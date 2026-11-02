Colombia

Atentado en Planadas, Tolima: video muestra el momento exacto en el que detonó una volqueta con explosivos y dejó cuatro muertos, entre ellos, una bebé de dos meses

El estallido ocurrió en la noche del domingo 1 de noviembre en el barrio Aeropuerto, y provocó daños en casas, infraestructura y edificios próximos al Hospital Centro municipal

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad y ocurrió cerca de las 9:44 p. m., causando daños en viviendas y estructuras del barrio Aeropuerto cercanas al Hospital Centro (Ministerio de Defensa Nacional)

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El atentado con explosivos en Planadas dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, según el saldo preliminar divulgado por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

El ataque ocurrió en la noche del domingo 1 de noviembre en el barrio Aeropuerto, al sur del departamento de Tolima.

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La explosión también dejó personas heridas, daños en viviendas y afectaciones en estructuras cercanas al Hospital Centro del municipio. Las autoridades locales deberán coordinar la atención de las víctimas y la recuperación de los bienes afectados.

El hecho ocurrió cerca de una base militar y los reportes iniciales indican que una volqueta cargada con explosivos estalló en una zona residencial. La detonación quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el sector.

Una volqueta con explosivos detonó en el municipio de Planadas y provocó cuatro muertes (Captura de video)
Una volqueta con explosivos detonó en el municipio de Planadas y provocó cuatro muertes (Captura de video)

Detalles de la explosión

Las imágenes muestran un área rodeada de árboles y edificaciones con techos rojos. Durante los primeros segundos de la grabación, la escena permanece en calma hasta que aparece un destello intenso de color rojo.

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El estallido se produjo a las 9:44 p. m. y alumbró el sector por unos instantes. El video captó la dimensión de la detonación desde una zona cercana al lugar donde estaba estacionado el vehículo.

Otros registros audiovisuales exhibieron daños en casas y edificaciones situadas en los alrededores del centro asistencial. Entre las afectaciones reportadas figura la farmacia ubicada junto al hospital.

Matiz informó el saldo inicial a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas”.

La gobernadora calificó el ataque como un hecho de “extrema gravedad”. También afirmó que la administración departamental trabaja con otras instituciones para acompañar a las personas afectadas.

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La explosión cerca de una base militar causó graves daños en varias viviendas del barrio Aeropuerto y dejó escombros en la zona. - crédito X

Rechazo del Comandante de las Fuerzas Armandas

El comandante general de las Fuerzas Militares rechazó el ataque y afirmó en redes sociales que la violencia alcanzó a población civil. “La barbarie terrorista que golpeó a Planadas, Tolima, y arrebató la vida de ciudadanos inocentes, entre ellos una bebé de apenas dos meses, demuestra el absoluto desprecio de los criminales por la vida y la dignidad humana”, escribió.

El alto mando expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y con quienes sufrieron las consecuencias de la explosión. También sostuvo que el ataque se cometió mediante el “empleo indiscriminado de explosivos en una zona poblada”.

En su mensaje, el comandante señaló que esos hechos representan una grave vulneración de los derechos humanos y que podrían constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El jefe militar anunció que ordenó reforzar la presencia del Ejército y la coordinación con otras instituciones. La intención, dijo, es proteger a la comunidad, identificar a los responsables y contribuir a que respondan ante la justicia.

El comando militar señaló que el ataque en un área poblada vulnera el Derecho Internacional Humanitario (@COMANDANTE_FFMM/X)
El comando militar señaló que el ataque en un área poblada vulnera el Derecho Internacional Humanitario (@COMANDANTE_FFMM/X)

“A quienes pretenden imponer el terror les reiteramos: las Fuerzas Militares no se intimidan, no retroceden y no permitirán que la violencia criminal doblegue a las comunidades”, afirmó el comandante general.

¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo?

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz sostuvo que las explosiones causaron daños indiscriminados contra personas y bienes civiles. También indicó que la emergencia afectó al hospital y a la farmacia del sector.

“Estos hechos infringen el Derecho Internacional Humanitario”, señaló la defensora. A su vez, recordó que la situación de seguridad había sido advertida en la Alerta Temprana 016 de 2022.

La defensora atribuyó el contexto de riesgo a la disputa entre las disidencias de Mordisco, conocidas como Estado Mayor Central, y la Segunda Marquetalia. Según explicó, ese escenario se ha deteriorado por la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima.

La funcionaria mencionó en particular hechos graves registrados en Ataco durante los últimos días. Añadió que la acción de la Fuerza Pública habría impedido que esa economía ilegal se extendiera hacia Planadas.

La Defensoría del Pueblo relacionó la violencia con el crecimiento de la minería ilícita en el Tolima (@MarnIris/X)
La Defensoría del Pueblo relacionó la violencia con el crecimiento de la minería ilícita en el Tolima (@MarnIris/X)

“El contexto explica, pero jamás permitirá justificar el sufrimiento del sur de departamento, motivado por la ambición alrededor de las economías ilegales”, afirmó Marín Ortiz.

La Defensoría del Pueblo anticipó que la Alcaldía y la Gobernación necesitarán apoyo para atender a las víctimas y cubrir las pérdidas ocasionadas por la explosión. Entre las necesidades planteadas figura la reconstrucción del hospital.

Marín Ortiz indicó que también será necesario restablecer la disponibilidad de medicamentos tras la destrucción de la farmacia. La entidad ofreció acompañar a las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

“La Defensoría está en toda la disposición de acompañar los esfuerzos del municipio, la gobernadora y el Gobierno nacional para abordar esta situación”, expresó la defensora.

La funcionaria añadió que el organismo mantendrá disponibles los diagnósticos y recomendaciones formulados a través de sus alertas tempranas para enfrentar la crisis en el sur del Tolima.

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