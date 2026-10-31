Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Independiente Santa Fe buscará el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina ante Olimpia de Paraguay, este sábado en Quito, después de caer por 2-1 frente a Corinthians en semifinales - crédito Pablo Figueroa/Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Olimpia de Paraguay, duelo que se disputará este sábado 31 de octubre, encuentro por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2026.

El encuentro reunirá a los dos equipos que perdieron las semifinales. Las cardenales cayeron por 2-1 ante Corinthians (Brasil): Laura Garavito abrió el marcador a los 29 minutos, pero Letícia Monteiro igualó a los 35 y Gi Fernandes anotó el tanto definitivo a los 76. Las paraguayas, a su vez, perdió 1-0 frente a Cruzeiro (Brasil), con gol de Marília Furiel.