Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Robbie Williams publicó el viernes 30 de octubre un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que repasó, país por país, su gira latinoamericana del Britpop World Tour.
El apartado dedicado a Colombia fue uno de los más largos del texto, en el que el cantante británico describió como “transformadora” la experiencia de presentarse por primera vez en el país, el 20 de septiembre en el Movistar Arena (hoy llamado provisionalmente El Corazón de Bogotá - Arena) de Bogotá.
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“Cada vez que me siento a escribir mis pensamientos sobre la aventura latinoamericana que acabo de vivir, me quedo corto. No sé cómo resumirla sin usar frases cliché y adjetivos gastados. Y siento que ustedes merecen más que eso. Pero lo voy a intentar”, escribió el artista al comenzar el texto, antes de dirigirse de forma específica a cada uno de los países visitados durante la manga latinoamericana de la gira: Colombia, Chile, Perú, Argentina, México y Brasil.
Sobre Colombia, Williams relató: “No sabía que siquiera me conocían. Y descubrir que era conocido, visto, sentido y comprendido de una manera tan ferozmente amorosa fue transformador. Transformador para mí como ser humano”, manifestó.
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El cantante, de 52 años, agregó que “algo cambió” la noche de su presentación en el país: “Sentí que me abrazaban. Y entonces encontré ese ‘estado de flujo’ del que la gente habla estos días”.
“Me dio una confianza que probablemente nunca había sentido de verdad. Algo sólido. Algo real esta vez. Algo inquebrantable”, cerró el músico el pasaje dedicado a Colombia.
La cuenta oficial del club de fans del inglés respondió a la publicación del cantante con un mensaje propio en Instagram. “Este es un mensaje de tu familia en Colombia: hubo una conexión única e irrepetible entre tú y tu público, un vínculo tan profundo que ya estaba escrito en el universo. Muchos de nosotros esperamos 30 años o más para vivir este momento exacto; toda una vida esperándolo”, señalaron en el posteo.
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El mensaje también destacó el impacto personal que la música del artista tuvo en algunos seguidores: “Tu música ha sido un santuario sagrado: consoló almas rotas, abrazó corazones solitarios y, como un milagro hecho melodía, fue la medicina que ayudó a sanar a quienes lucharon y vencieron el cáncer, que encontraron en tus canciones la fuerza para seguir viviendo”.
El texto cerró con una referencia directa a la fecha del concierto en Bogotá: “Llevaremos el 20 de septiembre tatuado en el corazón para siempre. Gracias por salvar tantas vidas a través de tu arte”.
Así fue el primer concierto de Robbie Williams en Colombia
El show del 20 de septiembre marcó la primera presentación de Robbie Williams en Colombia, tras 35 años de carrera del artista, que saltó a la fama como integrante de la boy band de los años 90, Take That, antes de iniciar su trayectoria como solista.
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El repertorio de la noche combinó temas de su álbum, Britpop, con clásicos de su carrera solista. El músico abrió el show con su clásica Let Me Entertain You y continuó con canciones como Rock DJ, Supreme, Millennium y Come Undone.
El concierto incluyó un segmento acústico junto al músico Thom Rylance, vocalista de la banda que abrió sus presentaciones en esta gira, The Lottery Winners. En este segmento interpretaron Better Man, Candy y Strong, además de una versión de Wonderwall, de Oasis, banda con la que Williams mantuvo una rivalidad durante años.
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Entre los momentos particulares de la noche, Williams dedicó la canción She’s the One a una espectadora identificada como Sofía, a quien mencionó desde el escenario y que reconoció que sus canciones le ayudaron a lidiar con episodios de bullying en su etapa escolar, algo que conmovió al cantante. El show cerró con un bis que incluyó dos de sus himnos más conocidos, Feel y Angels.
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