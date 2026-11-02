Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19, se sumó a las voces de solidaridad por la muerte de Antonio Navarro Wolff: “Un enorme dolor por su partida”

Carlos Alonso Lucio estuvo presente en el atentado que sufrió Antonio Navarro Wolff en 1985 (Colprensa)

Guardar

El 1 de noviembre de 2026 murió Antonio Navarro Wolff, exsenador de la República, exgobernador de Nariño y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Su fallecimiento generó numerosas reacciones, entre ellas la de Carlos Alonso Lucio, exintegrante del M-19, quien estuvo presente durante el atentado que sufrió Navarro Wolff en mayo de 1985, en Cali, y que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

PUBLICIDAD

El exsenador de la República calificó la vida de Antonio Navarro Wolff como ejemplar y lo definió como un referente de paz, integridad y liderazgo.

“La vida de Antonio Navarro fue una vida ejemplar. Ejemplo de paz. Ejemplo de integridad. Ejemplo de liderazgo”, expresó.

Carlos Alonso Lucio calificó la vida de Antonio Navarro Wolff como ejemplar y lo definió como un referente de paz (@carluciolopez/X)

Lucio aseguró que Navarro Wolff fue uno de los tres grandes padres de la Constitución de 1991 y lo definió como un hombre respetable. También indicó que la muerte del exdirigente político le causa un enorme dolor y envió sus condolencias y afecto a la familia.

“Uno de los tres grandes padres de la Constitución de 1991. Un gran ser humano y un hombre profundamente respetable. Siento un enorme dolor por su partida. Mis condolencias y todo mi afecto a su familia”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Reacción de los expresidentes

De otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos indicó que siempre reconoció en Navarro Wolff a un “noble adversario”, tanto en la política como en el conflicto. Además, señaló que Colombia deberá agradecerle por su contribución a la Constitución de 1991 y a la paz.

“Siempre reconocí en Antonio Navarro a un noble adversario en el conflicto y en la política. El país deberá agradecerle siempre su contribución a la Constituyente y a la paz. Nuestras condolencias a su familia”, señaló Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos indicó que siempre reconoció en Navarro Wolff a un “noble adversario” (@JuanManSantos/X)

Así mismo, el expresidente Ernesto Samper lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó que compartieron el gabinete y distintas luchas políticas relacionadas con la paz. También destacó el papel que asumió al frente del M-19 tras el asesinato de Carlos Pizarro.

PUBLICIDAD

“Lamento mucho la desaparición de Antonio Navarro Wolff, mi colega de gabinete y compañero de luchas políticas por la paz. La historia le reconocerá el gesto de grandeza, serenidad y convivencia que tuvo cuando asumió la dirección del M-19 tras el asesinato de Carlos Pizarro. Descanse en paz”, expresó.

Ernesto Samper lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó que compartieron el gabinete(@ernestosamperp/X)

A su vez, el expresidente Álvaro Uribe manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del exgobernador de Nariño. Señaló que las diferencias entre ambos no impidieron una relación respetuosa durante el periodo en que Navarro Wolff dirigió ese departamento y él ocupó la Presidencia.

“Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del doctor Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa, especialmente cuando coincidimos: él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gobierno nacional. El doctor Navarro daba razón de nuestro apoyo a todos los mandatarios regionales y locales, sin que importara el origen político de su elección”, afirmó.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del exgobernador de Nariño (@AlvaroUribeVel/X)

Por último, el expresidente Iván Duque expresó sus condolencias a la familia de Antonio Navarro Wolff y recordó que compartieron la Comisión Tercera del Senado. Afirmó que, pese a sus diferencias políticas, lograron construir una relación basada en el respeto y la posibilidad de alcanzar acuerdos.

“Quiero expresar mi solidaridad a la familia de Antonio Navarro Wolff al conocerse la noticia de su fallecimiento. Compartí con él en la Comisión Tercera del Senado y en la actividad legislativa. Puedo decir que, a pesar de nuestras diferencias políticas, fuimos capaces de llegar a acuerdos y construir una amistad en la que primaron siempre la sinceridad, la franqueza y el respeto por el otro”, señaló Duque.

PUBLICIDAD

También destacó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. A su juicio, su participación en ese proceso reflejó una voluntad de buscar acuerdos para Colombia tras abandonar la lucha armada.

Iván Duque destacó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (@IvanDuque/X)

“Su nombre, como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, quedará en nuestra historia como testimonio de su voluntad de buscar acuerdos pensando en Colombia, luego de haber dejado atrás el errado camino de la violencia. A todos sus seres queridos, amigos y conocidos, mi más sincero pésame”, concluyó.

PUBLICIDAD