Jackson Martínez volvió a las canchas tras seis años de retiro e hizo el gol del triunfo del Medellín: el equipo quedó al borde de la clasificación

Jackson Martínez marcó el 2-1 de Independiente Medellín contra Alianza y mantiene cerca de la clasificación a su equipo (Independiente Medellín)

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Jackson Martínez regresó al fútbol profesional con un gol que le dio a Independiente Medellín la victoria por 2-1 sobre Alianza FC en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. El delantero volvió a jugar después de más de seis años, cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y dejó al equipo en la disputa por los cuadrangulares.

El triunfo elevó al DIM a 26 puntos y al séptimo puesto, cuando restan dos jornadas para el final de la fase todos contra todos. Alianza quedó con 18 unidades, mientras el conjunto antioqueño recuperó opciones de clasificación.

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Martínez reapareció tras 2.288 días, equivalentes a seis años, tres meses y dos días, y marcó su gol número 50 con Medellín. El atacante ingresó en el segundo tiempo por Yony González y definió un rebote dentro del área cuando su equipo jugaba con un futbolista menos.

La jugada había sido anulada inicialmente, pero la revisión del VAR validó la anotación. Un remate previo de John Montaño había impactado en el vertical antes de que Martínez aprovechara el rebote.

El delantero participó en la jugada de gol de su equipo (Alianza Valledupar FC)

El partido se había complicado para Medellín desde la primera mitad. Agustín Martegani dejó el campo lesionado cerca de la media hora y fue reemplazado por Diego Moreno.

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Alianza abrió el marcador con un gol en contra de Murillo, tras un centro de Felipe Pardo que fue desviado hacia la propia portería. Antes del descanso, Daniel Cataño igualó el encuentro luego de una asistencia de Frank Fabra desde la izquierda.

Cataño estuvo cerca de completar un doblete al comienzo del complemento con un remate de media distancia. Medellín también generó peligro con un cabezazo de Simarra que no encontró destino de gol.

La expulsión de Diego Moreno y la resistencia final

Independiente Medellín debe sumar cuatro puntos en los dos partidos que le restan para clasificar a las finales (Alianza Valledupar FC)

Diego Moreno, quien había entrado por Martegani, fue expulsado a los 69 minutos por una falta por detrás sobre Wiston Fernández. El mediocampista no protestó la tarjeta roja y obligó al equipo dirigido por Amaranto Perea a afrontar el cierre con 10 jugadores.

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Perea también modificó el equipo con el ingreso de Jhon Edwin Montaño por Murillo en el segundo tiempo. Más tarde entraron Brayan Stiven Viafara Aponza por Ever Meza, Yeiner Londoño por Felipe Pardo, Keiner Klinger por Cataño, Jesús Muñoz por Yilson Rosales, Josy Pérez por Misael Martínez y Charly Villegas por Fernández.

El encuentro registró tarjetas amarillas para Pedro Franco, Esneyder Mena, Jesús Figueroa y Juan Viveros. Carlos Ortega fue el árbitro principal, con Fernando Acuña y Johan Castro a cargo del VAR.

La victoria fue celebrada también por Juan Fernando Quintero, quien ingresó al campo tras el pitazo final. Ahora, Medellín visitará a Fortaleza en Bogotá el 6 de noviembre a las 8:00 p. m. por la fecha 18 del campeonato nacional.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-II

Con el técnico Luis Amaranto Perea, Independiente Medellín fue eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Colombia en 2026 - crédito Colprensa

Atlético Nacional: 35 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados. América de Cali: 34 puntos / +19 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Cali: 33 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 28 puntos / +9 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Medellín: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pereira: 17 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado). Jaguares FC: 13 puntos / -12 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado). Fortaleza FC: 12 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pasto: 12 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados (eliminado).