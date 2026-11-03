Colombia

Revelaron las primeras imágenes de la destrucción en Chaparral, Tolima, tras temblor de 5,6 de este martes 3 de noviembre: hasta la iglesia se vio afectada

La Defensa Civil Colombiana informó afectaciones preliminares en ocho viviendas de Chaparral y dos de Ibagué

Autoridades verifican daños estructurales tras el sismo que sacudió el sur de Tolima - crédito @charlessradio/X

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El sismo de magnitud 5,6 registrado el martes 3 de noviembre de 2026 en Chaparral, Tolima, dejó daños en viviendas, desprendimientos de paredes y caída de cubiertas, según los primeros reportes y registros audiovisuales que circularon tras la emergencia.

La Defensa Civil Colombiana informó afectaciones preliminares en ocho casas de Chaparral y dos de Ibagué.

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Las fotografías difundidas por la seccional Tolima de la institución muestran daños dentro de dos inmuebles de Chaparral.

En una habitación aparecen bloques, fragmentos de concreto y otros materiales sobre el suelo, junto a una nevera y objetos domésticos. La otra toma registra residuos de una pared sobre una mesa, una cama y pertenencias de los habitantes.

Afectaciones en algunas viviendas tras temblor del 3 de noviembre - crédito @charlessradio/X
Afectaciones en algunas viviendas tras temblor del 3 de noviembre - crédito @charlessradio/X

En videos divulgados por usuarios en redes sociales se observan fisuras en paredes, revoques desprendidos y escombros en áreas comunes de viviendas.

Una de las grabaciones muestra un comedor con sillas, una mesa y restos de material de construcción esparcidos en el piso. Otra exhibe una pared con grietas y sectores sin revestimiento.

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La caída de cubiertas afectó una edificación

Una imagen adicional evidencia el desplome de láminas de zinc y elementos de una cubierta sobre un corredor de una construcción. El material quedó atravesado entre columnas y entradas de varias habitaciones. La fotografía no precisa la ubicación exacta del inmueble ni si hubo personas afectadas en ese punto.

Sismo dejó daños preliminares en ocho viviendas de Chaparral y dos de Ibagué - crédito @DefensaCivilCo/X
Sismo dejó daños preliminares en ocho viviendas de Chaparral y dos de Ibagué - crédito @DefensaCivilCo/X

Las publicaciones atribuyeron los daños al movimiento telúrico que tuvo epicentro en Chaparral durante la madrugada. Después del temblor principal, se registraron dos réplicas de magnitudes 3,5 y 3,3, un hecho que mantuvo en alerta a residentes de la zona.

La Defensa Civil pidió a la ciudadanía “mantenerse informada por canales oficiales” y comunicar cualquier emergencia.

Ni la iglesia se salvó del temblor

Un video publicado en redes sociales, afirmó que el reciente temblor dejó nuevas averías en la iglesia del municipio de Chaparral, donde se desprendieron fragmentos de pañete y mampostería de una columna.

Sismo de magnitud 5,6 dejó nuevos daños en la iglesia de Chaparral, Tolima - crédito @Elolfato/X
Sismo de magnitud 5,6 dejó nuevos daños en la iglesia de Chaparral, Tolima - crédito @Elolfato/X

Un video registrado dentro del templo muestra restos del revestimiento sobre el piso, junto a la estructura afectada. El hecho reavivó la preocupación por el estado de la edificación, que ya había presentado daños tras el terremoto del 10 de agosto.

Las autoridades iniciaron una revisión técnica para establecer si el temblor comprometió componentes estructurales o si los daños se limitan a acabados y recubrimientos.

Videos y fotografías mostraron los estragos del temblor en viviendas de Chaparral - crédito @charlessradio/X
Videos y fotografías mostraron los estragos del temblor en viviendas de Chaparral - crédito @charlessradio/X

Esto dijo el alcalde de Chaparral sobre el sismo: “No tenemos pérdidas humanas”

El alcalde Helver González Mora informó que, hasta el momento, no se reportaban muertes.

El mandatario indicó a Blu Radio que el temblor generó temor entre los habitantes y que varias construcciones presentaron averías. “No tenemos pérdidas humanas”, afirmó, aunque advirtió que existen estructuras con daños y una casa destruida.

El sismo de Chaparral provocó daños en ocho casas del municipio y dos de Ibagué - crédito @tsmnoticias/X
El sismo de Chaparral provocó daños en ocho casas del municipio y dos de Ibagué - crédito @tsmnoticias/X

Una de las pacientes atendidas fue Amanda Díaz Carvajal, habitante del barrio Libertador, quien resultó lesionada tras la caída de un muro. Una ambulancia la trasladó al hospital, donde recibió valoración médica. Según el alcalde, permanecía fuera de peligro.

También fue asistida Norma Milena, quien sufrió una crisis nerviosa durante la emergencia. González señaló que recibió medicamentos y obtuvo el alta. “Ambas están fuera de peligro”, dijo.

Una casa colapsó en la vereda Río Negro

El daño más grave conocido corresponde a una vivienda que colapsó en la vereda Río Negro, en el corregimiento de Las Hermosas. El alcalde explicó a Semana que ese sector rural concentra preocupación por los movimientos telúricos que persisten desde septiembre.

Las imágenes de las viviendas afectadas por el temblor de magnitud 5,6 en Chaparral - crédito @charlessradio/X
Las imágenes de las viviendas afectadas por el temblor de magnitud 5,6 en Chaparral - crédito @charlessradio/X

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró más de 200 sismos en un día durante septiembre en esa zona. González sostuvo que el movimiento de la madrugada fue uno de los que más inquietud generó en la población.

La Alcaldía activó la Oficina de Gestión del Riesgo para recibir reportes de corregimientos, barrios y juntas comunales. La entidad elaborará un censo de viviendas y establecimientos afectados para remitirlo a las autoridades departamentales y nacionales.

El alcalde pidió apoyo técnico al Gobierno nacional y solicitó estudios sobre los enjambres sísmicos. “La incertidumbre” preocupa a los habitantes, expresó.

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