Pico y placa regional: Bogotá tendrá controles por placa, reversibles, restricciones para motos y multas de $633.200 para el lunes festivo

El pico y placa regional ordenará el ingreso de vehículos particulares a Bogotá por nueve corredores este lunes festivo - crédito Alcaldía de Bogotá

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Bogotá aplicará Pico y placa regional y restricciones a motocicletas el lunes 2 de noviembre, durante el retorno del puente festivo. Los vehículos particulares tendrán horarios de ingreso por nueve corredores de acceso a la capital, mientras que las motos enfrentarán limitaciones nocturnas por las medidas de seguridad de Halloween.

Las placas terminadas en número par —0, 2, 4, 6 y 8— podrán ingresar a Bogotá entre las 12:00 p. m., y las 4:00 p. m. Los automotores con placas impares, terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, tendrán permitido el paso de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

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No habrá limitación para estos vehículos antes de las 12:00 p. m. ni después de las 8:00 p. m. La restricción corresponde al pico y placa regional, que se activa durante los puentes festivos para distribuir la llegada de viajeros a la ciudad.

La Autopista Sur tendrá manejo semafórico especial y apoyo operativo durante el retorno de viajeros - crédito Secretaría de Movilidad

Nueve corredores tendrán restricción de ingreso

La medida cobijará a los vehículos particulares que entren o se movilicen por los accesos señalados en los sentidos establecidos. En la Autopista Norte operará desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en dirección norte-sur.

En la Autopista Sur, el control irá desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, hacia el norte. También habrá restricción en la calle 13, entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, y en la calle 80, desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio. En ambos casos, aplicará para el tránsito de occidente a oriente.

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Los demás corredores incluidos son la carrera Séptima, desde la calle 245 hasta la calle 183, hacia el sur; la vía Suba-Cota, desde el río Bogotá hasta la calle 170, en sentido norte-sur; y la vía a La Calera, desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, hacia el occidente.

La restricción se extenderá a la avenida Boyacá-Vía al Llano, desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. También abarcará la vía a Choachí, entre la vía Monserrate y la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Soacha habilitará un reversible por la avenida Indumil, en sentido Mondoñedo-Soacha, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. - crédito Secretaría de Movilidad

Quienes incumplan el horario tendrán una sanción de $ 633.200. La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó verificar la terminación de la placa, consultar las condiciones de las vías y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

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Habrá reversibles en la carrera Séptima, Soacha y Apulo-Mosquera

Desde las 4:00 p. m., Bogotá habilitará un reversible de ingreso por la carrera Séptima para atender el aumento de vehículos procedentes de los municipios del norte. La operación será complementada con coordinación entre las autoridades distritales y las administraciones locales cercanas.

En la Autopista Sur podrán activarse intermitencias semafóricas, según el flujo vehicular. El corredor tendrá un manejo especial por las intervenciones viales que han reducido la capacidad en algunos sectores y por el volumen de viajeros que regresan desde el sur de Cundinamarca.

Soacha, por su parte, aplicará un reversible por la avenida Indumil, desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo-Soacha. El cambio funcionará entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

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Cundinamarca activará un reversible continuo en la ruta Apulo-Mosquera para facilitar el regreso hacia Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

La operación en ese municipio contará con 50 agentes de tránsito, 18 vigías viales, seis unidades con GPS de la Gobernación de Cundinamarca y respaldo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Además, habrá ajustes semafóricos en la Autopista Sur y acompañamiento al tránsito peatonal en la calle 13. La ciclovía no estará disponible ese día.

En el corredor Apulo-Mosquera se dispondrá de un reversible continuo desde el kilómetro 32, en Apulo, hasta el puente Balsillas, en el kilómetro 113. Estará activo desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Camiones y motocicletas tendrán limitaciones adicionales

Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán prohibido circular por el corredor Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m. En las rutas Alpes-Villeta y Chuguacal-Cambao, la restricción regirá entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

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Las empresas transportadoras deberán ajustar sus recorridos a estos horarios. La recomendación para los conductores es revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y prever demoras en los accesos a la capital.

A estas medidas se sumarán las disposiciones de seguridad para motociclistas durante las noches del 1 y 2 de noviembre. La primera prohíbe llevar acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, hasta la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

Las motocicletas tendrán restricciones nocturnas por las medidas de seguridad de Halloween durante el 1 y 2 de noviembre - crédito Alcaldía de Bogotá

La segunda limita la circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 vías principales, entre ellas las autopistas Norte y Sur, la NQS, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas, Suba, Circunvalar y la calle 80. La infracción de estas restricciones también implica un comparendo de $633.200.

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