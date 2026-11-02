Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

El futbolista Luis Díaz completa ejercicios físicos y de coordinación sobre el césped durante la primera sesión de entrenamiento después de su lesión

Guardar

Luis Díaz sufrió un desgarro leve en el isquiotibial izquierdo durante el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal por la UEFA Champions League, el miércoles 21 de octubre de 2026. 12 días después, el extremo atacante colombiano regresó a los trabajos de campo con balón en la sede deportiva del conjunto bávaro y fue registrado en las redes sociales del club.

“Mira quién ha empezado a entrenar individual otra vez”, dice la publicación mientras al guajiro se le ve haciendo trabajos de control del balón, recepción y entrega y físicos sin evidentes muestras de la molestia que lo sacó de tres partidos.

PUBLICIDAD

El atacante de 29 años ingresó desde el banco en el tramo final del partido ante Arsenal, pero pidió ser reemplazado después de sentir un pinchazo en la pierna mientras corría. Antes de salir, exigió al arquero David Raya con un remate dentro del área y acumuló 22 minutos en cancha. Díaz intentó despejar las dudas sobre el alcance de la molestia al terminar el encuentro. “No es nada grave”, aseguró el colombiano a Sky Sport.

Aunque en inicio se hablaba de que Luis Díaz se perdería los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre en donde la selección Colombia se enfrentará a Chile, el regreso a los trabajos en campo da una pequeña esperanza de que el guajiro integre la lista para los compromisos que se jugarán el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y el martes 17 del mismo mes en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

PUBLICIDAD

Luis Díaz sufrió un desgarro leve en el isquiotibial izquierdo durante el partido de UEFA Champions League frente a Arsenal - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

La convocatoria para esos amistosos se publicaría entre el 5 y el 6 de noviembre, como suele ocurrir antes de la última jornada de clubes previa a la fecha FIFA. En el escenario más favorable, el delantero recibiría el alta médica el 2 de noviembre y podría reaparecer ante Atlético de Madrid al día siguiente por la Champions League, antes de jugar contra Mainz 05 el sábado 7 por la Bundesliga.

De no darse el regreso de Díaz para alguno de estos dos partidos, su próximo duelo sería después del parón por la fecha FIFA, cuando Bayern reciba al Colonia el viernes 20 de noviembre.

PUBLICIDAD

La dolencia también lo dejó por fuera de los partidos de Bayern Múnich contra el Friburgo, victoria 3-1, el de la segunda ronda de la Copa de Alemania contra 1. FC Magdeburg, que fue goleada 6-1 y el clásico alemán frente a Borussia Dortmund que terminó en empate 2-2.

Vicent Kompany estará por fuera del banquillo técnico del Bayern Múnich por un buen tiempo

Vincent Kompany permanece bajo reposo absoluto debido a un cuadro de irritación de las meninges - crédito Europa Press

De otro lado, el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, permanece en reposo absoluto y bajo tratamiento médico por una irritación de las meninges, una condición que por recomendación médica le obliga a evitar situaciones estresantes, por lo que hablar de fútbol o trabajar desde su casa son actividades limitadas hasta nueva orden.

PUBLICIDAD

El belga, de 40 años, se descompensó una semana antes durante un entrenamiento y no estuvo en el campo para el partido de Bundesliga ante Borussia Dortmund. Tampoco estará en el duelo entresemana por la semana 4 de la Uefa Champions League, donde los bávaros enfrentarán a Atlético de Madrid.

El asistente Danks asumió la conducción del plantel de Bayern Múnich por disposición de los responsables deportivos del club - crédito REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo

Aaron Danks, asistente de Kompany, explicó que Max Eberl y Christoph Freund, responsables deportivos del club, dispusieron que los contactos con el entrenador no incluyan asuntos futbolísticos. El objetivo es que la recuperación no se vea afectada por las exigencias cotidianas del equipo.

“Queremos que descanse y se recupere bien para que, cuando vuelva con nosotros, esté completamente preparado”, afirmó Danks el 30 de octubre. El asistente asumió la conducción del plantel mientras el belga sigue las indicaciones médicas.

PUBLICIDAD