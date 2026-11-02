Deportes

Jackson Martínez volvió a las canchas tras seis años de retiro e hizo el gol del triunfo del Medellín: el equipo quedó al borde de la clasificación

El delantero ingresó en el segundo tiempo y convirtió su tanto número 50 con el conjunto antioqueño, tras 2.288 días fuera de la actividad profesional y con diez jugadores en cancha

Jackson Martínez con camiseta roja deportiva señala hacia arriba con ambas manos en un campo de fútbol con público al fondo
Jackson Martínez marcó el 2-1 de Independiente Medellín contra Alianza y mantiene cerca de la clasificación a su equipo (Independiente Medellín)
Guardar

Jackson Martínez regresó al fútbol profesional con un gol que le dio a Independiente Medellín la victoria por 2-1 sobre Alianza FC en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. El delantero volvió a jugar después de más de seis años, cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y dejó al equipo en la disputa por los cuadrangulares.

El triunfo elevó al DIM a 26 puntos y al séptimo puesto, cuando restan dos jornadas para el final de la fase todos contra todos. Alianza quedó con 18 unidades, mientras el conjunto antioqueño recuperó opciones de clasificación.

PUBLICIDAD

Martínez reapareció tras 2.288 días, equivalentes a seis años, tres meses y dos días, y marcó su gol número 50 con Medellín. El atacante ingresó en el segundo tiempo por Yony González y definió un rebote dentro del área cuando su equipo jugaba con un futbolista menos.

La jugada había sido anulada inicialmente, pero la revisión del VAR validó la anotación. Un remate previo de John Montaño había impactado en el vertical antes de que Martínez aprovechara el rebote.

Dos futbolistas con uniforme blanco, azul y rojo en el campo de juego, uno de ellos junta las palmas en ademán de aplauso
El delantero participó en la jugada de gol de su equipo (Alianza Valledupar FC)

El partido se había complicado para Medellín desde la primera mitad. Agustín Martegani dejó el campo lesionado cerca de la media hora y fue reemplazado por Diego Moreno.

PUBLICIDAD

Alianza abrió el marcador con un gol en contra de Murillo, tras un centro de Felipe Pardo que fue desviado hacia la propia portería. Antes del descanso, Daniel Cataño igualó el encuentro luego de una asistencia de Frank Fabra desde la izquierda.

Cataño estuvo cerca de completar un doblete al comienzo del complemento con un remate de media distancia. Medellín también generó peligro con un cabezazo de Simarra que no encontró destino de gol.

La expulsión de Diego Moreno y la resistencia final

Un jugador con uniforme blanco disputa el balón frente a dos rivales de azul y rojo en una cancha de fútbol
Independiente Medellín debe sumar cuatro puntos en los dos partidos que le restan para clasificar a las finales (Alianza Valledupar FC)

Diego Moreno, quien había entrado por Martegani, fue expulsado a los 69 minutos por una falta por detrás sobre Wiston Fernández. El mediocampista no protestó la tarjeta roja y obligó al equipo dirigido por Amaranto Perea a afrontar el cierre con 10 jugadores.

Perea también modificó el equipo con el ingreso de Jhon Edwin Montaño por Murillo en el segundo tiempo. Más tarde entraron Brayan Stiven Viafara Aponza por Ever Meza, Yeiner Londoño por Felipe Pardo, Keiner Klinger por Cataño, Jesús Muñoz por Yilson Rosales, Josy Pérez por Misael Martínez y Charly Villegas por Fernández.

El encuentro registró tarjetas amarillas para Pedro Franco, Esneyder Mena, Jesús Figueroa y Juan Viveros. Carlos Ortega fue el árbitro principal, con Fernando Acuña y Johan Castro a cargo del VAR.

La victoria fue celebrada también por Juan Fernando Quintero, quien ingresó al campo tras el pitazo final. Ahora, Medellín visitará a Fortaleza en Bogotá el 6 de noviembre a las 8:00 p. m. por la fecha 18 del campeonato nacional.

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín
Con el técnico Luis Amaranto Perea, Independiente Medellín fue eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Colombia en 2026 - crédito Colprensa
  1. Atlético Nacional: 35 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  2. América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 28 puntos / +9 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Águilas Doradas: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  11. Deportes Tolima: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  16. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  17. Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).
  18. Jaguares FC: 13 puntos / -12 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).
  19. Fortaleza FC: 12 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).
  20. Deportivo Pasto: 12 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).

Temas Relacionados

Independiente MedellínLiga BetPlayJackson MartínezGol Jackson MartínezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

La Tricolor jugará dos partidos amistosos ante Chile, en Cali y Santiago de Chile, en la última fecha FIFA de 2026 y la convocatoria se conocería entre el 5 y 6 de noviembre

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

El equipo nariñense recordó que el político, seguidor habitual de los Volcánicos, respaldó como alcalde las gestiones para disputar la Primera B en 1996

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

La victoria 2-0 frente al Napoli tuvo un significado especial para el fútbol nacional. Los dos defensores compartieron la zona izquierda de la defensa y tuvieron actuaciones destacadas en una jornada que también sirvió para darle un respiro al equipo dirigido por Luciano Spalletti

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”

La eliminación del equipo barranquillero abrió el debate sobre la planificación deportiva del semestre. El histórico exfutbolista cuestionó la salida de referentes como Carlos Bacca, los cambios en la defensa y la decisión de prescindir de Alfredo Arias

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con Bayern Múnich y podría llegar a ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”