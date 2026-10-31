Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El bicampeón de Colombia se jugaría su última posibilidad matemática de entrar a las finales de Navidad-crédito David Murillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Llaneros y Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El juego se disputará el 31 de octubre de 2026 en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro del partido será Andrés Rojas de Bogotá y en el VAR estará Heider Castro.