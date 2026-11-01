Colombia

Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Una noche al ritmo del hard rock de los años 80 ya aseguró el ‘sold out’ en el recinto capitalino para ver a las dos agrupaciones interpretar sus clásicos de los años 80 y 90

Def Leppard se presentará el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, acompañado de Extreme, en lo que promete ser una noche idílica para los amantes del hard rock en Colombia - crédito Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS y @extreme_band/Instagram
Def Leppard se presentará el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, acompañado de Extreme, en lo que promete ser una noche idílica para los amantes del hard rock en Colombia - crédito Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS y @extreme_band/Instagram
Guardar

Def Leppard y Extreme se presentarán el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá (provisionalmente llamado El Corazón de Bogotá - Arena, a partir de este 31 de octubre), dentro de la gira que ambas bandas realizan de manera conjunta desde julio y que en octubre llegó a Latinoamérica.

La fecha colombiana forma parte de un tramo que incluyó previamente ciudades de México y Centroamérica, y que continuará después en Argentina y Chile, devolviendo a miles de espectadores a una de las épocas más exitosas y celebradas del rock en toda su historia.

PUBLICIDAD

De un lado, Def Leppard se acerca al medio siglo de existencia de su fundación en Sheffield, Inglaterra, en 1977. Inicialmente adscritos dentro de la llamada Nueva Ola del Heavy Metal Británico (NWOBHM), el grupo fue desmarcándose paulatinamente de esa etiqueta para favorecer un acercamiento más comercial, tomando inspiración del glam rock y el hard rock de los años 70 para forjar un estilo potente, dinámico, con coros memorables y las dosis justas de adrenalina y sensibilidad.

Def Leppard publicó video del backstage en Bogotá, aparece hasta Verónica Alcocer
Def Leppard realizará su tercera visita a Colombia, interpretando en su mayoría canciones de su clásico álbum 'Hysteria' - crédito captura video Def Leppard/YouTube

Sus álbumes Pyromania (1983) y Hysteria (1987) —del que Def Leppard tocará la mayoría de sus canciones en Bogotá— definieron esa fórmula y los convirtieron en una de las bandas de rock más populares del planeta gracias a éxitos como Photograph, Rock Of Ages, Animal, Rocket, Pour Some Sugar On Me, Hysteria o Love Bites.

PUBLICIDAD

La agrupación sobrevivió a una serie de adversidades que marcaron su historia: en 1984, su baterista Rick Allen perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico y, pese a ello, continuó en la banda hasta hoy tras adaptar su técnica con un sistema de pedales.

Cuatro años más tarde, el guitarrista Steve Clark murió a causa de complicaciones asociadas al alcoholismo, un hecho que llevó a la banda a reformular su formación sin interrumpir su actividad.

El concierto de Def Leppard y Extreme en el Movistar Arena de Bogotá reportó "Sold out" pocas semanas antes de su realización - crédito Páramo Presenta
El concierto de Def Leppard y Extreme en el Movistar Arena de Bogotá reportó "Sold out" pocas semanas antes de su realización - crédito Páramo Presenta

Extreme, por su parte, surgió en 1985 en Malden, Massachusetts, y alcanzó proyección internacional a comienzos de los años 90 con una propuesta que combinaba el hard rock con pasajes acústicos y funk.

La banda, liderada por el guitarrista Nuno Bettencourt y el vocalista Gary Cherone, atravesó distintas etapas de separación y reunión a lo largo de las décadas, con una formación que regresó a la actividad plena en años recientes para retomar las giras internacionales.

Extreme se sostiene en la dupla compuesta por el cantante Gary Cherone y su virtouso guitarrista, Nuno Bettencourt. Será su segundo show en el país desde su debut en 2015 - crédito @extreme_band/Instagram
Extreme se sostiene en la dupla compuesta por el cantante Gary Cherone y su virtouso guitarrista, Nuno Bettencourt. Será su segundo show en el país desde su debut en 2015 - crédito @extreme_band/Instagram

Una gira que cruza continentes

El recorrido conjunto de ambas bandas comenzó en el Reino Unido a fines de junio, con escalas en Glasgow, Sheffield, Birmingham, Londres y Manchester, antes de continuar por Francia. Tras la etapa europea, la gira se trasladó a Estados Unidos y México, donde ambas agrupaciones se presentaron en Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara durante octubre.

El itinerario continuó por Centroamérica, con conciertos en El Salvador y Costa Rica, antes de que la fecha prevista en Quito, Ecuador, debiera cancelarse. Bogotá recibe así el siguiente concierto programado en el tramo sudamericano, que seguirá su curso con presentaciones en Buenos Aires el 5 de noviembre y en Santiago de Chile el 8 de noviembre, esta última con la participación adicional de la banda Fahrenheit.

Ambos grupos son viejos conocidos del público colombiano. Def Leppard dio conciertos en el país en 1997 y 2023 (en esta ocasión acompañando a Mötley Crüe), mientras que Extreme llega por segunda vez al país luego de su primera visita en 2015.

A continuación, la posible lista de canciones de ambas bandas en El Corazón de Bogotá - Arena, el próximo 2 de noviembre:

Extreme

  • Decadence Dance
  • #REBEL
  • BANSHEE
  • Play With Me
  • Hole Hearted
  • Midnight Express
  • More Than Words
  • Am I Ever Gonna Change
  • Flight of the Wounded Bumblebee
  • Get the Funk Out
  • RISE
  • I Don’t Know/Bark at the Moon/Crazy Train (tributo a Ozzy Osbourne

Def Leppard

  • Rejoice
  • Animal
  • Let’s Get Rocked
  • Personal Jesus (Depeche Mode cover)
  • Bringin’ On the Heartbreak
  • Switch 625
  • Just Like 73
  • Rocket
  • Rock On (David Essex cover)
  • White Lightning
  • Slang (con Nuno Bettencourt) (con interludio de “Get Up Offa That Thing” de James Brown y “Fame” de David Bowie)
  • Promises (con intro a capela)
  • Armageddon It
  • Love Bites
  • Rock of Ages
  • Photograph

Encore:

  • Two Steps Behind
  • When Love and Hate Collide
  • Hysteria
  • Pour Some Sugar on Me

Temas Relacionados

Def LeppardExtremeMovistar ArenaConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Autoridades investigan posible caso de muerte por ébola en Colombia: ciudadano procedente de África falleció en Palmira y otro permanece aislado en Cali

Tras el diagnóstico de malaria en ambos ciudadanos, el Ministerio de Salud y el INS adelantan pruebas de laboratorio para descartar otras enfermedades debido a sus antecedentes de viaje a la República Democrática del Congo

Autoridades investigan posible caso de muerte por ébola en Colombia: ciudadano procedente de África falleció en Palmira y otro permanece aislado en Cali

Padre de Jaime Esteban Moreno reaccionó a las declaraciones de arrepentimiento de Juan Carlos Suárez: “Culpa que jamás reconocieron”

Al cumplirse el primer año del crimen del estudiante uniandino en Chapinero, su familia exigió la entrega de alias Kitana, que continúa prófuga de la justicia

Padre de Jaime Esteban Moreno reaccionó a las declaraciones de arrepentimiento de Juan Carlos Suárez: “Culpa que jamás reconocieron”

El Ministerio de Vivienda anunció que se mantendrán los beneficios tributarios para la construcción de VIS: “Los subsidios van a volver”

Jaime Andrés Beltrán, jefe de la cartera, recordó que las obras por impuestos permiten a las empresas cubrir parte del impuesto sobre la renta mediante la ejecución directa de proyectos en los territorios

El Ministerio de Vivienda anunció que se mantendrán los beneficios tributarios para la construcción de VIS: “Los subsidios van a volver”

No todos los pensionados reciben prima de Navidad en diciembre de 2026: estos son los casos excluidos

La regla surge de las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005, que establecen condiciones particulares para el pago de prestaciones adicionales

No todos los pensionados reciben prima de Navidad en diciembre de 2026: estos son los casos excluidos

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

El Tiburón certificó su eliminación con una derrota en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, mientras que los locales todavía mantienen vivas sus posibilidades de clasificar, a la espera de resultados ajenos

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Ya nació Juanito, hijo de Camilo Cifuentes, en medio de su polémica por infidelidad: Camila Sepúlveda habló de sus acuerdos familiares

De personajes de películas a superhéroes: los disfraces de Halloween que presumieron los famosos colombianos en sus redes sociales

Cuánto costó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta sería la millonaria cuenta de la ceremonia en la Catedral de Sal, el vestido, joyas y otros lujos

Chayanne, Gorillaz, Reykon y La Pestilencia: los protagonistas de los conciertos en Colombia de noviembre

Deportes

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata