Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

El retrato de Ana María Ramírez Cetina acompaña los restos de la avioneta siniestrada en una calle de Palm Beach, Florida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una joven colombiana de 23 años figura entre las víctimas del accidente aéreo en Palm Beach, Florida, donde un avión privado Learjet 60 se precipitó el domingo 1 de noviembre. Se trata de Ana María Ramírez Cetina, nacida en Bogotá y residente en Colorado, según informó el periodista Steven Liévano en su cuenta de X.

Ramírez Cetina trabajaba como niñera de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, quienes también murieron en el siniestro. Robinson era director ejecutivo y cofundador de las empresas Retention.com, RB2B y Moltsets.

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Un amigo de Ramírez Cetina contó que la joven había comprado regalos para su madre un día antes de abordar el avión. El dato se conoció mientras familiares y allegados comenzaron a identificar a las personas que viajaban en la aeronave.

El avión, con matrícula N722BD, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al aeropuerto North Eleuthera, en Bahamas. La aeronave cayó cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en el área de Greenacres y Lake Worth Beach, en el condado de Palm Beach.

Un avión desciende hacia una vía pública y produce una explosión de fuego al impactar contra el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueve personas que viajaban en el jet murieron. No se registraron víctimas en tierra, pese a que el impacto ocurrió junto a una vía con tránsito y cerca de una zona residencial.

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La estación local Wpbf informó que una de las pilotos era Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años. También fueron identificadas por sus allegados Rachael Reed y Charmi Fehr. La información inicial incluyó el nombre de Anita Maria Cetina, mientras que el periodista Steven Liévano identificó a la joven colombiana como Ana María Ramírez Cetina.

Las autoridades estadounidenses todavía no habían difundido una lista oficial completa de los fallecidos.

El Learjet descendió con rapidez tras informar sobre hielo y turbulencia

Las comunicaciones con el control aéreo indican que la tripulación había informado sobre acumulación de hielo, precipitaciones y turbulencia moderada mientras el avión volaba a unos 10,7 kilómetros de altura, equivalentes a 35.000 pies.

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Una columna de fuego y humo se eleva junto a una carretera en Florida tras la caída y el impacto de un avión. (Aki Kuusisto/via REUTERS )

Los pilotos solicitaron ascender unos 610 metros, hasta los 37.000 pies, antes de declarar una emergencia. Poco después, la aeronave inició un descenso pronunciado, con registros que llegaron a 30.000 pies por minuto, según los datos de seguimiento y las grabaciones de radio.

En uno de sus últimos mensajes, el piloto advirtió que el avión se encontraba en condición de sobrevelocidad y que descendía a 20.000 pies por minuto. “Vamos a estrellarnos contra el suelo”, alertó antes de que se perdiera la comunicación.

El Learjet impactó contra el terreno y explotó. El choque dejó un cráter al costado de la carretera y dispersó restos de la aeronave en la zona.

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Las autoridades evacuaron a 600 residentes tras el impacto en Florida

El accidente obligó a evacuar de forma preventiva a unas 600 personas de la comunidad de casas móviles Cresthaven. Las autoridades habilitaron el Centro Comunitario de Greenacres para recibir a los residentes que tuvieron que dejar sus viviendas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos analizan los restos del avión, la información de vuelo, las condiciones meteorológicas, el mantenimiento de la aeronave y las comunicaciones de la tripulación.

Consecuencias de un incidente aéreo en Florida - crédito Reuters

La investigación busca establecer si el hielo, la turbulencia, el clima, una falla técnica o la respuesta de los pilotos influyeron en la caída. Las conclusiones oficiales podrían demorar varios meses.

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La investigación federal determinará en los próximos meses qué factores provocaron la pérdida de control del Learjet. Mientras avanzan las pericias, familiares y allegados de Ana María Ramírez Cetina y de las demás víctimas afrontan las consecuencias de una tragedia que dejó nueve muertos.