Abelardo de la Espriella rechazó los atentados en Tolima y Cauca y reiteró la ofensiva militar contra los grupos armados con bombardeos y fumigaciones: “No vamos a retroceder ni un milímetro”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Presidencia/Suministrada a Infobae)

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se refirió a los atentados terroristas que han afectado a distintas zonas del país, los más recientes en Planadas, Tolima, y Balboa, Cauca.

El mandatario colombiano aseguró que no quedarán impunes y que seguirán enfrentando al “narcoterrorismo” con todas las fuerzas del Estado.

PUBLICIDAD

“Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES (sic)”, señaló.

Abelardo de la Espriella aseguró que los atentados no quedarán impunes y que seguirán enfrentando al “narcoterrorismo” (Abelardo de la Espriella/X)

Abelardo de la Espriella afirmó que cuatro personas murieron en Planadas, entre ellas una bebé de dos meses. En Algeciras, Huila, murió el patrullero Julián Esmith Castaño López, mientras que en Cauca los ataques con explosivos volvieron a poner en riesgo a la población.

“En Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En Algeciras, Huila, fue asesinado nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos policías y civiles. En el Cauca, los ataques con explosivos y los hostigamientos armados volvieron a amenazar la vida y la tranquilidad de comunidades enteras”, señaló.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, el mandatario colombiano que estos actos terroristas no quedarán impunes, motivo por el cual confirmó que se siguen adelantando las labores de control territorial.

“He ordenado fortalecer la presencia de nuestra fuerza pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios”, afirmó Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado indicó que los bombardeos contra objetivos militares seguirán y reactivarán las fumigaciones conforme a la ley.

Abelardo de la Espriella indicó que los bombardeos contra objetivos militares seguirán y reactivarán las fumigaciones (Abelardo de la Espriella/X)

“Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones, conforme a la ley”, aseveró.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella afirmó que a los delincuentes que sigan perpetuando atentados, los perseguirán, los combatirán y les darán de baja.

“A los narcoterroristas que continúan asesinando a inocentes, atacando a nuestros soldados y policías y sembrando el terror en las regiones, les advierto: los vamos a perseguir, los vamos a combatir con toda la fuerza legítima del Estado y los vamos a dar de baja”, aseveró.

Y agregó: “No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia”.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de perseguir a los responsables de los crímenes con todo el rigor de la ley.

Abelardo de la Espriella envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de perseguir a los responsables de los crímenes (Abelardo de la Espriella/X)

“A las familias de las víctimas les expreso mi solidaridad, mis oraciones y y mi compromiso absoluto de que estos crímenes serán perseguidos con todo el rigor de la ley”, aseveró.

Pronunciamiento del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, condenó el atentado en Planadas, Tolima. Aseguró que el ataque es una vulneración a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

“Condenamos enérgicamente el vil ataque terrorista perpetrado en Planadas, Tolima, que deja, hasta el momento, cuatro ciudadanos fallecidos, entre ellos una bebé de dos meses, varios heridos y graves daños en la infraestructura del hospital local. Esta acción criminal constituye una flagrante vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, señaló la cartera.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa que el ataque es una vulneración a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (@mindefensa/X)

El Ministerio de Defensa confirmó que han desplegado todas las capacidades de la fuerza pública con el propósito de capturar a los autores del atentado.

“Hemos desplegado todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar y capturar a los autores de este crimen. No habrá tregua en la ofensiva contra los grupos criminales ni espacio para la impunidad. Actuaremos con toda la contundencia, dentro del marco de la Constitución y la ley, para que respondan ante la justicia (sic)”, puntuliazó la cartera.