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Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Las cardenales enfrentarán al equipo paraguayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el antecedente de una derrota por 2-1 en el único cruce previo entre ambos en el torneo continental

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Independiente Santa Fe vs. Olimpia
Independiente Santa Fe buscará el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina ante Olimpia de Paraguay, este sábado en Quito, después de caer por 2-1 frente a Corinthians en semifinales - crédito Pablo Figueroa/Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Olimpia de Paraguay, duelo que se disputará este sábado 31 de octubre, encuentro por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2026.

El encuentro reunirá a los dos equipos que perdieron las semifinales. Las cardenales cayeron por 2-1 ante Corinthians (Brasil): Laura Garavito abrió el marcador a los 29 minutos, pero Letícia Monteiro igualó a los 35 y Gi Fernandes anotó el tanto definitivo a los 76. Las paraguayas, a su vez, perdió 1-0 frente a Cruzeiro (Brasil), con gol de Marília Furiel.

  • Hora: 3:00 p. m. de Colombia
  • Sede: estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador
  • Transmisión: Pluto TV para América Latina; Win Sports y Win Play en Colombia.
12:13 hsHoy

Antecedente entre ambos equipos

Será el segundo cruce entre Santa Fe y Olimpia en la historia de la Copa Libertadores Femenina. El primero fue en la edición de 2023, disputada en Colombia, y terminó 2-1 a favor del equipo paraguayo. Diana Celis marcó para las cardenales; Griselda Garay y Amada Peralta dieron vuelta el resultado para Olimpia.

Santa Fe Femenino
Santa Fe buscará el podio de la Copa Libertadores Femenina ante Olimpia, para quedarse con el tercer puesto - crédito Santa Fe Femenino
11:36 hsHoy

¿Qué se juega Santa Fe?

Independiente Santa Fe disputará por primera vez el partido por el tercer lugar del torneo. El resultado también puede incidir en su ubicación en el ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), un factor relevante en la carrera por los cupos de Sudamérica para el primer Mundial de Clubes Femenino, previsto para enero de 2028 en Estados Unidos.

Santa Fe Femenino
Santa Fe quedó entre las cuatro mejores de la Copa Libertadores Femenina y ahora buscará el podio - crédito Santa Fe Femenino

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