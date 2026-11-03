Colombia

Abogado de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, entuteló al gobierno de Abelardo de la Espriella por su traslado a una cárcel “a cientos de kilómetros de su familia”

El abogado sostuvo que la prisión preventiva no equivale a una condena y que el traslado debe responder a motivos comprobados

El Inpec trasladó a Miguel Quintero a la cárcel de Bellavista para completar su reseña antes de remitirlo a prisión domiciliaria - crédito Miguel Quintero/Linkedin/Andrés Tobón/X
El Inpec trasladó a Miguel Quintero a la cárcel de Bellavista para completar su reseña antes de remitirlo a prisión domiciliaria - crédito Miguel Quintero/Linkedin/Andrés Tobón/X
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El 30 de octubre de 2026, un juez penal de circuito de Medellín ordenó que Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, cumpla en un establecimiento penitenciario la medida de aseguramiento que enfrenta dentro de una investigación por presunta corrupción. La decisión dejó sin efecto la detención domiciliaria que le había concedido un juzgado de control de garantías.

La providencia revocó de manera parcial la decisión del Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, emitida el 2 de octubre de 2026. El cambio se limita al lugar de cumplimiento de la medida, que pasa de la residencia del procesado a un centro de reclusión.

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De acuerdo con la Resolución 008962 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el procesado fue trasladado a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, ubicada en Cómbita, Boyacá. Durante la noche del viernes 30 de octubre de 2026, las autoridades difundieron videos de su llegada al penal, en los que se le observa esposado y bajo custodia policial.

Un juez revirtió la medida de arresto domiciliario que le había dado un juez de primera instancia a Miguel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X
Un juez revirtió la medida de arresto domiciliario que le había dado un juez de primera instancia a Miguel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

“IMPONER a Miguel Andrés Quintero Calle, identificado con cédula de ciudadanía número 71.788.353, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión”, puntualiza la resolución.

La defensa presentó una tutela contra el traslado a Cómbita

El abogado Felipe Alzate, representante de Quintero Calle, informó que interpuso una acción de tutela contra el Inpec, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República. La defensa cuestionó que su cliente fuera recluido lejos de Medellín, donde reside su familia y se tramita el proceso penal.

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“En representación del ciudadano MIGUEL QUINTERO CALLE, nos permitimos informar a la opinión pública que el día de hoy interpusimos acción de tutela en contra del INPEC, Ministerio de Justicia y del Derecho y Presidencia de la República, por razón de su traslado a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá, a cientos de kilómetros de su domicilio, de su familia y del lugar en donde se adelanta el proceso en su contra”.

Defensa de Miguel Quintero interpuso una acción de tutela contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella por su traslado a una cárcel - crédito Alzate Hernandez abogados
Defensa de Miguel Quintero interpuso una acción de tutela contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella por su traslado a una cárcel - crédito Alzate Hernandez abogados

En el escrito, el abogado sostuvo que la prisión preventiva no equivale a una condena y que el traslado debe responder a motivos comprobados, además de respetar el derecho a la defensa, el debido proceso y la unidad familiar. La defensa afirmó que la reclusión en Boyacá dificulta el contacto de Quintero Calle con sus abogados, sus familiares y su hija menor de edad.

Alzate también señaló que los jueces que analizaron la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía General de la Nación descartaron el riesgo de fuga. Por ello, la defensa pidió que se apliquen las garantías que, a su juicio, corresponden a cualquier persona privada preventivamente de la libertad.

Daniel Quintero cuestionó el trato dado a su hermano

Tras conocerse la decisión y el traslado, Daniel Quintero sostuvo que las condiciones aplicadas a su hermano corresponden al trato reservado para una persona condenada. El exalcalde de Medellín calificó el procedimiento como un abuso y responsabilizó al Ejecutivo, al que llamó “autoritario”.

“Estamos en un Gobierno abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar a todo el que piense diferente. Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio ni ha sido condenado por ningún delito. Lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra. Solo los jueces pueden parar este abuso”, expuso en su cuenta de X.

Daniel Quintero confrontó al presidente Abelardo de la Espriella por la captura de su hermano - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero confrontó al presidente Abelardo de la Espriella por la captura de su hermano - crédito @QuinteroCalle/X

El excandidato presidencial aprovechó para responder a políticos que celebraron la captura de Miguel Andrés. Al jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, lo increpó por separar a su hermano de su hija de seis años.

“¿Si la palabra es acusado porque lo presenta como un delincuente? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué lo enfrenté a la Presidencia? ¿Por eso lo manda para combita en Boyacá a pesar de que su hija de 6 años está en Medellín? ¿Por eso también me quitó el esquema de seguridad a mí? El progresismo sobrevivirá a su persecución y contrario a su deseo se hará más fuerte”, escribió Daniel Quintero.

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