De personajes de películas a superhéroes: los disfraces de Halloween que presumieron los famosos colombianos en sus redes sociales

Los disfraces de los famosos en Halloween dieron de qué hablar durante la jornada del 31 de octubre, en las redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El fin de semana de Halloween trajo consigo una nueva edición del tradicional desfile de disfraces entre las figuras públicas de Colombia. Desde personajes de películas y series hasta criaturas fantásticas, las celebridades compartieron sus transformaciones en Instagram, donde cada publicación despertó comentarios de familiares, colegas y seguidores que celebraron el nivel de producción y el ingenio detrás de cada propuesta.

Karol G compartió el disfraz más comentado del fin de semana: una novia cadáver, con maquillaje azulado, velo rasgado y un vestido blanco con detalles de esqueleto que remite a la estética de Corpse Bride.

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La cantante acompañó la publicación únicamente con una fila de emojis de mariposas, sin explicaciones adicionales. Entre los comentarios se destacó el de un usuario que escribió: “Otro post modo novia Carolina, cuidado con una vaina”, en alusión a una polaroid que lució días atrás, en otra de sus publicaciones.

Karol G lució un disfraz de la novia cadáver con maquillaje azul y un vestido blanco con detalles de esqueleto - crédito @karolg/Instagram

Luisa Castro, pareja de WestCol, presentó dos transformaciones distintas en días consecutivos. La primera la presentó días atrás con un traje de Cruella de Vil, que incluyó un abrigo de piel blanca y negra, body en blanco y negro y medias de red.

El sábado 31 de octubre, la influenciadora compartió un segundo disfraz inspirado en la estética drag, con un corsé plateado, sombrero de copa con brillos y botas de tono metálico.

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Luisa Castro mostró dos caracterizaciones distintas para Halloween, incluída una de estética drag - crédito @luisacastrooo/Instagram

Mariana Zapata eligió a Pocahontas para su disfraz, con un conjunto de cuero y flecos junto a una cascada. “Entre la naturaleza, la magia y un poquito de misterio, Pocahontas encontró su manera de brillar”, escribió en la descripción.

La publicación generó comentarios en la línea de “el disfraz más absurdo y espectacular” o “dio pose, cabello, spot y disfraz”.

Mariana Zapata despertó elogios por su disfraz de Pocahontas - crédito Instagram

Karina García, que atraviesa los últimos días de su embarazo, se transformó en Blanca Nieves con un vestido azul y amarillo que dejó a la vista su pancita.

“Tan dulce como Blancanieves, tan peligrosa como la manzana”, escribió junto a las fotografías, tomadas frente a un árbol en medio de un paisaje natural.

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Karina García se inclinó por un disfraz de Blanca Nieves - crédito Instagram

La presentadora Melissa Martínez optó por un disfraz de ángel, con un corsé de plumas blancas confeccionado a mano y un par de alas doradas.

En su post escribió: “Tu dulce compañía”. Estas palabras y su disfraz fueron suficientes para que los internautas llenaran de elogios a la periodista deportiva.

Melissa Martínez se inclinó por personificar un ángel con alas doradas - crédito Instagram

Por su parte, Daniela Ospina celebró Halloween en familia junto a su pareja, Gabriel Coronel, y su hijo: los tres se disfrazaron de piratas, con pañuelos a rayas, botas y un vestuario completo en tonos negro y rojo.

“En búsqueda del tesoro”, escribió la presentadora en la descripción de la fotografía, tomada al aire libre.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel lucieron disfraces de piratas para celebrar la fecha en compañía de su hijo - crédito Instagram

En familia también se dejó ver Cristina Hurtado, que se disfrazó junto a su hijo menor, Mateo. Mientras ella se convirtió en una coneja, con orejas rosadas y maquillaje de bigotes, el niño usó un traje azul de Sonic, el erizo.

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Cristina Hurtado se disfrazó de coneja y acompañó a su hijo Mateo, que se inclinó por Sonic el erizo - crédito Instagram

Laura Tobón eligió una propuesta minimalista: se cubrió con una sábana blanca y gafas de sol para interpretar a un fantasma, en una fotografía tomada dentro de un automóvil.

“Hoy lo mejor que se puede. Halloween a través de los años, ¿tu favorito?”, escribió la presentadora, que subió disfraces de ediciones anteriores acompañada de su esposo y de su hijo Luca. Un usuario recordó en particular la época en la que el niño estaba obsesionado con el personaje de Buzz Lightyear, de la franquicia de Toy Story.

Laura Tobón eligió una sábana blanca y gafas de sol para personificar a un fantasma dentro de un vehículo - crédito Instagram

Camilo Triana se transformó en Hellboy, con maquillaje rojo en el rostro, cuernos prostéticos y una gabardina beige que replica el vestuario del personaje de cómic. “Cuando era chiquito, mi mamá me disfrazó de diablo. Con este me reivindiqué”, escribió el creador de contenido.

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Marcelo Cezán compartió una serie de historias de Instagram en las que mostró el disfraz que usó en la más reciente emisión de Bravissimo, de City TV. El caleño lució un atuendo de mago con un traje azul bordado cubierto de lentejuelas, acompañado de un moño y gafas de sol, mientras posaba con el pulgar en alto frente a una parrilla al aire libre.

Neider García, esposo de la influenciadora Karen Sevillano, se transformó en Blessd, usando una máscara del reguetonero con su característico cabello azul eléctrico, acompañado de una chaqueta de cuero negra, en una imagen junto a su pareja.

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Neider García posó junto a Karen Sevillano disfrazado de Blessd - crédito Instagram

Hablando de reguetoneros, Feid optó por una referencia directa a la cultura pop con un disfraz completo de Spider-Man, con la máscara y el traje rojo y azul característicos del superhéroe. “A dónde hay que ir a salvar la noche hoy, puesssss. Contesteeeeteeeee (sic)”, escribió el cantante en la descripción.

La publicación generó respuestas de sus seguidores, incluyendo una que le pedía que llegara al estadio El Campín, haciendo alusión al concierto de Ryan Castro con temática de Halloween de este sábado.

El cantante Feid vistió el traje completo y la máscara de Spider-Man para la festividad de Halloween - crédito Instagram

Por otra parte, la cantante colomboestadounidense Kali Uchis recreó a la Alicia interpretada por Natalie Portman en la película Closer, con una peluca rosa y lencería a tono con la estética del personaje. La publicación, firmada por su maquillador, Etienne Ortega, reunió comentarios que calificaron el resultado como “increíble” y respuestas con emojis de asombro de parte de sus seguidores.

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