David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

Este es el segundo triunfo de David Alonso en la temporada 2026 (Hasnoor Hussain/REUTERS)

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El piloto colombiano David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia del Campeonato Mundial de Moto2, disputado en el circuito de Sepang.

Fue la segunda victoria del colombiano en la temporada 2026, un resultado que ratificó su buen presente en Moto2, la división intermedia del Campeonato Mundial de Motociclismo.

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David Alonso señaló que no está “acostumbrado a este tipo de carreras”, pero que al final pudo “mantener la presión” y “conseguir la victoria”.

David Alonso indicó que al final pudo “mantener la presión” y “conseguir la victoria” (Hasnoor Hussain/REUTERS)

En una nota de prensa de CFMoto, su equipo, Alonso relató que sufrió varios contratiempos antes y durante la carrera. En la parrilla de salida comenzó a sangrar por la nariz, una situación que, según explicó, suele padecer ante cambios de temperatura. El piloto no sabía cuándo se detendría.

También contó que el cambio de los mapas de potencia resultaba clave para la competencia, pero el botón destinado a esa función no respondió. Por ese motivo, tuvo que adaptarse y completar la prueba sin ese recurso.

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El colombiano añadió que estuvo cerca de sufrir una caída similar a la que tuvo en Alemania. Logró mantenerse sobre la moto, aunque se activó el airbag de su mono de cuero. Cuando el dispositivo se desinfló, volvió a acelerar.

Alonso también recordó a las víctimas y los heridos del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Expresó su deseo de que la carrera haya servido para que los afectados pudieran distraerse por un momento.