Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

La actividad se realizó en Peñaflor, un día antes del concierto del artista colombiano en Chile, con financiamiento propio y de la Fundación Lichnovsky, además del apoyo técnico de Waterislife y municipal. (Prensa Blessd)

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El cantante colombiano Blessd hizo una pausa en su gira E.P.H.D.M. Latam Tour para participar en una iniciativa que entregó sistemas de filtración de agua a más de 200 familias del campamento Cerro La Virgen, en Peñaflor (Chile), una comunidad que no cuenta con conexión permanente a la red hídrica potable.

A un día de su presentación en Santiago de Chile, el artista visitó el campamento junto con su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como “Dímelo Jara”, y el futbolista chileno Igor Lichnovsky. La actividad incluyó recorridos por viviendas y conversaciones con vecinos que deben almacenar el agua recibida mediante camiones aljibe para cubrir sus necesidades diarias.

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Los sistemas fueron financiados por Blessd y la Fundación Lichnovsky, con articulación técnica de la organización Waterislife y apoyo de la Municipalidad de Peñaflor. Además de la entrega, las familias recibieron indicaciones sobre el uso y mantenimiento de los equipos, destinados a mejorar las condiciones del agua para consumo humano.

El campamento Cerro La Virgen depende del abastecimiento mediante camiones aljibe

La intervención se concentró en el campamento Cerro La Virgen, donde las familias no disponen de una conexión formal y continua al suministro de agua potable. La falta de una red domiciliaria obliga a los habitantes a recibir, guardar y administrar el recurso en sus hogares.

Blessd pausó su gira musical en Chile para entregar sistemas de filtración de agua en el Campamento Cerro La Virgen (prensa Blessd)

En ese escenario, los filtros entregados buscan aportar una solución para el agua que queda almacenada antes de ser utilizada. Más de 200 familias recibieron sistemas de filtración domiciliaria, según la información difundida sobre la iniciativa.

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La elección de Peñaflor estuvo ligada a la historia personal de Lichnovsky. El futbolista nació y creció en la comuna, donde inició su formación deportiva, y mantiene vínculos con el territorio a través de su fundación. Desde allí ha impulsado proyectos sociales orientados a distintas necesidades de la comunidad.

La iniciativa surgió durante la planificación de la visita de “El Bendito” al país del cono sur. El equipo del cantante, encabezado por “Dímelo Jara”, conversó con Lichnovsky sobre la posibilidad de realizar una acción social durante el paso del músico por el país.

Blessd dijo que busca extender a Chile el trabajo social que realiza en Medellín

Durante la visita, el intérprete paisa vinculó la actividad en Peñaflor con los proyectos que desarrolla junto con su equipo en Barrio Antioquia, el sector de Medellín del que proviene. El artista señaló que la jornada le permitió conocer una realidad distinta a la de los escenarios de su gira latinoamericana.

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Las familias del asentamiento en Peñaflor carecen de red formal y dependen de camiones aljibe para el abastecimiento diario (Prensa Blessd)

“Nosotros hacemos nuestra labor social también en nuestro barrio, que es Barrio Antioquia, en Medellín, y qué bueno poder expandirnos y colaborar con la gente acá. Uno a veces no dimensiona, desde la comodidad de su hogar, cómo viven otras personas. Qué bonito poder venir, conocer esta realidad y mostrar que queremos ayudar”, afirmó el cantante.

El músico también expresó su intención de mantener el vínculo con la comunidad más allá de esta entrega. “Como hablamos con Igor, no es solamente venir acá y estar por hoy. Así nosotros no estemos en el país o estemos trabajando, por medio de él nos vamos a encargar de que esto no se quede solamente en el agua, sino que podamos ayudar en muchas cosas más”, sostuvo.

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La participación de Blessd ocurrió en medio de una agenda internacional de conciertos, como parte de la gira que lleva el nombre de su álbum El peor hombre del mundo. En Chile, el viaje tuvo así un componente adicional al de su presentación musical ante el público local.

Igor Lichnovsky destacó la presencia del artista en la actividad comunitaria

Lichnovsky remarcó que “El Bendito”, “Dímelo Jara” y el resto del equipo destinarán parte de su paso por Chile a visitar el campamento y conocer las condiciones de vida de los vecinos.

“Blessd y su mánager, Dímelo Jara, tienen cien mil cosas importantes que hacer. Que tengan el tiempo, a pesar de su concierto, de su trabajo y de todas sus ocupaciones, de venir al barrio y aportar soluciones es admirable. Es algo que hay que copiar y resaltar”, aseguró el futbolista.

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El futbolista Igor Lichnovsky gestionó la iniciativa social en Peñaflor debido a sus raíces y formación en la comuna. (Prensa Blessd)

María José Terré, directora ejecutiva de Waterislife, señaló que existen comunidades chilenas que reciben agua, aunque carecen de acceso constante al servicio dentro de sus viviendas. Según explicó, el objetivo fue convertir la voluntad de colaborar en una acción con resultados directos para las familias del campamento.

“Cuando Igor nos llamó con la idea de hacer algo junto a Blessd, encontramos una oportunidad para transformar esa voluntad de ayudar en una solución concreta. Lo valioso es que quisieron involucrarse personalmente, conocer a las familias y contribuir a mejorar sus condiciones de vida”, indicó Terré.

Blessd afirmó que busca extender al territorio chileno las labores comunitarias que realiza en Barrio Antioquia de Medellín (Prensa Blessd)

El alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo Inostroza, también participó de la actividad y valoró la entrega de los filtros. “Tener hoy un filtro y que nuestras familias, más de 200, tengan acceso a esta solución es un proyecto que no solamente es innovador, sino que mejora sustancialmente la calidad de vida de las personas”, expresó.

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