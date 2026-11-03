EN VIVO | Exequias de Antonio Navarro Wolff: siga el minuto a minuto del funeral del presidente de la Asamblea Constituyente de 1991

La familia de Antonio Navarro Wolff llevará a cabo el martes 3 de noviembre las exequias del excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), exgobernador de Nariño y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que murió el domingo a los 78 años. Una partida que conmocionó al país político, que le agradeció al veterano político su aporte a la paz.
La ceremonia religiosa y el acto de despedida comenzarán a las 9:00 a. m. en el parque cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado sobre la Autopista Norte de Bogotá. Los allegados del dirigente indicaron que será un encuentro privado, reservado para familiares y amigos cercanos del exdirigente, que se reintegró a la vida civil tras renunciar a la lucha armada.
Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre a las 2:42 p. m., según informó su familia en un comunicado. Sus allegados no precisaron la causa de muerte, aunque señalaron que el exdirigente atravesaba quebrantos de salud que habían deteriorado su estado y lo habían apartado de la vida pública, siendo el nariñense una voz activa en el acontecer político.
Familia de Antonio Navarro Wolff pidió respeto por la intimidad durante la despedida
En el mensaje que confirmó el fallecimiento, los familiares despidieron a Navarro Wolff como el “Hombre de la Paz” y solicitaron respeto por el duelo. El mensaje con el que se confirmaron las honras fúnebres contempla una ceremonia íntima; aun así, dirigentes políticos y simpatizantes preparan actos de acompañamiento público durante la jornada.
Uno de ellos ex el expresidente Gustavo Petro, que convocó a una caravana y a movilizaciones hacia Jardines del Recuerdo alrededor de las 2:00 p. m., con el propósito de rendir homenaje al exintegrante del M-19. La muerte de Navarro Wolff generó mensajes de pesar desde sectores políticos con posiciones diversas, que enviaron condolencias a sus familiares y amigos.
Así fue el papel de Navarro Wolff en la Constituyente
Las exequias reunirán a la familia y a los allegados del que participó en la transición del M-19 desde la lucha armada hacia la política legal. También se esperan homenajes de organizaciones y dirigentes que reivindican su papel en la redacción de la Constitución de 1991, pues lideró este proceso junto a representantes de otras vertientes políticas de trayectoria.
Y es que su nombre quedó vinculado al proceso que llevó a la firma de paz entre el Estado colombiano y el M-19 en 1990. Un año después, integró la Asamblea Nacional Constituyente y ejerció una de sus copresidencias, distinción que compartió con Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del partido Conservador, y Horacio Serpa Uribe, líder del partido Liberal.
Siga el minuto a minuto:
Antonio Navarro Wolff, uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de 1991, murió en la tarde del domingo 1 de noviembre a los 78 años. Su trayectoria abarcó la guerrilla del M-19, el proceso de paz de 1990 y una extensa carrera institucional que incluyó la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño, el Congreso de la República y la dirigencia de la Alianza Verde.
El Gobierno de Colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, expresó el 1 de noviembre de 2026 sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff.
Antonio Navarro Wolff se destacó por su alegría, pese a sufrir un grave atentado
Antonio Navarro Wolff, reconocido político colombiano que murió el 1 de noviembre de 2026 a los 78 años de edad, se salvó varias veces de la muerte. En una oportunidad recibió más de 100 esquirlas en el cuerpo cuando alguien le lanzó una granada mientras desayunaba en una cafetería de Cali (Valle), en mayo de 1985.
Así se ‘coló’ Antonio Navarro Wolff en el debate presidencial de 1994
Antonio Navarro Wolff falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, tras una trayectoria que incluyó la segunda comandancia del M-19, la Gobernación de Nariño, una curul en el Senado, el Ministerio de Salud y la copresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Gustavo Petro pidió que se le rindan homenajes a Antonio Navarro Wolff
El expresidente convocó a acompañar el entierro del exconstituyente en Jardines del Recuerdo y llamó a una movilización masiva. “Espero este martes caravana de quienes hayan votado por Antonio Navarro, para quienes reconocen la importancia de la lucha, por todos los caminos, para construir una democracia verdadera en Colombia y una Patria Libre”, expresó Petro.
Además, el exjefe de Estado pidió asistir con símbolos del M-19 y sostuvo que, “hoy más que nunca, en contra del fascismo se necesita el espíritu digno e invencible del M19, siempre libre y democrático”. En otro mensaje, invitó a alquilar buses y camiones, “pónganse cita para ir en marchas. Un comandante del M19 se entierra como se merece”.
Familia de Antonio Navarro Wolff confirmó cómo serán las exequias del dirigente:
Así despidió María José Pizarro a Antonio Navarro Wolff:
El país político sigue lamentando la muerte de Antonio José Navarro Wolff, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y figura central de la transición del M-19, el 1 de noviembre de 2026, a sus 78 años.