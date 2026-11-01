Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Richard Ríos sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el partido entre Al-Ittihad y Abha, por la Liga de Arabia Saudita. - crédito @ittihadclub.sa/Instagram

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La Selección Colombia tendrá una baja en el mediocampo para los amistosos de noviembre frente a Chile. Richard Ríos sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el partido de Al-Ittihad contra Abha y el club saudí confirmó este sábado 31 de octubre el diagnóstico médico del futbolista.

“El jugador sufre un esguince en el tobillo izquierdo y una lesión en el ligamento peroneo”, informó Al-Ittihad en el parte divulgado tras los exámenes practicados al volante colombiano. La institución agregó que Ríos deberá seguir un programa de tratamiento y rehabilitación bajo el seguimiento de su cuerpo médico.

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La lesión impedirá que el antioqueño acompañe a Colombia en los dos compromisos de preparación ante Chile. El primero está previsto para el 13 de noviembre en Cali, mientras que el segundo se disputará el 17 de noviembre en Santiago de Chile.

Richard Ríos se lesionó durante el empate de Al-Ittihad ante Abha

El volante colombiano sufrió la molestia física el viernes 30 de octubre, durante el empate 1-1 entre Al-Ittihad y Abha por la fecha 12 de la Liga Profesional Saudí.

Ríos ingresó al terreno de juego, pero apenas pudo disputar unos minutos. En una acción del partido, un rival cayó sobre su tobillo izquierdo, lo que obligó a la intervención del personal médico del equipo. El futbolista expresó dolor en el césped y posteriormente tuvo que abandonar el compromiso.

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Tras el encuentro, circularon imágenes que mostraron al mediocampista a la salida del estadio con muletas. El club había informado ese mismo día que el departamento médico adoptó medidas para evitar que la situación se agravara mientras esperaba los resultados de las valoraciones.

Al-Ittihad informó inicialmente que Richard Ríos sería sometido a pruebas médicas tras lesionarse durante el partido contra Abha. - crédito @ittihad_en/X

En esa primera comunicación, Al-Ittihad señaló que “el cuerpo médico ya había tomado las medidas médicas necesarias inmediatamente después de la lesión del jugador con el objetivo de evitar que empeorara”. El equipo indicó entonces que las pruebas permitirían establecer la naturaleza de la dolencia y la necesidad de un plan de recuperación.

El nuevo reporte médico precisó la afectación en el tobillo izquierdo y confirmó que el jugador iniciará la fase de tratamiento. Al-Ittihad no comunicó una fecha estimada para su regreso a los entrenamientos ni para su reaparición en competencia.

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El club saudí confirmó el diagnóstico de Richard Ríos: esguince alto en el tobillo izquierdo con lesión en la sindesmosis tibiofibular. - crédito @ittihad_en/X

La Selección Colombia deberá cubrir la ausencia en el mediocampo

La baja de Richard Ríos obliga al técnico Néstor Lorenzo a evaluar opciones para la zona media de la Selección Colombia antes de los amistosos ante Chile.

El jugador ha sido una presencia frecuente en las convocatorias del entrenador argentino desde su primera citación, en agosto de 2023. De acuerdo con la información suministrada, ha disputado 40 partidos con la camiseta de Colombia entre encuentros oficiales y de preparación.

Ríos ha sido utilizado como volante mixto, una función que combina tareas de recuperación y salida con balón desde la mitad de la cancha. Su ausencia reduce las alternativas disponibles para el cuerpo técnico en una jornada que servirá de preparación para los próximos desafíos del seleccionado nacional.

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Entre los nombres mencionados en las redes sociales como posible opción aparece Nelson Deossa, mediocampista del Real Betis de España. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no ha anunciado la convocatoria para los partidos frente a Chile ni ha confirmado un reemplazo para Ríos.

La situación del volante de Al-Ittihad se conoce además en medio de las preocupaciones físicas que rodean a otros jugadores habitualmente considerados por Lorenzo. Según la información disponible, Luis Díaz y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández también presentan lesiones, aunque la convocatoria oficial definirá cuáles serán las alternativas del entrenador para la fecha FIFA.

El mensaje de Richard Ríos después de conocerse el diagnóstico

Luego de la lesión, Richard Ríos publicó un mensaje en sus redes sociales. “Antes de llevarte a lugares grandes, Dios te prepara en los momentos más difíciles. Volver mas fuerte , es una OBLIGACIÓN!”, escribió el mediocampista.

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Richard Ríos se pronunció sobre su lesión con un mensaje de motivación publicado en su cuenta de Instagram. - crédito @richardrios.m/Instagram

El jugador permanecerá bajo supervisión del equipo médico de Al-Ittihad durante su proceso de recuperación. El club no informó el tiempo de incapacidad, por lo que la evolución del tobillo izquierdo determinará cuándo podrá volver a trabajar con el plantel y retomar la competencia en Arabia Saudita.