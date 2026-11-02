Colombia

Así están las ventas en los almacenes y supermercados antes de diciembre: se preparan promociones y descuentos para impulsar el consumo en Navidad

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que “la temporada de fin de año será clave para consolidar el desempeño del comercio y mantener el dinamismo de las ventas”

Gobierno y gremios presentaron un balance tras la jornada. Segundo día sin IVA del 2022
Fenalco agrupa a más de 19.000 afiliados corporativos a nivel nacional, dentro de los cuales se incluyen las grandes cadenas de almacenes y supermercados (Colprensa)
Guardar

El comercio colombiano cerró septiembre de 2026 con un balance positivo en ventas, respaldado por jornadas de descuentos y promociones organizadas por grandes almacenes y centros comerciales. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó que el 34% de los empresarios consultados registró alzas interanuales en sus volúmenes de ventas, el 41% mantuvo resultados similares y el 25% reportó caídas.

El desempeño mejoró frente a agosto, cuando el 32% de los comerciantes había reportado ventas al alza y el 30% había registrado retrocesos. En septiembre, la proporción de establecimientos con disminuciones se redujo 5 puntos porcentuales (pp). Sin embargo, el indicador de negocios con aumentos quedó 2 pp por debajo del registro de septiembre de 2025, cuando el 36% de los empresarios reportó alzas.

PUBLICIDAD

Los grandes almacenes promovieron jornadas de aniversario y días especiales para estimular la demanda en un mes que suele tener menor movimiento comercial. Esas campañas se extendieron a otros comercios y centros comerciales, que buscaron aumentar la afluencia de compradores en la antesala de la temporada navideña.

Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, señaló que el comportamiento del sector durante los próximos meses dependerá de la capacidad de los comerciantes para sostener las ventas: “La temporada de fin de año será clave para consolidar el desempeño del comercio. El reto está en mantener el dinamismo de las ventas, responder a las expectativas de los consumidores y aprovechar uno de los periodos de mayor actividad para el sector”.

PUBLICIDAD

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, pide incentivos al Gobierno para que el comercio despegue (John Paz/Colprensa)
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, pide incentivos al Gobierno para que el comercio despegue (John Paz/Colprensa)

Expectativas moderadas ante la temporada navideña

Para los seis meses siguientes, el 43% de los empresarios consultados espera una mejora en la situación económica y en sus negocios; el 46% anticipa estabilidad y el 11% prevé un deterioro. La expectativa positiva descendió 13 pp desde junio, cuando se situaba en el 56%, hasta el 43% de septiembre, pasando por el 53% en julio y el 49% en agosto.

El porcentaje de comerciantes que prevé un empeoramiento también aumentó frente a agosto, cuando se situaba en el 9%. Pese a esa cautela, Cabal mantuvo una visión favorable sobre el cierre del año: “El comercio se encamina hacia la temporada navideña con perspectivas favorables y esperamos cerrar el año con resultados positivos para el sector”.

El terremoto y las restricciones que enfrenta la economía

El terremoto del 10 de agosto de 2026 mantiene efectos sobre la actividad comercial, especialmente en Pereira, Manizales, Cali y municipios cercanos. Fenalco indicó que los comerciantes de esas zonas redujeron sus pedidos a productores y distribuidores, con repercusiones sobre las cadenas de abastecimiento.

Algunos establecimientos y negocios de comidas fuera del hogar comenzaron a retomar sus actividades, pero las consecuencias económicas del sismo aún se reflejan en las ventas. Las mayores concentraciones de reportes negativos procedieron de las áreas con más afectaciones.

Comportamiento del PIB y consumo del Gobierno

En su análisis macroeconómico, Fenalco señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,5% anual durante el segundo trimestre de 2026 y acumuló una expansión de 2,9% en los últimos cuatro trimestres. El gremio advirtió que ese avance depende en buena medida del gasto público, mientras la inversión tuvo una contribución negativa de 0,8 puntos porcentuales entre 2024 y junio de 2026.

El consumo del Gobierno aumentó 7,8% en el primer trimestre y 12,2% en el segundo, para una variación de 10% en el primer semestre. Fenalco señaló al respecto: “Es una realidad que el crecimiento reciente viene sustentado en gasto público y, dadas las restricciones fiscales que tiene el país, no es sostenible hacia adelante. El ajuste fiscal tiene que frenar el gasto público”.

Un análisis de Corficolombiana recogido en el informe registró un crecimiento de 7,2% en administración pública y entretenimiento entre enero y julio, frente a una contracción de 1,3% en actividades primarias.

Las proyecciones para Colombia también reflejan un escenario de menor expansión. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento de 2,2% para 2026, por debajo de las estimaciones de entre 2,6% y 2,7% contempladas a comienzos del año. Corficolombiana calcula una expansión de 2,3% en 2026 y de 2% en 2027. Fenalco considera que la reconstrucción de la infraestructura afectada podría aportar a la actividad económica.

Cambios en el consumo y nuevos ingresos para el comercio

Los supermercados enfrentan pérdidas asociadas al robo hormiga, el hurto interno y las diferencias entre los inventarios registrados y la mercancía disponible físicamente. Fenalco sostuvo que este fenómeno puede reducir más del 20% de los ingresos y más del 10% de los inventarios, aunque el gremio no detalló la metodología utilizada para esos porcentajes.

Para identificar las causas de esas pérdidas, Fenalco impulsa un Censo Nacional de Mermas enfocado en abarrotes y artículos para el hogar. Los llamados inventarios fantasma surgen cuando los sistemas muestran productos disponibles que ya no se encuentran físicamente en las góndolas.

La tecnología ganó espacio en las decisiones de los consumidores en Colombia - (Luisa González/Reuters)
La tecnología ganó espacio en las decisiones de los consumidores en Colombia - (Luisa González/Reuters)

Los hábitos de compra también se han desplazado hacia los canales digitales: 19 millones de colombianos adquieren bienes de consumo por internet, según cifras del Observatorio eCommerce del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones citadas por Fenalco. El gremio observó que consumidores de estratos medios y altos visitan menos veces los supermercados que antes de la pandemia, aunque realizan compras de mayor tamaño.

Las marcas propias, los alimentos preparados y los productos para mascotas ganaron presencia entre las preferencias señaladas en el informe. Con base en un estudio de Walmart Chile usado como referencia regional, Fenalco indicó que algunas marcas propias pueden costar hasta 15% menos que otras opciones, sin presentar ese resultado como una medición específica de Colombia.

Inteligencia artificial y decisiones de consumo

La inteligencia artificial también empieza a intervenir en las decisiones de consumo. Un estudio de Statista realizado en México, citado por Fenalco, indicó que el 68% de los encuestados usó estas herramientas en las cuatro semanas previas a la encuesta, y el 31% las empleó para buscar productos, comparar características y evaluar alternativas.

En materia laboral, una investigación de Pew Research Center recogida por el gremio mostró que el 45% de los colombianos cree que la inteligencia artificial reducirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años, frente al 53% que comparte esa percepción en Chile, el 47% en Argentina, el 44% en México y el 42% en Brasil.

Fenalco también destacó el potencial de los eventos deportivos para hoteles, restaurantes, transporte y comercios. La final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, tiene una proyección de ingresos de USD68 millones, de acuerdo con el informe. El comercio llega al último tramo del año con promociones que sostuvieron las ventas, pero con consumidores más exigentes y empresas sujetas a presiones operativas y económicas. Lo que ocurra en los meses festivos definirá el alcance real de la recuperación del sector.

Temas Relacionados

DiciembreNavidadComercioColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juegos de suerte y azar tendrían impuestos diferenciados: así serían cobrados con propuesta que tiene el Gobierno en sus manos

Fecoljuegos presentará ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso una iniciativa para distinguir las operaciones digitales de los locales durante el debate de la ‘Ley de Rescate Económico’

Juegos de suerte y azar tendrían impuestos diferenciados: así serían cobrados con propuesta que tiene el Gobierno en sus manos

Sencia entregó reporte sobre el estado de la grama en El Campín tras el concierto de Ryan Castro y a pocos días del partido Millonarios vs. América

El ‘Awooween’ no solo fue tendencia en redes sociales por los fanáticos del reguetón, sino por los amantes del fútbol que esperan el desarrollo de los compromisos en los últimos meses del año

Sencia entregó reporte sobre el estado de la grama en El Campín tras el concierto de Ryan Castro y a pocos días del partido Millonarios vs. América

Icetex abrió 15.000 cupos de crédito para estudios en 2027-1: así puede inscribirse a partir del 3 de noviembre

La convocatoria incluye recursos para matrícula y sostenimiento de quienes estudien fuera del país; el pago total comenzará al terminar la formación académica, según las condiciones de la entidad

Icetex abrió 15.000 cupos de crédito para estudios en 2027-1: así puede inscribirse a partir del 3 de noviembre

La huella de Antonio Navarro Wolff es recordada por varias figuras políticas tras la noticia de su muerte: “Fue un ejemplo de reconciliación”

El fallecimiento del exdirigente del M-19 y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, a los 78 años, generó mensajes de condolencia de representantes de distintos sectores políticos, quienes destacaron su papel en la construcción de paz y la democracia colombiana

La huella de Antonio Navarro Wolff es recordada por varias figuras políticas tras la noticia de su muerte: “Fue un ejemplo de reconciliación”

Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad

El arquero campeón del mundo eligió al delantero colombiano al hablar de sus duelos más personales, luego de varios enfrentamientos entre clubes y selecciones

Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Luisa Fernanda W reveló en sus votos a Pipe Bueno la promesa que le hizo antes de tener hijos: “Eres la respuesta”

Taliana Vargas recordó los difíciles momentos de su personaje como Clara Cabello en ‘Rafael Orozco, el ídolo’: “Han pasado 15 años”

Blessd en Chile: el gesto del cantante en Peñaflor que benefició a 200 familias con agua potable en medio de su gira por Latinoamérica

Ryan Castro puso a “perrear” a Bogotá en Halloween y le dio la bienvenida a la temporada decembrina: más de 40.000 personas colmaron el estadio El Campín

Reviven video de Ariadna Gutiérrez donde defendió las parejas con dinero y madurez, tras su boda con Guus Franke: “¿No sé por qué se ofenden?”

Deportes

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”

Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad

Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”