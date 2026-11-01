Def Leppard y Extreme: estos serían los ‘setlists’ de ambas agrupaciones en el Movistar Arena de Bogotá

Def Leppard se presentará el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, acompañado de Extreme, en lo que promete ser una noche idílica para los amantes del hard rock en Colombia - crédito Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS y @extreme_band/Instagram

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Def Leppard y Extreme se presentarán el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá (provisionalmente llamado El Corazón de Bogotá - Arena, a partir de este 31 de octubre), dentro de la gira que ambas bandas realizan de manera conjunta desde julio y que en octubre llegó a Latinoamérica.

La fecha colombiana forma parte de un tramo que incluyó previamente ciudades de México y Centroamérica, y que continuará después en Argentina y Chile, devolviendo a miles de espectadores a una de las épocas más exitosas y celebradas del rock en toda su historia.

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De un lado, Def Leppard se acerca al medio siglo de existencia de su fundación en Sheffield, Inglaterra, en 1977. Inicialmente adscritos dentro de la llamada Nueva Ola del Heavy Metal Británico (NWOBHM), el grupo fue desmarcándose paulatinamente de esa etiqueta para favorecer un acercamiento más comercial, tomando inspiración del glam rock y el hard rock de los años 70 para forjar un estilo potente, dinámico, con coros memorables y las dosis justas de adrenalina y sensibilidad.

Def Leppard realizará su tercera visita a Colombia, interpretando en su mayoría canciones de su clásico álbum 'Hysteria' - crédito captura video Def Leppard/YouTube

Sus álbumes Pyromania (1983) y Hysteria (1987) —del que Def Leppard tocará la mayoría de sus canciones en Bogotá— definieron esa fórmula y los convirtieron en una de las bandas de rock más populares del planeta gracias a éxitos como Photograph, Rock Of Ages, Animal, Rocket, Pour Some Sugar On Me, Hysteria o Love Bites.

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La agrupación sobrevivió a una serie de adversidades que marcaron su historia: en 1984, su baterista Rick Allen perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico y, pese a ello, continuó en la banda hasta hoy tras adaptar su técnica con un sistema de pedales.

Cuatro años más tarde, el guitarrista Steve Clark murió a causa de complicaciones asociadas al alcoholismo, un hecho que llevó a la banda a reformular su formación sin interrumpir su actividad.

El concierto de Def Leppard y Extreme en el Movistar Arena de Bogotá reportó "Sold out" pocas semanas antes de su realización - crédito Páramo Presenta

Extreme, por su parte, surgió en 1985 en Malden, Massachusetts, y alcanzó proyección internacional a comienzos de los años 90 con una propuesta que combinaba el hard rock con pasajes acústicos y funk.

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La banda, liderada por el guitarrista Nuno Bettencourt y el vocalista Gary Cherone, atravesó distintas etapas de separación y reunión a lo largo de las décadas, con una formación que regresó a la actividad plena en años recientes para retomar las giras internacionales.

Extreme se sostiene en la dupla compuesta por el cantante Gary Cherone y su virtouso guitarrista, Nuno Bettencourt. Será su segundo show en el país desde su debut en 2015 - crédito @extreme_band/Instagram

Una gira que cruza continentes

El recorrido conjunto de ambas bandas comenzó en el Reino Unido a fines de junio, con escalas en Glasgow, Sheffield, Birmingham, Londres y Manchester, antes de continuar por Francia. Tras la etapa europea, la gira se trasladó a Estados Unidos y México, donde ambas agrupaciones se presentaron en Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara durante octubre.

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El itinerario continuó por Centroamérica, con conciertos en El Salvador y Costa Rica, antes de que la fecha prevista en Quito, Ecuador, debiera cancelarse. Bogotá recibe así el siguiente concierto programado en el tramo sudamericano, que seguirá su curso con presentaciones en Buenos Aires el 5 de noviembre y en Santiago de Chile el 8 de noviembre, esta última con la participación adicional de la banda Fahrenheit.

Ambos grupos son viejos conocidos del público colombiano. Def Leppard dio conciertos en el país en 1997 y 2023 (en esta ocasión acompañando a Mötley Crüe), mientras que Extreme llega por segunda vez al país luego de su primera visita en 2015.

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A continuación, la posible lista de canciones de ambas bandas en El Corazón de Bogotá - Arena, el próximo 2 de noviembre:

Extreme

Decadence Dance

#REBEL

BANSHEE

Play With Me

Hole Hearted

Midnight Express

More Than Words

Am I Ever Gonna Change

Flight of the Wounded Bumblebee

Get the Funk Out

RISE

I Don’t Know/Bark at the Moon/Crazy Train (tributo a Ozzy Osbourne

Def Leppard

Rejoice

Animal

Let’s Get Rocked

Personal Jesus (Depeche Mode cover)

Bringin’ On the Heartbreak

Switch 625

Just Like 73

Rocket

Rock On (David Essex cover)

White Lightning

Slang (con Nuno Bettencourt) (con interludio de “Get Up Offa That Thing” de James Brown y “Fame” de David Bowie)

Promises (con intro a capela)

Armageddon It

Love Bites

Rock of Ages

Photograph

Encore:

Two Steps Behind

When Love and Hate Collide

Hysteria

Pour Some Sugar on Me