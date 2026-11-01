Ryan Castro puso a “perrear” a Bogotá en Halloween y le dio la bienvenida a la temporada decembrina: más de 40.000 personas colmaron el estadio El Campín

Ryan Castro llevó Halloween y diciembre a El Campín ante más de 40.000 asistentes - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

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Más de 40.000 personas llegaron disfrazadas al estadio El Campín para vivir Awooween, el concierto con el que Ryan Castro celebró Halloween en Bogotá. Piratas, vaqueros, ángeles, diablos, payasos y personajes de ciencia ficción ocuparon las calles cercanas al escenario desde horas antes de la apertura de puertas, con la expectativa de asistir a una noche que prometía invitados, cambios de vestuario y una puesta en escena distinta a las que el cantante paisa había presentado hasta ahora.

El concierto había generado expectativa desde su anuncio. Ryan Castro invitó a sus seguidores a asistir disfrazados y convirtió esa consigna en parte de la experiencia. Antes de entrar al estadio, los fanáticos se detenían para posar ante las cámaras, comentar qué canciones esperaban escuchar y revisar los últimos detalles de sus atuendos.

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Los alrededores de El Campín se transformaron en una pasarela. Algunos asistentes llegaban en grupos de amigos; otros, en pareja o con familiares. Entre capas, sombreros, maquillaje y máscaras, todos buscaban una imagen para recordar los minutos previos a la fiesta de Halloween con el artista al que muchos llaman “Tío Ryan”.

Ryan Castro convirtió El Campín en una fiesta de Halloween - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

La noche comenzó a cubrir el cielo de Bogotá mientras las filas avanzaban hacia los accesos. A las 6:00 p. m., cuando faltaban casi dos horas para el inicio programado del espectáculo, todavía había ríos de gente que intentaban ingresar al estadio. Entre los asistentes había quienes corrían para encontrar una buena ubicación en la gramilla, unos buscaban comida y bebidas, y otros que preferían guardar energía para lo que vendría después.

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Tras los filtros de seguridad, la promesa de Ryan Castro empezaba a tomar forma. Halloween sería el punto de partida, pero la llegada de noviembre y un gesto ligado a las tradiciones colombianas también tendrían espacio durante la noche.

El DJ Agudelo 888 preparó el ambiente desde las 7:00 p. m.

Más allá de los anillos de seguridad, el ambiente cambió. A las 7:00 p. m., el DJ Agudelo 888 tomó el control de la música y abrió la velada con una selección que se escuchó en las localidades, los pasillos y la gramilla de El Campín.

Su presentación sirvió para preparar al público mientras el estadio terminaba de llenarse. Las canciones sonaban con fuerza, los asistentes seguían llegando a sus puestos y los disfraces se mezclaban con las luces del montaje central.

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La primera sorpresa apareció al entrar a la cancha. El escenario no estaba ubicado en uno de los extremos del estadio, como suele ocurrir en los grandes conciertos. Ryan Castro estrenó un escenario de 360 grados en el centro de El Campín, una estructura diseñada para que el cantante pudiera ser visto desde todos los sectores.

Los asistentes llegaron caracterizados como piratas, vaqueros, ángeles, diablos y personajes de ficción para vivir el Awooween de Ryan Castro en El Campín - crédito Infobae Colombia

Una torre de más de 10 metros se elevaba en el centro del montaje. A su alrededor había una pasarela circular y seis torres adicionales, de más de 11 metros de altura, distribuidas por el estadio. Las luces rojas que salían de la estructura mantenían la expectativa entre quienes, desde las graderías o la gramilla, buscaban el mejor lugar para seguir el espectáculo.

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Faltaban pocos minutos para las 8:00 p. m.. Los asistentes aprovechaban para tomarse fotografías con el enorme escenario de fondo, una imagen que quedaría asociada a los segundos previos al inicio de Awooween.

El estadio quedó a oscuras y comenzó Awooween

Pasadas las 8:00 p. m., El Campín quedó a oscuras. El silencio duró poco. Un grito colectivo de miles de asistentes confirmó que Bogotá estaba lista para Awooween.

Los primeros en salir fueron los bailarines. La estética del espectáculo tomó referencias de La máscara, película que había inspirado la promoción del concierto. El inicio tuvo un tono burlesco, con coreografías y vestuarios que se alejaban del estilo urbano que suele acompañar los shows de Ryan Castro.

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Luego apareció Ryan Castro en la cima de la torre central. El cantante lucía un traje negro tipo esmoquin, acompañado por sombrero y bastón. Sus bailarines, músicos y artistas invitados mantuvieron esa misma línea visual. Mientras el reguetón marcaba el ritmo, el violonchelo y los violines aportaban una sonoridad distinta a las canciones.

El cantante paisa inició su concierto ante más de 40.000 asistentes con “Wasa Wasa”, un traje negro, sombrero, bastón y una puesta en escena inspirada en 'La máscara' - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

Wasa Wasa fue una de las primeras canciones en sonar y prendió el ambiente del estadio. Las pantallas se encendieron y las torres instaladas en distintos puntos permitieron que todos los asistentes siguieran lo que ocurría en el escenario, sin importar la distancia.

Minutos después, el cantante bajó de la torre y recorrió la pasarela circular. Saludó a los distintos sectores mientras interpretaba Qué locura, Se le ve, Mentira y otros éxitos recientes, incluidos temas de Omertà, su proyecto junto a J Balvin.

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Cuando comenzaron las canciones que Ryan Castro comparte con Feid, la pregunta se instaló entre el público: ¿aparecería el Ferxxo? La expectativa estuvo presente durante ese bloque, aunque el cantante paisa no subió al escenario.

Farruko apareció sentado en un carrusel de motos

El primer acto terminó y el escenario volvió a transformarse. En las pantallas apareció una animación inspirada en Ghost Rider. La torre central se elevó y dejó al descubierto lo que había debajo: un carrusel rojo, similar a los de los parques de diversiones, aunque en vez de caballos tenía motocicletas.

La sorpresa no terminó con el montaje. En una de las motos estaba sentado Farruko, uno de los artistas más aclamados de la noche.

El puertorriqueño apareció con un traje en tonos café y se unió a Ryan Castro para interpretar Cositas que hacíamos. La canción, uno de los éxitos de Farruko, tuvo una versión en vivo junto al colombiano ante el público de Bogotá. Farruko continuó con canciones como Pepas y 6 AM. El estadio respondió con coros y saltos, mientras el carrusel de motos se convertía en uno de los elementos visuales más recordados del concierto.

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El puertorriqueño sorprendió al público de El Campín al salir en una de las motocicletas del montaje central para cantar “Cositas que hacíamos”, “Pepas” y “6 AM” - crédito Juan David Botia / infobae Colombia

Después de la participación del artista puertorriqueño, Ryan Castro retomó el control del escenario con Quema y Jordan. Para ese momento, cambió el esmoquin por un atuendo de cuero que dejaba sus brazos al descubierto, más cercano a la estética habitual de su carrera. El ambiente subía de intensidad y apenas había transcurrido una hora de espectáculo.

Ñejo, Hamilton y un bloque de canciones para dedicar

El siguiente invitado fue Ñejo, que subió al escenario para acompañar a Ryan Castro en Monumento, la colaboración que ambos lanzaron hace algunos años. El artista puertorriqueño también interpretó La Groupie, una canción que el público coreó con la fuerza de los clásicos del reguetón que se han vuelto habituales en los estadios.

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Cerca de las 10:30 p. m., llegó Hamilton. El cantante apareció disfrazado de novia, con vestido blanco largo y velo. Junto a Ryan Castro interpretó A poca luz, la canción que comparten.

Después de ese momento, el concierto dio paso a un acto romántico. Ryan Castro cambió de vestuario una vez más y apareció con una imagen más elegante. Cantó Obra de arte y Ojalá, dos temas de su repertorio sentimental, antes de sentarse junto a uno de sus músicos para un segmento acústico.

Reik llegó a El Campín para cantar “Noviembre sin ti” junto a Ryan Castro

El cantante aprovechó el momento para anticipar la llegada de noviembre. “Ya casi empieza noviembre y necesito que escuchen esta canción”, dijo antes de presentar a Reik. Luego les pidió a los asistentes que cantaran Noviembre sin ti porque necesitaba dedicarla.

La presencia del grupo mexicano provocó una reacción inmediata. Las voces del público acompañaron la canción de principio a fin. Algunas parejas aprovecharon el momento para cantar abrazadas; otras personas dejaron que la nostalgia hiciera lo suyo frente a una letra que remite a historias de amor que no siempre terminan bien.

“Qué maravilla de show, qué buena fiesta”, dijo Jesús Navarro, vocalista de Reik. Ryan Castro agradeció sus palabras, pero le pidió una canción más. El grupo respondió con Me niego y el estadio volvió a elevar el volumen.

El bloque romántico continuó con Maisak, que apareció en el escenario con una máscara de Batman para interpretar FDSR. La canción fue coreada de principio a fin por los asistentes.

Ryan Castro reunió a su familia antes de abrir el momento del perreo

Otro cambio de acto llegó con un nuevo vestuario. Ryan Castro apareció con un conjunto urbano, completamente vestido de rosado, y se tomó unos minutos para hablar de su familia, que estaba presente en El Campín.

“Por primera vez en toda mi vida tengo a mi familia reunida aquí, y para la gente que es de barrio sabe lo que cuesta eso. Me siento muy contento y muy agradecido. Nosotros somos un ejemplo de superación. Muchas gracias a mi familia, para que nos sigamos queriendo”, expresó el cantante.

Las palabras dieron paso a un cambio de ritmo. “Ba Ba Bad” abrió el momento del perreo. En la gramilla, los asistentes comenzaron a abrir espacio para bailar con sus acompañantes y dejarse llevar por la música.

Entonces se escuchó una voz que dijo: “Dios los bendiga”. La frase anunció la llegada del puertorriqueño Tito El Bambino, que apareció por una de las escaleras del escenario. Ryan Castro lo presentó como uno de sus referentes dentro de la música urbana.

Ambos interpretaron “Flow natural”, “Baila morena” y “Felina”, canciones que llevaron al público por algunos de los éxitos del reguetón de las últimas dos décadas.

Aria Vega apareció vestida como Feid y sorprendió a Ryan Castro

Uno de los momentos más cómicos de la noche ocurrió cuando Ryan Castro invitó a la barranquillera Aria Vega a subir al escenario a cantar Chévere. El público esperaba a la cantante, pero encontró a una figura vestida de verde, con colas de cabello del mismo color y movimientos que recordaban a Feid.

Aria Vega se había disfrazado del cantante paisa. El parecido con su estilo, los pasos de baile y las extensiones verdes provocaron risas entre los asistentes.

La reacción de Ryan Castro confirmó que la sorpresa también era para él. El cantante se mostró desconcertado por el atuendo y, entre risas, dijo: “Ay, un aplauso para el Ferxxo”.

La cantante apareció con ropa y extensiones verdes para cantar “Chévere”, una caracterización que provocó risas y aplausos durante Awooween - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

Aria Vega y Ryan Castro interpretaron la colaboración que tienen juntos. Luego, la artista tomó la palabra para agradecerle al cantante paisa y a Feid por la visibilidad que han dado a los artistas colombianos.

“Por personas como tú, Ryan, y como el Ferxxo es que Colombia está en el mapa. Gracias por abrirnos esta puerta”, afirmó antes de interpretar “Compa coleto”.

Halloween terminó y Ryan Castro le dio la bienvenida a diciembre

El último acto del concierto estuvo dedicado a diciembre. Ryan Castro apareció con un atuendo azul y sombrero vaquero rojo para interpretar un popurrí de canciones asociadas a la temporada, entre ellas Mujeriego y El chucu chucu.

El escenario volvió a cambiar. La estructura central hizo alusión a las casas tradicionales colombianas y estuvo acompañada por la melodía de Vagabundo soy, de Rodolfo Aicardi, una canción ligada a las celebraciones de fin de año en Colombia y otros países de América Latina.

El bloque siguió con Loquito por ti, otro de los temas que suele sonar durante diciembre. Ryan Castro ha mostrado en distintas ocasiones su afinidad con esa época del año y, durante el concierto, aseguró que era su favorita.

En la torre central apareció un árbol de Navidad. La imagen terminó de confirmar que Awooween ya había pasado de Halloween a las fiestas de fin de año.

Cuando las parejas ya bailaban las canciones decembrinas, Ryan Castro anunció otra sorpresa. Jorge Celedón subió al escenario para cantar Cuatro rosas, acompañado por el coro de todo El Campín. Luego interpretaron Esta vida, una de las canciones más reconocidas del vallenatero.

El último invitado fue Jhonny Rivera, que apareció en el escenario con Soy soltero y El intenso. El público acompañó la letra mientras varios asistentes brindaban con los vasos que tenían en la mano. El cantante agrasdeció al público de Ryan y aseguró sentirse agradeciro por que una nueva generación conozca sus canciones.

El artista de música popular fue uno de los últimos invitados de Awooween e interpretó “Soy soltero” y “El intenso” ante el público de Bogotá

La noche cerró con El ritmo que nos une, el éxito de Ryan Castro dedicado a la selección Colombia. El cantante agradeció al público por la energía y el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Bogotá, todo el mundo arriba”, pidió antes de despedirse. Los fuegos artificiales, el juego de luces y el último coro marcaron el final de la celebración. El concierto terminó cerca de la 1:00 a. m., después de casi cinco horas de música, disfraces, cambios de vestuario, invitados sorpresa y una fiesta que comenzó con Halloween y acabó con diciembre.