Así están las ventas en los almacenes y supermercados antes de diciembre: se preparan promociones y descuentos para impulsar el consumo en Navidad

Fenalco agrupa a más de 19.000 afiliados corporativos a nivel nacional, dentro de los cuales se incluyen las grandes cadenas de almacenes y supermercados (Colprensa)

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El comercio colombiano cerró septiembre de 2026 con un balance positivo en ventas, respaldado por jornadas de descuentos y promociones organizadas por grandes almacenes y centros comerciales. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó que el 34% de los empresarios consultados registró alzas interanuales en sus volúmenes de ventas, el 41% mantuvo resultados similares y el 25% reportó caídas.

El desempeño mejoró frente a agosto, cuando el 32% de los comerciantes había reportado ventas al alza y el 30% había registrado retrocesos. En septiembre, la proporción de establecimientos con disminuciones se redujo 5 puntos porcentuales (pp). Sin embargo, el indicador de negocios con aumentos quedó 2 pp por debajo del registro de septiembre de 2025, cuando el 36% de los empresarios reportó alzas.

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Los grandes almacenes promovieron jornadas de aniversario y días especiales para estimular la demanda en un mes que suele tener menor movimiento comercial. Esas campañas se extendieron a otros comercios y centros comerciales, que buscaron aumentar la afluencia de compradores en la antesala de la temporada navideña.

Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, señaló que el comportamiento del sector durante los próximos meses dependerá de la capacidad de los comerciantes para sostener las ventas: “La temporada de fin de año será clave para consolidar el desempeño del comercio. El reto está en mantener el dinamismo de las ventas, responder a las expectativas de los consumidores y aprovechar uno de los periodos de mayor actividad para el sector”.

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Jaime Cabal, presidente de Fenalco, pide incentivos al Gobierno para que el comercio despegue (John Paz/Colprensa)

Expectativas moderadas ante la temporada navideña

Para los seis meses siguientes, el 43% de los empresarios consultados espera una mejora en la situación económica y en sus negocios; el 46% anticipa estabilidad y el 11% prevé un deterioro. La expectativa positiva descendió 13 pp desde junio, cuando se situaba en el 56%, hasta el 43% de septiembre, pasando por el 53% en julio y el 49% en agosto.

El porcentaje de comerciantes que prevé un empeoramiento también aumentó frente a agosto, cuando se situaba en el 9%. Pese a esa cautela, Cabal mantuvo una visión favorable sobre el cierre del año: “El comercio se encamina hacia la temporada navideña con perspectivas favorables y esperamos cerrar el año con resultados positivos para el sector”.

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El terremoto y las restricciones que enfrenta la economía

El terremoto del 10 de agosto de 2026 mantiene efectos sobre la actividad comercial, especialmente en Pereira, Manizales, Cali y municipios cercanos. Fenalco indicó que los comerciantes de esas zonas redujeron sus pedidos a productores y distribuidores, con repercusiones sobre las cadenas de abastecimiento.

Algunos establecimientos y negocios de comidas fuera del hogar comenzaron a retomar sus actividades, pero las consecuencias económicas del sismo aún se reflejan en las ventas. Las mayores concentraciones de reportes negativos procedieron de las áreas con más afectaciones.

Comportamiento del PIB y consumo del Gobierno

En su análisis macroeconómico, Fenalco señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,5% anual durante el segundo trimestre de 2026 y acumuló una expansión de 2,9% en los últimos cuatro trimestres. El gremio advirtió que ese avance depende en buena medida del gasto público, mientras la inversión tuvo una contribución negativa de 0,8 puntos porcentuales entre 2024 y junio de 2026.

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El consumo del Gobierno aumentó 7,8% en el primer trimestre y 12,2% en el segundo, para una variación de 10% en el primer semestre. Fenalco señaló al respecto: “Es una realidad que el crecimiento reciente viene sustentado en gasto público y, dadas las restricciones fiscales que tiene el país, no es sostenible hacia adelante. El ajuste fiscal tiene que frenar el gasto público”.

Un análisis de Corficolombiana recogido en el informe registró un crecimiento de 7,2% en administración pública y entretenimiento entre enero y julio, frente a una contracción de 1,3% en actividades primarias.

Las proyecciones para Colombia también reflejan un escenario de menor expansión. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento de 2,2% para 2026, por debajo de las estimaciones de entre 2,6% y 2,7% contempladas a comienzos del año. Corficolombiana calcula una expansión de 2,3% en 2026 y de 2% en 2027. Fenalco considera que la reconstrucción de la infraestructura afectada podría aportar a la actividad económica.

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Cambios en el consumo y nuevos ingresos para el comercio

Los supermercados enfrentan pérdidas asociadas al robo hormiga, el hurto interno y las diferencias entre los inventarios registrados y la mercancía disponible físicamente. Fenalco sostuvo que este fenómeno puede reducir más del 20% de los ingresos y más del 10% de los inventarios, aunque el gremio no detalló la metodología utilizada para esos porcentajes.

Para identificar las causas de esas pérdidas, Fenalco impulsa un Censo Nacional de Mermas enfocado en abarrotes y artículos para el hogar. Los llamados inventarios fantasma surgen cuando los sistemas muestran productos disponibles que ya no se encuentran físicamente en las góndolas.

La tecnología ganó espacio en las decisiones de los consumidores en Colombia - (Luisa González/Reuters)

Los hábitos de compra también se han desplazado hacia los canales digitales: 19 millones de colombianos adquieren bienes de consumo por internet, según cifras del Observatorio eCommerce del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones citadas por Fenalco. El gremio observó que consumidores de estratos medios y altos visitan menos veces los supermercados que antes de la pandemia, aunque realizan compras de mayor tamaño.

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Las marcas propias, los alimentos preparados y los productos para mascotas ganaron presencia entre las preferencias señaladas en el informe. Con base en un estudio de Walmart Chile usado como referencia regional, Fenalco indicó que algunas marcas propias pueden costar hasta 15% menos que otras opciones, sin presentar ese resultado como una medición específica de Colombia.

Inteligencia artificial y decisiones de consumo

La inteligencia artificial también empieza a intervenir en las decisiones de consumo. Un estudio de Statista realizado en México, citado por Fenalco, indicó que el 68% de los encuestados usó estas herramientas en las cuatro semanas previas a la encuesta, y el 31% las empleó para buscar productos, comparar características y evaluar alternativas.

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En materia laboral, una investigación de Pew Research Center recogida por el gremio mostró que el 45% de los colombianos cree que la inteligencia artificial reducirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años, frente al 53% que comparte esa percepción en Chile, el 47% en Argentina, el 44% en México y el 42% en Brasil.

Fenalco también destacó el potencial de los eventos deportivos para hoteles, restaurantes, transporte y comercios. La final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, tiene una proyección de ingresos de USD68 millones, de acuerdo con el informe. El comercio llega al último tramo del año con promociones que sostuvieron las ventas, pero con consumidores más exigentes y empresas sujetas a presiones operativas y económicas. Lo que ocurra en los meses festivos definirá el alcance real de la recuperación del sector.

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