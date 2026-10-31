Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Olimpia de Paraguay, duelo que se disputará este sábado 31 de octubre, encuentro por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2026.
El encuentro reunirá a los dos equipos que perdieron las semifinales. Las cardenales cayeron por 2-1 ante Corinthians (Brasil): Laura Garavito abrió el marcador a los 29 minutos, pero Letícia Monteiro igualó a los 35 y Gi Fernandes anotó el tanto definitivo a los 76. Las paraguayas, a su vez, perdió 1-0 frente a Cruzeiro (Brasil), con gol de Marília Furiel.
- Hora: 3:00 p. m. de Colombia
- Sede: estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador
- Transmisión: Pluto TV para América Latina; Win Sports y Win Play en Colombia.
Antecedente entre ambos equipos
Será el segundo cruce entre Santa Fe y Olimpia en la historia de la Copa Libertadores Femenina. El primero fue en la edición de 2023, disputada en Colombia, y terminó 2-1 a favor del equipo paraguayo. Diana Celis marcó para las cardenales; Griselda Garay y Amada Peralta dieron vuelta el resultado para Olimpia.
¿Qué se juega Santa Fe?
Independiente Santa Fe disputará por primera vez el partido por el tercer lugar del torneo. El resultado también puede incidir en su ubicación en el ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), un factor relevante en la carrera por los cupos de Sudamérica para el primer Mundial de Clubes Femenino, previsto para enero de 2028 en Estados Unidos.