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Andrea Valdiri se habría arrepentido de pelear contra La Divza en ‘Stream Fighters 5′: esto fue lo que dijo Westcol

Westcol reveló que la creadora de contenido expresó inquietudes por las condiciones del combate que se llevará a cabo el 14 de noviembre

Andrea Valdiri consideró retirarse de Stream Fighters 5 por su pelea con La Divaza - crédito @westcol/ Instagram
Andrea Valdiri consideró retirarse de Stream Fighters 5 por su pelea con La Divaza - crédito @westcol/ Instagram
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A pocos días del evento de Stream Fighters 5, que se celebrará el 14 de septiembre en el Coliseo Med Plus de Bogotá, Andrea Valdiri consideró la posibilidad de retirarse de su combate contra La Divaza por las diferencias físicas que, según expuso ante Westcol, podrían incidir en el enfrentamiento.

La situación salió a la luz durante una transmisión en vivo de Westcol, quien relató que la creadora de contenido barranquillera se puso en contacto con él para expresar sus inquietudes antes de subir al ring. Valdiri, de acuerdo con la versión del streamer, planteó que la contextura de su rival podía representar una ventaja en el combate.

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La pelea entre ambos creadores de contenido forma parte de la quinta edición de Stream Fighters, el espectáculo de boxeo que reúne a figuras de redes sociales. La posibilidad de que una de las participantes abandonara el evento generó reacciones entre los seguidores del formato, debido a la cercanía de la jornada.

Westcol no precisó la fecha del diálogo ni detalló si el combate contará con normas particulares frente a los demás enfrentamientos de la cartelera. Sí indicó que la conversación involucró a los equipos de Valdiri y de La Divaza.

La petición de Andrea Valdiri estuvo relacionada con el peso de los guantes

Según explicó Westcol, Andrea Valdiri propuso una diferencia en el peso de los guantes para equilibrar las condiciones físicas del combate con La Divaza. La barranquillera habría solicitado que su rival usara guantes con menos onzas, mientras ella utilizaría unos de mayor peso, una medida que buscaba compensar la diferencia de fuerza entre ambas.

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El organizador confirmó que los equipos de las dos participantes conversaron y alcanzaron un acuerdo para mantener la pelea en Stream Fighters 5, pero no reveló cuáles fueron las condiciones finales. Por ese motivo, no se conoce si el ajuste en las onzas de los guantes fue el único punto negociado o si el pacto contempló otras reglas para el enfrentamiento.

“Nos contactó y nos dijo que no iba a pelear; esto es reciente, es hace como una semana, y ella me dijo: ‘La Divaza es hombre, sea como sea, yo tengo que pelear con un hombre’, y pues Andrea, esa es la realidad”, reveló Westcol en un en vivo.

El creador de contenido aseguró que, después de que Andrea puso en duda su participación, hizo una petición para poder salvar su paso por el ring. “Ella me dijo: ‘Yo simplemente quiero tener 16 onzas y ella (La Divaza) 12 onzas’. Hablamos con el equipo de la Divaza y no dijeron que, aunque es hombre, no ha entrenado y no tiene experiencia (...) Yo siento que ya se llegó a un acuerdo”, reveló Westcol sin dar mayores detalles del trato que hicieron los equipos.

En boxeo, la cantidad de onzas de los guantes es una variable relevante porque puede modificar la protección de las manos y el impacto de los golpes. Por eso, la elección de este elemento suele formar parte de los acuerdos previos en cualquier enfrentamiento.

El equipo de La Divaza señaló la experiencia de Valdiri en boxeo

La respuesta del equipo de La Divaza se centró en la preparación deportiva de las dos participantes. De acuerdo con el relato de Westcol, los representantes consideraron que un cambio en las onzas de los guantes podía dejar en desventaja a su integrante frente a Valdiri, quien lleva varios años vinculada a entrenamientos de boxeo.

La organización no difundió datos sobre la duración de las peleas, el peso de los guantes, el reglamento aplicable ni la experiencia certificada de cada participante. Tampoco se conocieron declaraciones directas de Andrea Valdiri o La Divaza sobre las condiciones pactadas.

El streamer aprovechó el momento para preguntar a su audiencia qué opinaba sobre la discusión. Las respuestas se dividieron: algunos usuarios respaldaron la preocupación de Valdiri por las diferencias físicas, mientras otros destacaron el argumento relacionado con su experiencia de entrenamiento frente a la falta de práctica de La Divaza.

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