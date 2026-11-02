Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

Antonio Navarro Wolf aplaude y alienta junto a varios aficionados desde la tribuna durante un partido de fútbol del Deportivo Pasto (Archivo Colprensa)

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Antonio Navarro Wolff, uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de 1991, murió en la tarde del domingo 1 de noviembre a los 78 años. Su trayectoria abarcó la guerrilla del M-19, el proceso de paz de 1990 y una extensa carrera institucional que incluyó la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño, el Congreso de la República y la dirigencia de la Alianza Verde.

Nacido en 1948 en Pasto, capital del departamento de Nariño, Navarro Wolff se graduó en 1972 como ingeniero sanitario en la Universidad del Valle, institución donde también ejerció como profesor. Más tarde se especializó en Ingeniería del Medio Ambiente en la Loughborough University, en Inglaterra, y comenzó su carrera profesional en esa área.

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Su recorrido tomó otro rumbo en 1974, cuando ingresó a la guerrilla del M-19. Permaneció en esa organización hasta 1990, año en que el grupo firmó la paz con el Gobierno colombiano, y llegó a ser su segundo comandante bajo el liderazgo de Carlos Pizarro Leongómez.

En redes sociales, varios sectores se unieron para enviar mensajes de condolencias a su familia y recordar el legado del político. Uno de los mensajes más sentidos fue el del Deportivo Pasto, club del cual era hincha Navarro Wolf y que acompañó en repetidas ocasiones en el estadio.

El Club Deportivo Pasto publicó un mensaje de condolencias por la muerte de Antonio Navarro Wolff (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Club Deportivo Pasto lamenta profundamente el fallecimiento de Antonio Navano Wolf. Un hombre que hizo parte de la historia de nuestra tierra y que también dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución. A sus familiares, amigos y seres queridos, enviamos un abrazo solidario y nuestras más sentidas condolencias”, dice el post en las redes sociales.

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La relación entre Antonio Navarro Wolff y el Deportivo Pasto se remonta a 1996, cuando el entonces alcalde respaldó las gestiones que permitieron al club nariñense ingresar a la Primera B del fútbol colombiano.

Navarro fue alcalde de Pasto entre 1995 y 1997. En ese período, dirigentes regionales y representantes nariñenses en Bogotá impulsaron una gestión para que el equipo fuera invitado a disputar el torneo de segunda división 1996-97. Hasta entonces, el Deportivo Pasto tenía un recorrido semiprofesional. Su debut en la categoría ocurrió el 14 de septiembre de 1996 y abrió una etapa distinta para el fútbol de la ciudad.

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Del atentado en Cali a la Constitución de 1991

Un atentado en una cafetería de Cali, ocurrido en mayo de 1985, estuvo cerca de causarle la muerte. Cuatro años después, tras la toma del Palacio de Justicia —en la que Navarro no participó—, el M-19 inició negociaciones con el gobierno del presidente Virgilio Barco.

El acuerdo de paz fue firmado el 11 de marzo de 1990. Un mes y medio después, el asesinato de Pizarro llevó a Navarro a continuar el proceso de reincorporación política del movimiento.

La fundación del Polo Democrático Independiente en 2003 marcó su postulación presidencial previa a la consulta interna con Carlos Gaviria. (EFE/Carlos Ortega/Archivo)

La decisión tuvo consecuencias en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. La Alianza Democrática M-19 obtuvo una tercera parte de las curules y se convirtió en una fuerza determinante durante la redacción de la nueva Carta Magna.

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Navarro pudo haber integrado la lista constituyente exclusivamente con antiguos guerrilleros, pero convocó a dirigentes y referentes de distintas corrientes. Entre ellos estuvieron el exrector de la Universidad de los Andes Mario Laserna, el empresario liberal costeño Pedro Bonnet Locarno, el exjefe conservador nariñense Carlos Albornoz, el excomandante del Ejército Popular de Liberación Bernardo Gutiérrez y la poeta María Mercedes Carranza.

Esa composición permitió que sectores políticos que mantenían profundas diferencias reconocieran la Constitución como un acuerdo común. Durante uno de los momentos de mayor expectativa por el nuevo pacto institucional, Navarro afirmó: “Hemos visto cómo la bandera del sectarismo se va a enterrar”.

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Junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, fue copresidente de la Constituyente. Los tres sostuvieron posiciones políticas distintas, pero alcanzaron acuerdos en asuntos centrales para el nuevo orden institucional; entre los aportes de Navarro se contó la segunda vuelta presidencial.

Pocos meses después de la Constituyente, Navarro se postuló a la Alcaldía de Pasto por un movimiento cívico. Tras el retiro del candidato liberal, enfrentó a la aspirante conservadora Myriam Paredes y obtuvo una victoria amplia.

Su gestión municipal recibió reconocimiento y en 1998 fue distinguido con el premio al “Mejor Alcalde de Colombia”. Ese mismo año buscó una banca en la Cámara de Representantes por Bogotá con el aval del movimiento Vía Alterna, obtuvo la mayor votación y llegó al Congreso.

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En 2002 pasó al Senado con la segunda mayor votación del país. Gustavo Petro fue entonces su fórmula para la Cámara de Representantes.

Un año después creó el Polo Democrático Independiente junto con los senadores Francisco Rojas Birry, Jaime Dussán y Javier Cáceres. Navarro fue candidato presidencial por esa fuerza en 2005.

El Polo Democrático Independiente se transformó en 2006 en el Polo Democrático Alternativo, después de su unión con Alternativa Democrática, liderada por el exmagistrado Carlos Gaviria. Ambos dirigentes compitieron en una consulta interna que fue ganada por Gaviria.

La Gobernación de Nariño y su regreso a Bogotá

Su administración en la Gobernación de Nariño implementó el esquema de presupuestos participativos entre los años 2008 y 2011. (Colprensa)

Navarro volvió a Nariño y fue gobernador del departamento entre 2008 y 2011. Durante ese período impulsó una administración definida como de “tercera vía” e implementó presupuestos participativos que más tarde fueron replicados en otras regiones de Colombia.

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En 2012 regresó a Bogotá como jefe político de Progresistas, el movimiento con el que Petro había llegado a la Alcaldía. Fue su primer secretario de Gobierno, aunque dejó el cargo pocos meses después por las dificultades de trabajo con el entonces alcalde.

También intervino en las negociaciones entre Progresistas y el Partido Verde, alianza que derivó posteriormente en la Alianza Verde. Durante sus últimos años en la actividad partidaria fue copresidente de esa organización.