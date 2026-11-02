Colombia

Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19, se sumó a las voces de solidaridad por la muerte de Antonio Navarro Wolff: “Un enorme dolor por su partida”

Además del exsenador, los expresidentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque también expresaron sus condolencias a los familiares de uno de los impulsores de la Asamblea Nacional Constituyente

Carlos Alonso Lucio y Antonio Navarro (Colprensa)
Carlos Alonso Lucio estuvo presente en el atentado que sufrió Antonio Navarro Wolff en 1985 (Colprensa)
Guardar

El 1 de noviembre de 2026 murió Antonio Navarro Wolff, exsenador de la República, exgobernador de Nariño y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Su fallecimiento generó numerosas reacciones, entre ellas la de Carlos Alonso Lucio, exintegrante del M-19, quien estuvo presente durante el atentado que sufrió Navarro Wolff en mayo de 1985, en Cali, y que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

PUBLICIDAD

El exsenador de la República calificó la vida de Antonio Navarro Wolff como ejemplar y lo definió como un referente de paz, integridad y liderazgo.

“La vida de Antonio Navarro fue una vida ejemplar. Ejemplo de paz. Ejemplo de integridad. Ejemplo de liderazgo”, expresó.

Carlos Alonso Lucio (@carluciolopez/X)
Carlos Alonso Lucio calificó la vida de Antonio Navarro Wolff como ejemplar y lo definió como un referente de paz (@carluciolopez/X)

Lucio aseguró que Navarro Wolff fue uno de los tres grandes padres de la Constitución de 1991 y lo definió como un hombre respetable. También indicó que la muerte del exdirigente político le causa un enorme dolor y envió sus condolencias y afecto a la familia.

“Uno de los tres grandes padres de la Constitución de 1991. Un gran ser humano y un hombre profundamente respetable. Siento un enorme dolor por su partida. Mis condolencias y todo mi afecto a su familia”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Reacción de los expresidentes

De otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos indicó que siempre reconoció en Navarro Wolff a un “noble adversario”, tanto en la política como en el conflicto. Además, señaló que Colombia deberá agradecerle por su contribución a la Constitución de 1991 y a la paz.

“Siempre reconocí en Antonio Navarro a un noble adversario en el conflicto y en la política. El país deberá agradecerle siempre su contribución a la Constituyente y a la paz. Nuestras condolencias a su familia”, señaló Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos (@JuanManSantos/X)
Juan Manuel Santos indicó que siempre reconoció en Navarro Wolff a un “noble adversario” (@JuanManSantos/X)

Así mismo, el expresidente Ernesto Samper lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó que compartieron el gabinete y distintas luchas políticas relacionadas con la paz. También destacó el papel que asumió al frente del M-19 tras el asesinato de Carlos Pizarro.

“Lamento mucho la desaparición de Antonio Navarro Wolff, mi colega de gabinete y compañero de luchas políticas por la paz. La historia le reconocerá el gesto de grandeza, serenidad y convivencia que tuvo cuando asumió la dirección del M-19 tras el asesinato de Carlos Pizarro. Descanse en paz”, expresó.

Ernesto Samper (@ernestosamperp/X)
Ernesto Samper lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó que compartieron el gabinete(@ernestosamperp/X)

A su vez, el expresidente Álvaro Uribe manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del exgobernador de Nariño. Señaló que las diferencias entre ambos no impidieron una relación respetuosa durante el periodo en que Navarro Wolff dirigió ese departamento y él ocupó la Presidencia.

“Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del doctor Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa, especialmente cuando coincidimos: él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gobierno nacional. El doctor Navarro daba razón de nuestro apoyo a todos los mandatarios regionales y locales, sin que importara el origen político de su elección”, afirmó.

Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel/X)
Álvaro Uribe manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del exgobernador de Nariño (@AlvaroUribeVel/X)

Por último, el expresidente Iván Duque expresó sus condolencias a la familia de Antonio Navarro Wolff y recordó que compartieron la Comisión Tercera del Senado. Afirmó que, pese a sus diferencias políticas, lograron construir una relación basada en el respeto y la posibilidad de alcanzar acuerdos.

“Quiero expresar mi solidaridad a la familia de Antonio Navarro Wolff al conocerse la noticia de su fallecimiento. Compartí con él en la Comisión Tercera del Senado y en la actividad legislativa. Puedo decir que, a pesar de nuestras diferencias políticas, fuimos capaces de llegar a acuerdos y construir una amistad en la que primaron siempre la sinceridad, la franqueza y el respeto por el otro”, señaló Duque.

También destacó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. A su juicio, su participación en ese proceso reflejó una voluntad de buscar acuerdos para Colombia tras abandonar la lucha armada.

Iván Duque (@IvanDuque/X)
Iván Duque destacó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (@IvanDuque/X)

“Su nombre, como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, quedará en nuestra historia como testimonio de su voluntad de buscar acuerdos pensando en Colombia, luego de haber dejado atrás el errado camino de la violencia. A todos sus seres queridos, amigos y conocidos, mi más sincero pésame”, concluyó.

Temas Relacionados

Antonio Navarro WolffMuerte de Antonio Navarro WolffCarlos Alonso LucioJuan Manuel SantosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza quien está triste”

La creadora de contenido defendió su felicidad tras los comentarios sobre su expresión durante la ceremonia, celebrada ante 500 invitados en la Catedral de Sal de Zipaquirá el 29 de octubre

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza quien está triste”

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 2 de noviembre: ganadores del último sorteo

Este lunes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 2 de noviembre: ganadores del último sorteo

Iván Cepeda anunció demanda contra Abelardo de la Espriella por supuestos vínculos con grupos narcotraficantes: “También se presentarán a EE. UU.”

El senador del Pacto Histórico aseguró que presentará denuncias por presunto concierto para delinquir, fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado

Iván Cepeda anunció demanda contra Abelardo de la Espriella por supuestos vínculos con grupos narcotraficantes: “También se presentarán a EE. UU.”

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo

El club albo chocará frente a Atlético Nacional para buscar un cupo en la final del certamen; en la otra llave, América se medirá con Internacional de Bogotá en series de ida y vuelta

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo

Jackson Martínez volvió a las canchas tras seis años de retiro e hizo el gol del triunfo del Medellín: el equipo quedó al borde de la clasificación

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”