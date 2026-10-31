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Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

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El bicampeón de Colombia se jugaría su última posibilidad matemática de entrar a las finales de Navidad-crédito David Murillo/Colprensa
El bicampeón de Colombia se jugaría su última posibilidad matemática de entrar a las finales de Navidad-crédito David Murillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Llaneros y Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El juego se disputará el 31 de octubre de 2026 en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro del partido será Andrés Rojas de Bogotá y en el VAR estará Heider Castro.

12:18 hsHoy

Junior quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay y Boyacá Chicó descendió al Torneo BetPlay 2027

El “Tiburón” estaba obligado a sumar los tres puntos en el estadio La Independencia de Tunja al igual que el “Ajedrezado” de Tunja

El "Tiburón" empató sobre los últimos minutos del partido-crédito Macgiver Barón/Colprensa
El "Tiburón" empató sobre los últimos minutos del partido-crédito Macgiver Barón/Colprensa

El 28 de octubre de 2026, Boyacá Chicó y Junior se hicieron daño con el empate a un gol en el estadio La Independencia de Tunja, en partido atrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

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11:53 hsHoy

El “Tiburón” hace cuentas para soñar con las finales de la Liga BetPlay

El bicampeón de Colombia se jugaría su última posibilidad matemática de entrar a las finales de Navidad-crédito David Murillo/Colprensa
El bicampeón de Colombia se jugaría su última posibilidad matemática de entrar a las finales de Navidad-crédito David Murillo/Colprensa

El cuadro local viene de caer por 1-0 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, el 26 de octubre de 2026. El único gol del partido fue de Andrés Rentería al minuto 66 de juego.

El bicampeón por su parte, viene de empatar ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, el 27 de octubre de 2026. El defensor Jhomier Alomia adelantó al cuadro “Ajedrezado” al minuto 62. pero Jesús Rivas empató el juego al 84.

El último duelo entre sí de estos dos equipos se dio el 19 de abril de 2026 cuando Carlos Bacca al minuto 38 y Joel Canchimbo al 42 le dieron la victoria al equipo de Alfredo Arias en ese momento.

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