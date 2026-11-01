Colombia

Atentado con explosivos en Algeciras, Huila, dejó un policía muerto y siete heridos: seis son civiles

El hecho ocurrió durante labores de vigilancia en la zona rosa del municipio, cerca de un establecimiento comercial. Las autoridades investigan si una motocicleta fue utilizada en el ataque y buscan identificar a los responsables

Imágenes registradas en Algeciras, Huila, muestran el traslado de una persona lesionada en camilla por parte de uniformados de la Policía y civiles hacia un centro asistencial. En el lugar se observa una ambulancia municipal con luces de emergencia activas y restos destruidos de una motocicleta sobre el suelo tras un presunto atentado con explosivos en la zona. - crédito X
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Un atentado con explosivos en Algeciras, Huila, dejó preliminarmente un policía muerto y siete personas heridas, seis de ellas civiles, según Blu Radio. La detonación ocurrió la noche del sábado 31 de octubre en la zona rosa del municipio, cerca del establecimiento comercial Las Palmitas.

De acuerdo con el medio, la explosión se registró mientras integrantes de la Policía Nacional adelantaban labores de vigilancia y control en el sector. El medio indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras.

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La identidad del uniformado fallecido no ha sido divulgada. Tampoco se conoce un reporte oficial sobre la gravedad de las lesiones de las otras siete víctimas.

La detonación afectó a personas que estaban en una zona concurrida

La explosión tuvo lugar en la zona rosa de Algeciras, un área con establecimientos comerciales y presencia de personas durante la noche. Varios civiles que estaban o transitaban cerca del sitio resultaron afectados por la detonación.

El Tiempo informó inicialmente que tres policías habían sufrido heridas y que había civiles afectados. El diario indicó que, en las primeras horas de la emergencia, se conocieron versiones sobre el fallecimiento de un uniformado, aunque ese dato aún no tenía confirmación institucional.

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Más tarde, Blu Radio publicó el balance preliminar que reportó la muerte de un policía y siete personas lesionadas. El medio señaló que los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras.

Las autoridades investigan si una motocicleta fue utilizada para instalar el artefacto que causó la detonación. - crédito captura de video X
Las autoridades investigan si una motocicleta fue utilizada para instalar el artefacto que causó la detonación. - crédito captura de video X

Investigan si una motocicleta fue usada para instalar el explosivo

La información disponible apunta a que el artefacto explosivo habría sido instalado en una motocicleta ubicada en el sector. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y hace parte de las hipótesis que se investigan tras el ataque.

El Tiempo precisó que aún no se ha establecido el tipo de material explosivo utilizado ni las circunstancias exactas de la detonación. Tampoco hay información oficial sobre la posible ruta del vehículo, quién lo habría dejado en el lugar o el mecanismo empleado para activar el artefacto.

Las autoridades tampoco han identificado públicamente a los responsables ni han atribuido el hecho a una organización armada ilegal o a una estructura criminal. La investigación deberá determinar si el ataque tenía como objetivo a los uniformados que realizaban controles en el sector.

Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia tras el ataque ocurrido en la zona rosa de Algeciras, Huila. - crédito Captura de video
Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia tras el ataque ocurrido en la zona rosa de Algeciras, Huila. - crédito Captura de video

Los heridos reciben atención médica en Algeciras

Después de la explosión, los lesionados fueron llevados al Hospital Municipal de Algeciras. Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre el estado de salud de las víctimas ni la gravedad de sus heridas.

El diario también reportó que se estudiaba la remisión de algunos afectados a centros asistenciales de Neiva. Sin embargo, no se ha confirmado si esos traslados se efectuaron o cuántas personas podrían requerir atención especializada.

La explosión generó preocupación entre los habitantes del municipio por tratarse de un punto de alta circulación de ciudadanos. Los primeros reportes tampoco precisan el alcance de los daños materiales que pudo dejar la detonación en los comercios cercanos.

Está pendiente un reporte oficial sobre las víctimas y los responsables

La información divulgada hasta ahora corresponde a datos preliminares. Se espera que la Policía del Huila, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Algeciras entreguen un informe sobre la identidad del policía fallecido, el estado de salud de los lesionados y las medidas de seguridad que se aplicarán en el municipio.

Ataque con explosivos en un peaje de la vía Panamericana causa daños materiales - crédito @Regional_col/X

Otro atentado con explosivos en Colombia el 31 de octubre: atacaron el peaje El Mango, en Cauca

Otro atentado con explosivos se registró en Colombia durante la jornada del sábado 31 de octubre de 2026. Esta vez, el ataque ocurrió en el peaje El Mango, ubicado en jurisdicción de La Sierra, Cauca, sobre la vía Panamericana. La detonación ocasionó daños materiales, aunque los reportes preliminares no dieron cuenta de personas heridas o fallecidas.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, el hecho habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, grupo armado que las autoridades relacionan con alias Iván Mordisco.

Tras la explosión, unidades de la Brigada 29 fueron desplegadas en el sector para verificar las condiciones de seguridad y descartar la presencia de otros artefactos explosivos. La institución señaló que, hasta el momento, el tránsito por la vía internacional no presentaba alteraciones y pidió a los ciudadanos reportar cualquier situación sospechosa a la línea 107.

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