustavo Petro invitó a acompañar el adiós del líder político con una caravana y banderas, en homenaje a quien fue su compañero en el M-19

Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El país político sigue lamentando la muerte de Antonio José Navarro Wolff, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y figura central de la transición del M-19, el 1 de noviembre de 2026, a sus 78 años.

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