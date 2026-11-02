Gobierno de Abelardo de la Espriella expresó condolencias por la muerte de Antonio Navarro Wolff: “Paz en su tumba”

“Paz en su tumba”, el mensaje del Ministerio de Justicia por Antonio Navarro Wolff - crédito Colprensa - @MinjusticiaCo/X

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El Gobierno de Colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, expresó el 1 de noviembre de 2026 sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff.

El mensaje fue compartido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de una publicación difundida en su cuenta oficial de X. “Lamenta el fallecimiento del doctor Antonio Navarro Wolff”, señaló la cartera en su pronunciamiento.

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El mensaje institucional concluyó con una frase de despedida: “Paz en su tumba”.

La comunicación no incluyó detalles sobre la trayectoria pública de Navarro Wolff, las circunstancias de su muerte ni información relacionada con actos de homenaje o exequias. Tampoco anunció medidas, decretos u otras disposiciones oficiales en memoria del exfuncionario.

Ministerio de Justicia lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff - crédito @MinjusticiaCo/X

La Corte Constitucional y la Cámara de Representantes también publicaron mensajes de condolencias por la muerte del exconstituyente y exdirigente político.

El alto tribunal difundió una tarjeta institucional en la que expresó sus condolencias a los familiares del exgobernador de Nariño. “Lamenta profundamente” su fallecimiento, señaló la corporación, que agregó: “Paz en su tumba”.

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Corte Constitucional lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff - crédito @CConstitucional/X

Por su parte, la Cámara de Representantes recordó la participación de Navarro Wolff en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La entidad destacó que su legado contribuyó a la construcción de la democracia en Colombia.

“Recordamos y honramos su valioso legado”, escribió la corporación legislativa en X. El mensaje también expresó solidaridad con familiares, amigos y allegados del exfuncionario.

Cámara de Representantes destacó el legado de Antonio Navarro Wolff en la democracia colombiana - crédito @CamaraColombia/X

Sectores de derecha también lamentaron la partida de Antonio Navarro Wolf

La muerte de Antonio Navarro Wolff generó mensajes de condolencias desde sectores políticos con posiciones distantes a las que representó el exintegrante del Movimiento 19 de Abril (M-19).

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, la exsenadora Paloma Valencia y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacaron sus encuentros institucionales, su disposición al diálogo y su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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Navarro Wolff murió el 1 de noviembre, a los 78 años. La noticia llevó a dirigentes de distintas corrientes a recordar episodios de su relación con el exgobernador de Nariño, quien dejó las armas tras el proceso de paz del M-19 y desarrolló una trayectoria en cargos públicos y de representación popular.

Álvaro Uribe recordó su relación respetuosa con Antonio Navarro Wolff pese a sus diferencias - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe fue uno de los primeros en pronunciarse. El expresidente manifestó solidaridad con familiares y amigos de Navarro y evocó el periodo en que coincidieron como jefe de Estado y gobernador de Nariño, respectivamente.

“Su pensamiento contrario” no impidió una relación respetuosa, escribió Uribe. También señaló que el entonces mandatario regional reconocía el respaldo del Gobierno nacional a autoridades locales y departamentales, sin que mediara la filiación política con la que hubieran llegado a sus cargos.

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El expresidente Iván Duque afirmó que compartió con Navarro Wolff en la Comisión Tercera del Senado y durante su actividad legislativa. Según relató, sus diferencias ideológicas no fueron un obstáculo para llegar a entendimientos.

Iván Duque recordó su amistad con Antonio Navarro Wolff pese a las diferencias políticas - crédito @IvanDuque/X

“Fuimos capaces de llegar a acuerdos”, expresó Duque. En el mismo mensaje aseguró que ambos construyeron una amistad basada en la sinceridad, la franqueza y el respeto.

El exmandatario resaltó la participación de Navarro Wolff como uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. A juicio de Duque, ese lugar en la historia representa una voluntad de concertación para el país.

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Duque también se refirió al tránsito de Navarro desde la lucha armada hacia la participación democrática. El exconstituyente integró el proceso de desmovilización del M-19 en 1990, antes de asumir un rol central en la redacción de la Carta Política vigente.

La exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, envió un mensaje a los allegados de Navarro Wolff y reconoció que ambos mantuvieron posturas políticas diferentes.

Paloma Valencia lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y envió condolencias a su familia - crédito @PalomaValenciaL/X

“No compartíamos posturas políticas”, afirmó. Pese a ello, recordó que coincidieron en “varios momentos valiosos” dentro del Congreso de la República.

Valencia deseó fortaleza a los familiares y amigos del exdirigente. Su pronunciamiento se centró en el acompañamiento a quienes enfrentan el duelo y en los espacios institucionales que compartieron.

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Alcalde de Cali, Alejandro Eder, evocó una conversación sobre el M-19

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, lamentó el fallecimiento de Navarro Wolff y citó una conversación que sostuvo con él años atrás.

Alejandro Eder recordó una conversación con Antonio Navarro Wolff sobre el M-19 - crédito @alejoeder/X

De acuerdo con el mandatario local, el exconstituyente le comentó que el problema de algunos de sus antiguos compañeros del M-19 era que “entregaron las armas”, aunque no “desarmaron el corazón”.

Eder consideró que Navarro Wolff mostró una forma distinta de ejercer la oposición política. “Demostró que es posible” controvertir sin alentar el odio ni “incendiar el país”, sostuvo el alcalde.