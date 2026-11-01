Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Def Leppard y Extreme se presentarán el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá (provisionalmente llamado El Corazón de Bogotá - Arena, a partir de este 31 de octubre), dentro de la gira que ambas bandas realizan de manera conjunta desde julio y que en octubre llegó a Latinoamérica.
La fecha colombiana forma parte de un tramo que incluyó previamente ciudades de México y Centroamérica, y que continuará después en Argentina y Chile, devolviendo a miles de espectadores a una de las épocas más exitosas y celebradas del rock en toda su historia.
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De un lado, Def Leppard se acerca al medio siglo de existencia de su fundación en Sheffield, Inglaterra, en 1977. Inicialmente adscritos dentro de la llamada Nueva Ola del Heavy Metal Británico (NWOBHM), el grupo fue desmarcándose paulatinamente de esa etiqueta para favorecer un acercamiento más comercial, tomando inspiración del glam rock y el hard rock de los años 70 para forjar un estilo potente, dinámico, con coros memorables y las dosis justas de adrenalina y sensibilidad.
Sus álbumes Pyromania (1983) y Hysteria (1987) —del que Def Leppard tocará la mayoría de sus canciones en Bogotá— definieron esa fórmula y los convirtieron en una de las bandas de rock más populares del planeta gracias a éxitos como Photograph, Rock Of Ages, Animal, Rocket, Pour Some Sugar On Me, Hysteria o Love Bites.
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La agrupación sobrevivió a una serie de adversidades que marcaron su historia: en 1984, su baterista Rick Allen perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico y, pese a ello, continuó en la banda hasta hoy tras adaptar su técnica con un sistema de pedales.
Cuatro años más tarde, el guitarrista Steve Clark murió a causa de complicaciones asociadas al alcoholismo, un hecho que llevó a la banda a reformular su formación sin interrumpir su actividad.
Extreme, por su parte, surgió en 1985 en Malden, Massachusetts, y alcanzó proyección internacional a comienzos de los años 90 con una propuesta que combinaba el hard rock con pasajes acústicos y funk.
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La banda, liderada por el guitarrista Nuno Bettencourt y el vocalista Gary Cherone, atravesó distintas etapas de separación y reunión a lo largo de las décadas, con una formación que regresó a la actividad plena en años recientes para retomar las giras internacionales.
Una gira que cruza continentes
El recorrido conjunto de ambas bandas comenzó en el Reino Unido a fines de junio, con escalas en Glasgow, Sheffield, Birmingham, Londres y Manchester, antes de continuar por Francia. Tras la etapa europea, la gira se trasladó a Estados Unidos y México, donde ambas agrupaciones se presentaron en Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara durante octubre.
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El itinerario continuó por Centroamérica, con conciertos en El Salvador y Costa Rica, antes de que la fecha prevista en Quito, Ecuador, debiera cancelarse. Bogotá recibe así el siguiente concierto programado en el tramo sudamericano, que seguirá su curso con presentaciones en Buenos Aires el 5 de noviembre y en Santiago de Chile el 8 de noviembre, esta última con la participación adicional de la banda Fahrenheit.
Ambos grupos son viejos conocidos del público colombiano. Def Leppard dio conciertos en el país en 1997 y 2023 (en esta ocasión acompañando a Mötley Crüe), mientras que Extreme llega por segunda vez al país luego de su primera visita en 2015.
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A continuación, la posible lista de canciones de ambas bandas en El Corazón de Bogotá - Arena, el próximo 2 de noviembre:
Extreme
- Decadence Dance
- #REBEL
- BANSHEE
- Play With Me
- Hole Hearted
- Midnight Express
- More Than Words
- Am I Ever Gonna Change
- Flight of the Wounded Bumblebee
- Get the Funk Out
- RISE
- I Don’t Know/Bark at the Moon/Crazy Train (tributo a Ozzy Osbourne
Def Leppard
- Rejoice
- Animal
- Let’s Get Rocked
- Personal Jesus (Depeche Mode cover)
- Bringin’ On the Heartbreak
- Switch 625
- Just Like 73
- Rocket
- Rock On (David Essex cover)
- White Lightning
- Slang (con Nuno Bettencourt) (con interludio de “Get Up Offa That Thing” de James Brown y “Fame” de David Bowie)
- Promises (con intro a capela)
- Armageddon It
- Love Bites
- Rock of Ages
- Photograph
Encore:
- Two Steps Behind
- When Love and Hate Collide
- Hysteria
- Pour Some Sugar on Me
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