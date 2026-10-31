Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Llaneros y Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay.
El juego se disputará el 31 de octubre de 2026 en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.
El árbitro del partido será Andrés Rojas de Bogotá y en el VAR estará Heider Castro.
El 28 de octubre de 2026, Boyacá Chicó y Junior se hicieron daño con el empate a un gol en el estadio La Independencia de Tunja, en partido atrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.
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El cuadro local viene de caer por 1-0 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, el 26 de octubre de 2026. El único gol del partido fue de Andrés Rentería al minuto 66 de juego.
El bicampeón por su parte, viene de empatar ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, el 27 de octubre de 2026. El defensor Jhomier Alomia adelantó al cuadro “Ajedrezado” al minuto 62. pero Jesús Rivas empató el juego al 84.
El último duelo entre sí de estos dos equipos se dio el 19 de abril de 2026 cuando Carlos Bacca al minuto 38 y Joel Canchimbo al 42 le dieron la victoria al equipo de Alfredo Arias en ese momento.