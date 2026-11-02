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Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

La victoria 2-0 frente al Napoli tuvo un significado especial para el fútbol nacional. Los dos defensores compartieron la zona izquierda de la defensa y tuvieron actuaciones destacadas en una jornada que también sirvió para darle un respiro al equipo dirigido por Luciano Spalletti

Jhon Lucumí y Juan David Cabal hicieron historia al convertirse en los primeros colombianos en integrar juntos el once titular de la Juventus (@SerieA)
Jhon Lucumí y Juan David Cabal hicieron historia al convertirse en los primeros colombianos en integrar juntos el once titular de la Juventus (@SerieA)
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La presencia de dos colombianos en el once inicial de la Juventus marcó un hecho inédito para el club italiano y el fútbol colombiano. Jhon Lucumí y Juan David Cabal compartieron por primera vez la titularidad en un partido de la Vecchia Signora y lo hicieron en una jornada que terminó con una victoria 2-0 frente al Napoli correspondiente a la fecha 10 en la Serie A.

Los dos defensores ocuparon posiciones cercanas en el costado izquierdo. Lucumí actuó como central por ese sector, mientras que Cabal fue ubicado como lateral. Desde el comienzo tuvieron la responsabilidad de sostener una zona importante del equipo y respondieron con actuaciones solventes. El desempeño de ambos permitió que la noticia histórica tuviera también un respaldo dentro de la cancha.

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La Juventus consiguió una victoria importante frente al Napoli y tuvo una jornada histórica con la presencia de dos futbolistas colombianos en su formación titular (@juventusfc)
La Juventus consiguió una victoria importante frente al Napoli y tuvo una jornada histórica con la presencia de dos futbolistas colombianos en su formación titular (@juventusfc)

Cabal sobresalió durante el compromiso y estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso. En el minuto 27 recibió una oportunidad para convertir, pero su remate terminó estrellándose contra el poste. Su participación fue más allá de esa llegada: también intervino en una acción que resultó determinante para el desenlace, cuando recibió la infracción que terminó con la expulsión de un futbolista del Napoli.

Lucumí, por su parte, tuvo una primera mitad de buen nivel y completó una presentación sólida en la zaga. La actuación de los dos colombianos fue uno de los aspectos destacados de una noche en la que la Juventus consiguió imponerse ante un rival exigente y sumó tres puntos que necesitaba para mejorar su panorama. Ambos tricolores fueron sustituidos, Lucumí al minuto 72′ y Cabal al 82′.

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Una noche con protagonismo colombiano

El encuentro tuvo opciones para ambos equipos durante la primera parte. El Napoli se acercó con un cabezazo de Lucca, mientras que Noa Lang desperdició una ocasión clara al minuto 30.

La Juventus también buscó romper el empate y encontró en Cabal una de sus alternativas ofensivas, quien constantemente se mostró como opción por el sector izquierdo e intento llegar a línea de fondo para centrar. Sin embargo, las intervenciones de los arqueros y la falta de precisión mantuvieron el 0-0 hasta el descanso.

La igualdad se rompió al minuto 70. El bosnio Kerim Alajbegović encontró espacio para sacar un potente remate de zurda que terminó dentro del arco después de impactar en el palo. El gol le dio ventaja a la Juventus y cambió el desarrollo de un partido que hasta ese momento se mantenía abierto.

La Juventus derrotó 2-0 al Napoli en una jornada especial para el club, que celebró 129 años de historia (Matteo Ciambelli/REUTERS)
La Juventus derrotó 2-0 al Napoli en una jornada especial para el club, que celebró 129 años de historia (Matteo Ciambelli/REUTERS)

Cinco minutos más tarde llegó otra acción clave. Luca Marianucci recibió la segunda tarjeta amarilla tras cometer una falta sobre Cabal y dejó al Napoli con diez jugadores. Con superioridad numérica, el equipo de Turín tuvo más margen para controlar el cierre y terminó de asegurar el triunfo al minuto 86. Jérémie Boga, franco-marfileño, marcó el segundo tanto con un derechazo desde fuera del área.

Un triunfo que llega en un momento exigente

La victoria se produjo el día en que la Juventus celebró 129 años de historia. Antes del partido, un sector de sus aficionados expresó su descontento con la situación del equipo mediante una pancarta: “129 años de gloria, nuestra camiseta es historia, ¡devuélvannos a nuestra Juventus!”. El mensaje reflejó la inconformidad de seguidores que esperan que el club vuelva a competir al nivel que representa su trayectoria.

El resultado también significó un alivio para Luciano Spalletti, quien ha estado bajo cuestionamientos por el comienzo irregular de la campaña. En la Serie A, la Juventus ocupa el séptimo puesto con 17 puntos y se encuentra a 11 del líder, Lazio. En la Europa League, el panorama es más favorable: después de tres jornadas, suma siete unidades y aparece en la séptima posición.

El equipo de Turín celebró sus 129 años de historia con un triunfo ante Napoli, en un partido que también dejó un registro inédito para el fútbol colombiano (Matteo Ciambelli/REUTERS)
El equipo de Turín celebró sus 129 años de historia con un triunfo ante Napoli, en un partido que también dejó un registro inédito para el fútbol colombiano (Matteo Ciambelli/REUTERS)

La jornada, además, dejó un registro para el fútbol colombiano en Turín. Aunque otros compatriotas ya habían vestido la camiseta de la Juventus, nunca dos futbolistas colombianos comenzaron juntos un partido como titulares.

Juan Guillermo Cuadrado fue el colombiano más destacado en la historia del club: permaneció ocho temporadas, llegó a portar la cinta de capitán y conquistó 11 trofeos oficiales. Disputó 314 partidos, anotó 26 goles y entregó 65 asistencias entre 2015 y 2023.

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