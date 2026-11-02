En video | Las calles y parques de Bogotá amanecieron llenas de basura tras los festejos de Halloween: “¿Cómo estamos de cultura?”

Los registros en redes sociales evidenciaron la presencia de residuos en la calle octava sur y abrieron el debate sobre cultura ciudadana (conociendoconandres/Instagram)

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La celebración de Halloween en Bogotá terminó con una gran preocupación entre los residentes de la capital luego de que se viralizaran videos en los que se observa como las calles, parques y zonas de bares amanecieron llenas de basura en su alrededor.

Videos difundidos el domingo 1 de noviembre en redes sociales mostraron una aglomeración de residuos en sectores como Chapinero, la carrera Séptima y áreas residenciales del sur de la ciudad.

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La jornada también tuvo consecuencias para la seguridad: la Policía Metropolitana informó 89 capturas por distintos delitos, tres homicidios y miles de requerimientos ciudadanos vinculados con situaciones de convivencia y seguridad.

La calle Octava Sur y Chapinero registraron residuos tras la celebración

Una de las grabaciones fue publicada por la cuenta de Instagram @conociendoconandres, que mostró el estado de la calle Octava Sur después de la noche de Halloween. “Así quedó Bogotá ayer con la celebración de Halloween en la calle octava sur, ¿Cómo estamos de cultura?”, escribió la cuenta al acompañar el video con imágenes de basura acumulada en la vía.

Los usuarios de la ciclovía dominical transitaron entre bolsas y residuos acumulados sobre las aceras de la carrera séptima (Captura de video)

El panorama también se repitió en Chapinero, sobre todo en los sectores con mayor concentración de bares y establecimientos nocturnos. Allí quedaron desechos en andenes y otros espacios de uso común.

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Los registros mostraron botellas, recipientes y empaques dispersos después de la salida de asistentes. El problema no se limitó a una sola zona de la capital.

En parques públicos y barrios del sur también se observaron montones de residuos. Quienes documentaron la situación señalaron que parte de la basura permanecía en las calles durante la mañana.

Carrera séptima

Otro de los videos se concentró en la carrera séptima, una de las vías más transitadas de Bogotá. La grabación exhibió residuos en las aceras y cuestionó que no se hubiera realizado una recolección durante la madrugada.

La persona que registró las imágenes describió el panorama como una “ciclovía en Bogotá” con basura en las aceras de la vía, a la que llamó “una calle emblemática de Bogotá”.

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Los usuarios de la ciclovía dominical transitaron entre bolsas y residuos acumulados sobre las aceras de la carrera séptima (@JuanFraile/X)

También cuestionó las condiciones del corredor y afirmó que “lo de la basura ahora es absolutamente crítico”. En la grabación se observan personas corriendo y montando bicicleta cerca de los residuos.

El video atribuyó parte del problema a la falta de operativos de barrido y aseo tras las celebraciones. Además, planteó que los operadores pudieron enviar camiones antes de que comenzara la actividad de ciclovía.

La misma grabación señaló que la carrera séptima “amaneció inundada de basura” y trasladó la crítica al estado de otros puntos cercanos, entre ellos el Parque de los Hippies.

El Parque de los Hippies también apareció entre los lugares afectados

En las imágenes sobre la carrera séptima, el autor del video anticipó que mostraría el estado del Parque de los Hippies, donde, según relató, hubo personas consumiendo alcohol hasta altas horas de la noche.

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“Ya sabían que eso iba a pasar”, sostuvo en referencia a la concentración de personas. Luego preguntó por qué no se hizo un operativo de aseo en la madrugada o después de que terminara la fiesta.

Los ciudadanos denunciaron la ausencia de camiones recolectores y cuadrillas de aseo en los alrededores del Parque de los Hippies (Captura de video)

El registro también mencionó residuos en un lote vacío asociado a las obras del TransMilenio por la séptima. Según la denuncia expuesta en el video, algunas personas separaban basura a cielo abierto y ocupaban los andenes.

La grabación criticó a Promoambiental, operador mencionado durante el recorrido, y cuestionó la aplicación de controles sobre la disposición de residuos. La persona que hablaba reclamó que se revisaran los horarios en los que la ciudadanía saca las bolsas.

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El material difundido en redes dejó en evidencia el contraste entre la celebración de Halloween y el estado de varios puntos de Bogotá al amanecer. Mientras la Policía Metropolitana reportó capturas, homicidios y llamados ciudadanos, los videos pusieron el foco en los problemas de limpieza que quedaron tras la noche.