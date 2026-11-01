Colombia

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

La modelo y actriz reaccionó a videos de la telenovela que circulan en redes, relató cómo construyó su papel y reveló cuál escena le resultó más compleja de grabar

La actriz y exreina colombiana Taliana Vargas compartió recuerdos sobre su participación en la telenovela 'Rafael Orozco, el ídolo' (Taliana Vargas/TikTok)

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Taliana Vargas recordó a Clara Cabello, uno de los personajes que interpretó en Rafael Orozco, el ídolo, a propósito de los fragmentos de la telenovela que han reaparecido en redes sociales luego de que se viralizaran debido a su retransmisión por Caracol Televisión.

La actriz publicó un video en el que reaccionó con humor y nostalgia a las escenas, recordó su proceso para asumir el papel y pidió a sus seguidores contar cuáles son sus momentos favoritos de la producción.

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La también esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que se sintió sorprendida al recordar todo el tiempo que pasó desde que grabó esa novela: “¿Ustedes pueden creer que Rafael Orozco fue hace 15 años? ¡15 años! Me veo muy chiquita".

Muy emocionada, la actriz recordó los mejores momentos que pasó en la producción (@talianav/ Instagram)
Muy emocionada, la actriz recordó los mejores momentos que pasó en la producción (@talianav/ Instagram)

Los clips de la novela reactivaron las preguntas de los televidentes

La actriz contó que los contenidos publicados por el canal de televisión aparecen con frecuencia en su cuenta de Instagram y los ve todos, puesto que sus seguidores le escriben de forma frecuente para comentar los capítulos, hacerle preguntas sobre la historia y confesarle que siguen las emisiones hasta altas horas de la noche.

Los tengo pillados, andan trasnochando. ¿Ustedes cómo hacen para madrugar?”, comentó la actriz, que se mostró agradecida con el interés que tienen los seguidores por la novela. También dijo que se divierte al observar escenas de Clara Cabello y al recordar los conflictos sentimentales que atravesó el personaje durante la trama.

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Uno de los episodios que mencionó fue el acercamiento de Clara con Reginaldo, un futbolista que aparece en la producción. Taliana Vargas bromeó sobre la fidelidad de su personaje al cantante vallenato: “Esa pobre mujer no tiene ojos para nadie más sino para Rafael”.

Taliana Vargas recordó su participación en la serie “Rafael Orozco, el ídolo” en medio de homenaje al vallenato - crédito @talianav/Instagram
Quince años después del estreno, la artista habló sobre el impacto emocional que le dejó su personaje Clara Cabello en la novela inspirada en el cantante vallenato (@talianav/Instagram)

Taliana Vargas conoció a Clara Cabello en la vida real

La actriz explicó que sí tuvo contacto con la Clara Cabello real, cuya vida inspiró el personaje en la telenovela sobre el artista vallenato. Ese encuentro le permitió construir una referencia para el trabajo interpretativo y entender rasgos que quería trasladar a la pantalla.

Hice mi personaje a base de ella, de su esencia, de su dulzura, de esa lealtad a Rafa por encima de todo”, dijo Taliana Vargas al recordar los momentos de preparación del personaje.

En su publicación recordó, además, que recibió la llamada para el proyecto después de estudiar actuación en Nueva York. Venía de participar en Chepe Fortuna, producción que tuvo una amplia recepción entre los televidentes. Así que para el nuevo reto, su propósito era acercarse a la personalidad de Clara y dar un nuevo personaje.

La intérprete relató que realizó audiciones junto a distintos actores considerados para el papel de Rafael Orozco y que se esforzó bastante para ser seleccionada: “Después de venir de Chepe Fortuna, que fue un éxito rotundo, y yo la di toda. Yo voy a hacer todo lo posible por ser Clara Cabello”.

Taliana Vargas recordó a Rafael Orozco con un mensaje emotivo, debido al Festival Vallenato 2026 - crédito @talianav/Instagram
Esta no es la primera vez que Taliana Vargas habla de su personaje durante 2026 (@talianav/Instagram)

La escena final fue la que más exigencia emocional le dejó

Al responder una de las preguntas que recibió por redes sociales, Taliana Vargas eligió la escena final como su escena preferida y la más compleja durante las grabaciones, pues en ese momento Clara recibe la noticia de que Rafael está herido de gravedad y debe enfrentar sus últimos momentos a su lado.

La también exreina de belleza señaló que se preparó de forma intensa para representar el dolor del personaje. La toma, explicó, se hizo una sola vez, lo que incrementó la exigencia del momento, puesto que tenía que transmitir a los espectadores las emociones de duelo, desconcierto y despedida sin interrupciones.

Yo, digamos, tengo la agilidad de entrar y salir fácil de un personaje y me acuerdo que después de esa escena, que fue toma única, yo quedé como dentro de esas emociones por mucho tiempo y me costó”, dijo la actriz al recordar cómo se entregó a uno de los personajes más icónicos de su carrera.

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