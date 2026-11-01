Colombia

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

La influenciadora evocó el inicio laboral de su romance, las pruebas familiares y sus compromisos con el intérprete de música popular durante la ceremonia religiosa en Zipaquirá, celebrada ante cerca de 500 invitados

La influenciadora compartió el discurso que pronunció ante el cantante en Zipaquirá, donde habló de su primera charla laboral, las dificultades de la pareja y sus promesas para el futuro (luisafernandaw / Instagram)

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La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebrada el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, dejó una nueva escena que concentró la atención de sus seguidores. La creadora de contenido difundió los votos que le dedicó al cantante durante la ceremonia y relató momentos que marcaron su relación, entre ellos una conversación en Tomorrowland, episodios complejos en la familia y su decisión de formalizar una historia que comenzó hace siete años.

La pareja, que tiene dos hijos, Máximo y Domenic, se casó ante cerca de 500 invitados entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento colombiano. En su mensaje, la influenciadora habló sobre el inicio de la relación y, sobre todo, las promesas que hizo frente a Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre completo del intérprete de música popular.

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Una conversación de negocios abrió el vínculo entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La empresaria recordó que el primer acercamiento con el actor ocurrió a través de una conversación laboral. Según contó, atravesaba un momento difícil de su vida cuando comenzó a hablar con el artista.

“Amor, recuerdo tanto nuestra primera conversación de negocios en IQ. Hablamos tanto que parecía que nos conocíamos de toda la vida”, dijo al iniciar sus votos.

Pipe Bueno rompió en llanto durante la lectura de los votos matrimoniales dirigidos a su esposa, Luisa Fernanda W - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron su boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá ante cerca de 500 invitados (@luisafernandaw/Instagram)

Luisa Fernanda W señaló que la cercanía surgió sin que ninguno de los dos definiera con claridad qué ocurría entre ellos. En esa etapa, incluso le aseguró al cantante que no esperaba una relación formal y que podían dejar que las cosas avanzaran sin compromisos.

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La situación cambió cuando descubrió que se había enamorado. La creadora de contenido contó que llamó entre lágrimas a Marilyn Oquendo, una de sus mejores amigas, porque le costaba aceptar lo que sentía por el artista.

“Hasta que un día me sentí enamorada. Llamé a Marilyn llorando porque eso no podía ser posible hasta que lo acepté”, relató.

La pareja comenzó su relación en medio de una alta exposición pública. La empresaria recordó que muchos usuarios y medios esperaban una confirmación sobre el vínculo, mientras ambos todavía intentaban entender el rumbo de la historia.

La frase que Luisa Fernanda W le dijo a Pipe Bueno en Tomorrowland

Uno de los pasajes centrales de los votos se refirió a un viaje de la pareja al festival Tomorrowland. La influenciadora afirmó que, en ese escenario: “Te miré a los ojos, todo se detuvo y te dije que ibas a ser el padre de mis hijos. Ese día sentí que Dios me lo mostró”.

Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram
La influenciadora afirmó en el festival Tomorrowland que el intérprete sería el padre de sus hijos Máximo y Domenic (@luisafernandaw/ Instagram)

Años después, la pareja recibió a Máximo y Domenic. Durante su discurso, Luisa también hizo alusión a quienes cuestionaron la duración de la relación cuando comenzó. “Yo tenía que tirar un saludito para los que decían que esto no iba a durar ni un año. Ya llevamos siete años, tenemos dos hermosos hijos y nos estamos casando”, expresó.

El mensaje incluyó una referencia al primer vínculo que tenía con la música de Pipe Bueno. La creadora de contenido admitió que asociaba el género popular con un público mayor antes de conocerlo y aseguró que, a partir de su relación, aprendió a valorar ese campo artístico.

“Me has enseñado tantas cosas. Una de ellas es que la música popular no es música de viejitos”, afirmó entre risas.

La creadora de contenido habló de las dificultades que enfrentó su familia

Los votos también tuvieron un tramo dedicado a las dificultades de la pareja. La empresaria sostuvo que la familia que construyó con el intérprete de Te hubieras ido antes, Te parece poco, No me digas que no, entre otros, no ha sido ‘color de rosa’ en todo momento y que ambos atravesaron procesos que pusieron a prueba su relación: “Tenemos una familia hermosa, mas no perfecta. Hemos pasado por muchas cosas, pero Dios siempre ha estado ahí acompañándonos”.

Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram
La influenciadora atribuyó a la fe y a la oración la superación de crisis familiares a lo largo de siete años (@luisafernandaw/Instagram)

La influenciadora recordó una noche en la que oró mientras lloraba y pidió fortaleza para sostener su hogar. Según explicó, ese período la llevó a reflexionar sobre las decisiones que debía tomar y sobre el valor de la relación.

“Recuerdo una noche en la que estaba orando y llorando, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para levantar mi hogar o que me dijera qué hacer”, señaló.

Para Luisa Fernanda W, el matrimonio constituye una respuesta a aquellas conversaciones espirituales. La influencer expresó que espera que su fe continúe orientando la vida familiar que comparte con el intérprete: “Esto que estamos viviendo hoy es la respuesta de Dios a todas mis oraciones y a todas mis noches de llanto. Dios no nos suelta”.

La nueva promesa de Luisa Fernanda W para su esposo y sus dos hijos

En el cierre de sus votos, Luisa Fernanda W agradeció a Pipe Bueno por el respaldo que le ha dado en asuntos personales y profesionales. También mencionó entre risas que él la ayudó a reconocer la importancia de tratar su trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como Tdah.

La creadora de contenido dijo que el cantante le enseñó a valorar la familia y que ha sido una figura de apoyo en la crianza de sus hijos. Luego, reafirmó su compromiso de acompañarlo en sus proyectos y en las distintas etapas de su vida.

“Prometo amarte, ayudarte a ser un mejor ser humano cada día. Prometo apoyarte a cumplir cada uno de tus sueños. Prometo amarte y valorarte hasta que seamos viejitos”, expresó.

La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram
La pareja y los asistentes concluyeron los festejos del matrimonio en las instalaciones de Arena MX en Cajicá (@luisafernandaw/Instagram)

La ceremonia también incluyó los votos de Pipe Bueno, que lloró mientras le hablaba a su esposa. El artista recordó una frase de Luisa Fernanda W que, según dijo, cambió su vida: “Me miraste a los ojos y me dijiste: ‘Pídele a Dios que te hable’”.

Después del rito religioso, los recién casados y sus invitados se trasladaron a Arena MX, espacio ubicado junto al restaurante Rancho MX, en Cajicá, donde continuó la celebración.

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