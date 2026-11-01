Precio del dólar en Colombia: qué pasará en noviembre de 2026 ante la discusión de posibles nuevos impuestos en la reforma tributaria del Gobierno

En 2026, el dólar volvió a tocar registros que no se veían desde 2019 en Colombia (Matt Slocum/AP)

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El dólar en Colombia cerró el viernes 30 de octubre de 2026 al alza, con una cotización de $3.183,40, $16,49 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.166,91. La divisa osciló entre $3.165,20 y $3.202,50 en una jornada con 1.756 transacciones por USD1.426 millones, según reportó la plataforma Set-FX.

La TRM semanal bajó desde $3.185,01, una variación de $18,10 o 0,57%, aunque el promedio negociado el viernes quedó cerca de $25 por encima del registrado ocho días antes.

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Ahora se anticipa una TRM semejante para el martes y señaló que el dólar acumulaba en octubre una caída de 5,22%, de 15,71% en el año —equivalente a $590,17— y de 18,49% frente al mismo día de 2025.

De acuerdo con Bancolombia, el dólar repuntó al final de octubre por la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una postura más restrictiva, el retroceso de las acciones tecnológicas, la depreciación de monedas emergentes y la incertidumbre fiscal local. En noviembre, según expertos, la cotización dependerá de las decisiones de los bancos centrales, los datos de empleo estadounidenses, el trámite de la Ley de Rescate y la evolución del petróleo.

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Al respecto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, atribuyó el cambio de dirección de la semana a la decisión de la FED -Reserva Federal- de mantener su tasa entre 3,75% y 4%, sin descartar aumentos posteriores. Dos de los 12 integrantes del organismo votaron por subirla y el comunicado describió la expansión económica estadounidense como sólida.

Al cierre de la jornada del 1 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.222,86, mientras que el de venta se ubicaba en $3.318,57 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos divulgados el jueves respaldaron esa lectura:

Producto Interno Bruto de Estados Unidos: creció a un ritmo anualizado de 3,4% en el tercer trimestre.

Inflación PCE de septiembre: subió a 3,6% anual desde 3,4%.

La probabilidad de un alza de tasas en diciembre llegó a cerca de 85%, y el dólar abrió ese día en $3.180. Hacia el viernes 30 de octubre, esa expectativa se moderó hasta cerca de 75%, después de que el consumo real permaneciera estancado en septiembre.

Rendimiento del bono estadounidense a diez años: se situó alrededor de 4,9%, su menor nivel en siete semanas, una caída que en otras circunstancias habría dado margen de recuperación al peso.

Apetito global por riesgo: Alphabet perdió 12% tras sus resultados, que reactivaron dudas sobre el gasto en inteligencia artificial, y el Nasdaq cayó 1,4%.

Las monedas emergentes acompañaron el movimiento del apetito por riesgo:

Real brasileño: se depreció 0,7%.

Peso mexicano: alcanzó su valor más bajo desde agosto de 2025.

Daniel Londoño Tapia sostuvo que el debilitamiento de los rendimientos del Tesoro y el Brent por encima de USD117, tras ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, no compensaron el deterioro del ánimo inversor.

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Política fiscal y monetaria presionan al peso

El Gobierno colombiano radicó el jueves 29 de octubre, después del cierre del mercado, la denominada Ley de Rescate, un proyecto que busca reducir el déficit de 2027 desde 9,4% hasta 7,2% del PIB. El 70% del ajuste recaería en el gasto, mientras el resto sería asumido por el 10% de la población con mayores ingresos.

La iniciativa incorpora un impuesto a las bebidas azucaradas desde 2028 y una normalización tributaria. No obstante, el proyecto enfrenta reparos en el Congreso de la República, incluso fuera de la oposición, y tiene plazo legislativo hasta el 16 de diciembre, un elemento que pudo sumar una prima de riesgo al alza del viernes, según consideró Londoño Tapia.

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Por otro lado, el Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 12,25% mediante una votación de cuatro miembros contra tres, pese a que la mayoría de analistas esperaba un incremento hasta 12,50%. Los tres votos disidentes respaldaban una subida, por lo que Global66 consideró que la decisión de diciembre continúa abierta.

El Emisor anunció además que comprará directamente USD2.000 millones al Gobierno antes de fin de año para llevar sus reservas al centro del rango recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El experto señaló que, al no pasar por el mercado, esas divisas dejan de ser una oferta potencial y reducen el respaldo para el peso. La primera semana de noviembre tendrá cuatro días hábiles por el festivo del lunes 2 de noviembre. Global66 ubicó entre los eventos a seguir:

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3 de noviembre: elecciones de mitad de período de Estados Unidos.

4 de noviembre: publicación del Informe de Política Monetaria del Banco de la República.

5 de noviembre: minutas del Banco de la República.

6 de noviembre: el informe laboral estadounidense de octubre y presentación del Informe de Política Monetaria del Banco de la República.

Las decisiones de política monetaria de la FED son clave para los mercados (Kevin Lamarque/Reuters)

“Si la FED eleva sus tasas en diciembre y el Emisor las mantiene, el diferencial entre ambos países se reduciría en 25 puntos básicos, mientras el cambio del Brent al contrato de enero mostrará una referencia unos USD4 más barata”, explicó Londoño Tapia.

Planteó como escenario base un rango de $3.160 a $3.250 para la divisa, con mayor cercanía inicial al techo de esa banda. El análisis añadió que el peso recibió apoyo durante octubre por el diferencial de tasas, pero ese factor pierde fuerza ante una autoridad monetaria local en pausa y una Fed aún inclinada a endurecer su postura.

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Señales de rebote y mayor volatilidad

El analista de mercados financieros Leonardo Trigos afirmó que el soporte del dólar entre $3.030 y $3.130 sigue vigente. “El dólar empezó a subir desde soporte en rango $3.030 y $3.130”, sostuvo, y recomendó vigilar esa zona hasta que termine el rebote del índice dólar. Observó que el DXY, que mide al dólar a nivel global, empezó a subir desde su media de 98,5 y planteó un primer objetivo de 103 para el indicador.

A su juicio, el par dólar/peso parece comenzar a formar un canal ascendente, aunque advirtió que todavía no es posible determinar si la recuperación se extenderá tres, nueve o 12 meses.

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Añadió que el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, respeta por ahora un soporte cercano a USD100. También alertó que la inflación de septiembre podría no ser favorable, al cumplirse dos meses de transmisión desde el repunte de precios iniciado en julio.

Leonardo Trigos, analista de mercados, proyecta una línea ascendente del dólar en Colombia (@LeonardoUPP76/X)

Por su parte, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, vinculó la ruptura de $3.200 con una mayor facilidad para que avance el dólar: “El mercado en Colombia está en un punto crítico, rompiendo los $3.200, queda con mucha fluidez el dólar en Colombia y con el mercado en Estados Unidos”.

Vieira relacionó su lectura con las señales de debilidad de la bolsa estadounidense. “Hay algo clave y es que estamos viendo que en la Bolsa en Estados Unidos está rompiendo soportes y esto generaría una aversión al riesgo, un miedo grande en el mercado”, dijo, antes de mencionar las caídas de Google, Amazon y otras grandes tecnológicas.

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Ante ese escenario, el directivo recomendó compras progresivas durante noviembre: “Si tenemos que comprar algo en noviembre, estamos en buen nivel ahora antes del cierre, podemos ir participando con compras a mercado y empezar a posicionarnos”.

Ubicó eventuales adquisiciones adicionales en la zona de los $3.370, una referencia que presentó como parte de su propia estrategia. Su planteamiento depende de que se mantenga la ruptura de $3.200 y de la evolución que prevé para los mercados estadounidenses.