Colombia

Pico y placa regional: Bogotá tendrá controles por placa, reversibles, restricciones para motos y multas de $633.200 para el lunes festivo

La Secretaría Distrital de Movilidad pidió a los conductores verificar el último dígito de sus vehículos, revisar el estado de las vías y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
El pico y placa regional ordenará el ingreso de vehículos particulares a Bogotá por nueve corredores este lunes festivo - crédito Alcaldía de Bogotá
Guardar

Bogotá aplicará Pico y placa regional y restricciones a motocicletas el lunes 2 de noviembre, durante el retorno del puente festivo. Los vehículos particulares tendrán horarios de ingreso por nueve corredores de acceso a la capital, mientras que las motos enfrentarán limitaciones nocturnas por las medidas de seguridad de Halloween.

Las placas terminadas en número par —0, 2, 4, 6 y 8— podrán ingresar a Bogotá entre las 12:00 p. m., y las 4:00 p. m. Los automotores con placas impares, terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, tendrán permitido el paso de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

PUBLICIDAD

No habrá limitación para estos vehículos antes de las 12:00 p. m. ni después de las 8:00 p. m. La restricción corresponde al pico y placa regional, que se activa durante los puentes festivos para distribuir la llegada de viajeros a la ciudad.

Estará en operación más de 1.200 unidades, entre Policía de Tránsito, Agentes Civiles de Tránsito y Grupo Guía - crédito Secretaría de Movilidad
La Autopista Sur tendrá manejo semafórico especial y apoyo operativo durante el retorno de viajeros - crédito Secretaría de Movilidad

Nueve corredores tendrán restricción de ingreso

La medida cobijará a los vehículos particulares que entren o se movilicen por los accesos señalados en los sentidos establecidos. En la Autopista Norte operará desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en dirección norte-sur.

En la Autopista Sur, el control irá desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, hacia el norte. También habrá restricción en la calle 13, entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, y en la calle 80, desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio. En ambos casos, aplicará para el tránsito de occidente a oriente.

PUBLICIDAD

Los demás corredores incluidos son la carrera Séptima, desde la calle 245 hasta la calle 183, hacia el sur; la vía Suba-Cota, desde el río Bogotá hasta la calle 170, en sentido norte-sur; y la vía a La Calera, desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, hacia el occidente.

La restricción se extenderá a la avenida Boyacá-Vía al Llano, desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. También abarcará la vía a Choachí, entre la vía Monserrate y la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Habrá restricciones según el último número de placa - crédito Secretaría de Movilidad
Soacha habilitará un reversible por la avenida Indumil, en sentido Mondoñedo-Soacha, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. - crédito Secretaría de Movilidad

Quienes incumplan el horario tendrán una sanción de $ 633.200. La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó verificar la terminación de la placa, consultar las condiciones de las vías y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Habrá reversibles en la carrera Séptima, Soacha y Apulo-Mosquera

Desde las 4:00 p. m., Bogotá habilitará un reversible de ingreso por la carrera Séptima para atender el aumento de vehículos procedentes de los municipios del norte. La operación será complementada con coordinación entre las autoridades distritales y las administraciones locales cercanas.

En la Autopista Sur podrán activarse intermitencias semafóricas, según el flujo vehicular. El corredor tendrá un manejo especial por las intervenciones viales que han reducido la capacidad en algunos sectores y por el volumen de viajeros que regresan desde el sur de Cundinamarca.

Soacha, por su parte, aplicará un reversible por la avenida Indumil, desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo-Soacha. El cambio funcionará entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Un total de 44 controles y nueve puntos supervisarán el cumplimiento del pico y placa regional - crédito Gobernación de Cundinamarca
Cundinamarca activará un reversible continuo en la ruta Apulo-Mosquera para facilitar el regreso hacia Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

La operación en ese municipio contará con 50 agentes de tránsito, 18 vigías viales, seis unidades con GPS de la Gobernación de Cundinamarca y respaldo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Además, habrá ajustes semafóricos en la Autopista Sur y acompañamiento al tránsito peatonal en la calle 13. La ciclovía no estará disponible ese día.

En el corredor Apulo-Mosquera se dispondrá de un reversible continuo desde el kilómetro 32, en Apulo, hasta el puente Balsillas, en el kilómetro 113. Estará activo desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Camiones y motocicletas tendrán limitaciones adicionales

Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán prohibido circular por el corredor Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m. En las rutas Alpes-Villeta y Chuguacal-Cambao, la restricción regirá entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Las empresas transportadoras deberán ajustar sus recorridos a estos horarios. La recomendación para los conductores es revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y prever demoras en los accesos a la capital.

A estas medidas se sumarán las disposiciones de seguridad para motociclistas durante las noches del 1 y 2 de noviembre. La primera prohíbe llevar acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, hasta la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

Las motocicletas tendrán restricciones nocturnas por las medidas de seguridad de Halloween durante el 1 y 2 de noviembre - crédito Alcaldía de Bogotá
Las motocicletas tendrán restricciones nocturnas por las medidas de seguridad de Halloween durante el 1 y 2 de noviembre - crédito Alcaldía de Bogotá

La segunda limita la circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 vías principales, entre ellas las autopistas Norte y Sur, la NQS, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas, Suba, Circunvalar y la calle 80. La infracción de estas restricciones también implica un comparendo de $633.200.

Temas Relacionados

Pico y placa regionalRestricciones de movilidadMotocicletasTránsito lunes 2 de noviembreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar en Colombia: qué pasará en noviembre de 2026 ante la discusión de posibles nuevos impuestos en la reforma tributaria del Gobierno

La divisa norteamericana, según la plataforma Set-FX, sigue por debajo de la línea de los $3.200, pero el nerviosismo por la ‘Ley de Rescate Fiscal’ del Ejecutivo podría impactarla

Precio del dólar en Colombia: qué pasará en noviembre de 2026 ante la discusión de posibles nuevos impuestos en la reforma tributaria del Gobierno

La huella de Antonio Navarro Wolff es recordada por varias figuras políticas tras la noticia de su muerte: “Fue un ejemplo de reconciliación”

El fallecimiento del exdirigente del M-19 y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, a los 78 años, generó mensajes de condolencia de representantes de distintos sectores políticos, quienes destacaron su papel en la construcción de paz y la democracia colombiana

La huella de Antonio Navarro Wolff es recordada por varias figuras políticas tras la noticia de su muerte: “Fue un ejemplo de reconciliación”

Capturan a señalado abusador de cinco menores en zonas rurales de Quindío y el homicidio de un niño de 12 años: aceptó los cargos

La Fiscalía pidió reportar posibles víctimas adicionales luego de capturar en Quimbaya a un hombre investigado por delitos sexuales, secuestro y homicidio contra menores de edad

Capturan a señalado abusador de cinco menores en zonas rurales de Quindío y el homicidio de un niño de 12 años: aceptó los cargos

Mafe Carrascal y Carol Borda escalaron su enfrentamiento por la representación femenina en el Congreso: “El ego ha sido golpeado”

Lo que estaba planteado como un espacio para debatir sobre la participación de las mujeres en la política terminó con fuertes reproches entre las representantes, quienes llevaron sus diferencias a las redes sociales con señalamientos sobre sus trayectorias y resultados electorales

Mafe Carrascal y Carol Borda escalaron su enfrentamiento por la representación femenina en el Congreso: “El ego ha sido golpeado”

Atentado en Algeciras, Huila: Policía desplegó investigación y reforzó la seguridad en la región tras la muerte de un patrullero

Las autoridades investigan el artefacto que fue detonado durante controles nocturnos y dejó siete víctimas, seis heridos y el uniformado que falleció

Atentado en Algeciras, Huila: Policía desplegó investigación y reforzó la seguridad en la región tras la muerte de un patrullero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Ryan Castro puso a “perrear” a Bogotá en Halloween y le dio la bienvenida a la temporada decembrina: más de 40.000 personas colmaron el estadio El Campín

Reviven video de Ariadna Gutiérrez donde defendió las parejas con dinero y madurez, tras su boda con Guus Franke: “¿No sé por qué se ofenden?”

Deportes

Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

Disfraz de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional desató críticas: el jugador explicó su elección y pidió disculpas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión