Juan Pablo Montoya arremetió contra Charles Leclerc y Lewis Hamilton por problemas al interior de Ferrari en el Gran Premio de México: “Tiene que haber sanciones”

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La pelea entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la primera vuelta del Gran Premio de México, disputado el 1 de noviembre de 2026, provocó el malestar de Ferrari y abrió un nuevo capítulo en la tensión interna de la escudería. El incidente permitió el avance de Max Verstappen, que aprovechó la disputa entre los pilotos del equipo italiano para quedarse con la victoria.

Hamilton había partido desde la pole position y Leclerc intentó adelantarlo durante los primeros giros. Los dos se excedieron en la maniobra y no completaron la curva, mientras Verstappen ganó una posición en medio de la confusión. Leclerc conservó la punta en pista, pero recibió una penalización de cinco segundos.

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El desarrollo de esa acción condicionó una carrera en la que Ferrari había mostrado ritmo para pelear por el triunfo. Verstappen capitalizó el enfrentamiento entre los dos autos rojos y Red Bull ejecutó la estrategia que le permitió superar a Leclerc durante la parada en boxes.

Montoya pidió que Ferrari aplique consecuencias a sus pilotos

El piloto colombiano se refirió a lo sucedido entre Leclerc y Hamilton en Ferrari-crédito Fórmula 1/YouTube

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, integrante del análisis posterior de F1 TV, sostuvo que Ferrari debía tomar medidas internas tras el incidente.

“Tienen que tener conversaciones adecuadas y tiene que haber sanciones”, afirmó.

“Necesitan saber que habrá consecuencias por lo que están haciendo, porque deberían haber ganado hoy”, agregó Montoya, quien consideró que Leclerc y Hamilton debían modificar la forma en que compiten entre sí.

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Juan Pablo Montoya no solo es fanático de su hijo Sebastián Montoya, sino que también está interesado en traer la Fórmula 1 a Colombia - crédito Arquib

El colombiano también señaló que ambos pilotos buscan consolidarse como la referencia de Ferrari en un momento en el que el equipo mostró una mejora de rendimiento. “Y en esa desesperación, realmente se están perjudicando el uno al otro”, dijo.

Para Montoya, la lucha por la posición en pista dejó de lado el efecto colectivo que podía tener sobre el resultado.

“No se dieron cuenta de que, al hacerlo, le regalaron una victoria a Max”, concluyó sobre una maniobra que dejó a Ferrari sin el triunfo que parecía tener al alcance.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de São Paulo, donde Ferrari intentará dejar atrás el incidente de México y volver a pelear por la victoria.

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Fred Vasseur cuestionó la falta de respeto hacia Ferrari

El director de Ferrari se refirió a lo sucedido-crédito Go Nakamura/REUTERS

El director de Ferrari, Fred Vasseur, consideró que el incidente resultó difícil de aceptar para un equipo que había llevado mejoras al auto en las últimas fechas. El francés señaló que la disputa debía analizarse también desde el respeto a la marca y a los trabajadores de la fábrica.

“Todavía no entiendo cómo podemos perder esta carrera”, afirmó Vasseur tras la competencia. “Tendré una conversación con mis chicos”, añadió, antes de remarcar que el equipo debía valorar el esfuerzo de quienes trabajan “día y noche” en el desarrollo del monoplaza.

Leclerc aceptó que la sanción fue merecida. El monegasco sostuvo que ninguno de los dos pilotos logró hacer la curva y explicó que decidió mantener su posición después de consultar con el equipo. También anticipó que hablaría con Hamilton para tratar el episodio.

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Hamilton evitó profundizar sobre el cruce cuando fue consultado después de la carrera. El británico afirmó que Ferrari tenía “claramente el coche” para conseguir el primer y el segundo puesto, aunque prefirió no dar detalles sobre lo ocurrido con su compañero.