Disfraz de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional desató críticas: el jugador explicó su elección y pidió disculpas

Nicolás Rodríguez participó en la jornada de Halloween de Atlético Nacional con un uniforme camuflado, que generó cuestionamientos en redes sociales. - crédito @nacionaloficial/Instagram

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El extremo de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, pidió disculpas por el malestar que causó su disfraz de Halloween, luego de que en redes sociales se cuestionara el uniforme camuflado que utilizó durante una actividad del plantel en Guarne, Antioquia. El futbolista afirmó que su elección no tuvo la intención de apoyar, justificar o burlarse de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Las imágenes de la celebración fueron divulgadas el sábado 31 de octubre de 2026 por las cuentas oficiales del equipo antioqueño. En la publicación se observa a varios integrantes de la plantilla con disfraces inspirados en personajes y situaciones cotidianas, durante una jornada realizada en la sede deportiva del club, en Guarne, Antioquia.

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El atuendo de Rodríguez concentró parte de los comentarios en la publicación. El jugador apareció con prendas de apariencia militar, una elección que algunos internautas asociaron con grupos armados ilegales y con la violencia que ha afectado al país.

Los cuestionamientos llevaron al futbolista a pronunciarse a través de sus historias de Instagram. Allí explicó el contexto personal que, según dijo, influyó en la decisión de utilizar el disfraz y reconoció que pudo causar malestar.

El vestuario completo de Nicolás Rodríguez incluyó prendas camufladas y accesorios de apariencia militar durante la actividad del plantel. - crédito @nicolas_rodriguez_8/Instagram

Usuarios cuestionaron el uniforme camuflado en la publicación del club

Los comentarios en la fotografía compartida por Atlético Nacional reflejaron críticas al vestuario de Rodríguez. Algunos usuarios pidieron que la imagen fuera eliminada y señalaron que la caracterización podía resultar ofensiva para víctimas del conflicto armado.

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“Por respeto a las víctimas del tipo al que Nicolás Rodríguez se quiere parecer, y por respeto a la hinchada y a la ciudad a la que representan ustedes como equipo, eliminen esa fotografía”, escribió uno de los usuarios.

Otro comentario cuestionó que el jugador no hubiera previsto las posibles asociaciones que generaría su atuendo: “¿No se dio cuenta de la inmediata asociación que harían de su disfraz?”. También hubo mensajes que rechazaron el uso de prendas camufladas en una celebración de Halloween, debido a las referencias que puede despertar en un país marcado por la presencia de grupos armados.

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Entre las reacciones, algunos internautas calificaron el disfraz como una representación de un paramilitar, aunque el futbolista no afirmó en ningún momento que su elección correspondiera a esa caracterización. Su explicación se centró en su origen y en un apodo que recibe dentro del grupo.

Usuarios cuestionaron el uniforme camuflado utilizado por Nicolás Rodríguez durante la celebración de Halloween de Atlético Nacional. - crédito X

El jugador negó que su disfraz fuera un apoyo a grupos armados

En su mensaje, Nicolás Rodríguez sostuvo que su caracterización no estuvo relacionada con una postura a favor de organizaciones ilegales ni con una burla hacia las personas afectadas por la violencia.

“Mi disfraz no tiene que ver con ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente ni hacia las víctimas de todo este conflicto”, escribió el futbolista.

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Rodríguez es oriundo de San José del Guaviare, municipio del departamento del Guaviare. Según explicó, su lugar de nacimiento ha sido motivo de comentarios y señalamientos asociados con la historia de violencia que ha afectado a esa región.

“Vengo de un pueblo donde, lastimosamente, está manchado por este tipo de cosas. Quienes somos de allá estamos destinados a recibir este tipo de comentarios, entre otros”, señaló en su publicación.

El extremo afirmó que no pretende ocultar el pasado de su departamento. También expresó que su procedencia forma parte de una realidad que conoce desde hace años y que no le genera vergüenza.

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“No me avergüenza ser de mi pueblo natal, no me avergüenzo de lo que vivimos algún tiempo”, manifestó Rodríguez en el mismo mensaje.

Nicolás Rodríguez negó que su disfraz representara apoyo o burla hacia las víctimas del conflicto armado. - crédito @nicolas_rodriguez_8/Instagram

Rodríguez explicó el origen de su apodo dentro del plantel

El futbolista indicó que, dentro del grupo de Atlético Nacional, algunos compañeros lo conocen con los apodos de “guerrillero” o “guerrillo”, debido a que nació en San José del Guaviare.

Rodríguez aseguró que toma esas referencias con humor y que el sobrenombre no le incomoda. En ese sentido, relacionó el disfraz con una situación personal que, según dijo, ha acompañado su vida por su origen regional.

“A la interna del grupo tengo un sobrenombre. Muchos de mis compañeros me dicen ‘guerrillero - guerrillo’ por el simple hecho de ser de San José del Guaviare”, afirmó.

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El jugador aclaró que entendía la sensibilidad que pudo generar la publicación y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos. “Quien se sintió ofendido u otro sentimiento por el estilo, pido disculpas. Nunca lo hice de mala manera”, expresó.

Rodríguez añadió que había considerado el disfraz como una opción para participar en la jornada de Halloween y no como un mensaje dirigido contra algún sector de la población. “Lo vi como algo divertido, algo que he llevado toda la vida por ser de donde soy”, concluyó.