Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

Independiente Santa Fe superó 4-3 a Olimpia y conquistó el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2026 en Quito - crédito Santa Fe Femenino

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Independiente Santa Fe logró subirse al podio de la Copa Libertadores Femenina 2026 tras imponerse por 4-3 a Olimpia de Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador), duelo valido por el tercer lugar del certamen.

El equipo bogotano resolvió el partido con dos goles durante el tiempo de descuento y completó una remontada cuando parecía que el conjunto paraguayo lograría imponerse.

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Santa Fe terminó en el tercer lugar luego de vencer a Olimpia en un encuentro condicionado por la lluvia y una cancha pesada. La campaña incluyó triunfos ante Caracas (Venezuela) y Colo Colo (Chile), una eliminación de Palmeiras (Brasil) por penales y una caída en semifinales frente a Corinthians (Brasil), antes de la definición por la tercera casilla.

Omar Ramírez pidió transformar el formato de la Libertadores Femenina

El entrenador Omar Ramírez aprovechó el cierre de la competencia para cuestionar la estructura que la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) aplica en el certamen continental. Su principal reclamo apuntó a la corta duración de la competición y a la falta de oportunidades económicas para los clubes participantes.

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El técnico Omar Ramírez criticó la duración de quince días del certamen y reclamó modificaciones en el formato a la Conmebol - crédito Independiente Santa Fe

“Conmebol tiene que cambiar el Sudamericano de clubes”, sostuvo Ramírez. El técnico consideró que el nombre de Copa Libertadores no coincide con las condiciones reales del torneo.

“Conmebol tiene que cambiar el Sudamericano de clubes, le ponen Copa Libertadores, porque toca ponerle esa marca. Esto no es una Copa Libertadores, esto es un Sudamericano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el mismo sudamericano?”, cuestionó el entrenador de Santa Fe.

Ramírez vinculó esa crítica con la ausencia de ingresos que permitan fortalecer los proyectos deportivos femeninos. Para el técnico, el actual calendario limita la posibilidad de comercializar los partidos y de atraer patrocinadores.

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El entrenador afirmó que el torneo “en 15 días se te va todo”. También señaló que ese período impide que las instituciones obtengan recursos a través de las entradas a los estadios.

“En 15 días se te va todo. No hay taquillas para los clubes, no puedes tener un sponsor digno porque son 15 días. No da para pagar una millonada de sponsor. No ayuda al fútbol femenino. Al crecimiento”, dijo Ramírez.

Los clubes recibieron 50.000 dólares por su participación, un monto que según Omar Ramírez se consume por completo en los traslados - crédito @LeonasSantaFe/X

El técnico también comparó el incentivo otorgado por la participación con los costos que afrontan los equipos durante la competencia. “Te dan 50.000 dólares por participar, 50.000 dólares se los gasta uno acá”, afirmó.

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La propuesta de Ramírez pasa por abandonar la concentración de todos los encuentros en una sola ciudad y avanzar hacia una competencia con eliminatorias de ida y vuelta. Según planteó, ese modelo permitiría que cada club juegue ante su público y reciba dinero por taquilla.

El entrenador se refirió a la semifinal que Santa Fe disputó ante Corinthians y la usó como ejemplo de un partido que, a su juicio, habría tenido otra dimensión si se hubiera jugado en Bogotá.

“Si Conmebol no cambia el formato de Libertadores, Sudamérica no va a poder crecer en el fútbol femenino, ni los clubes”, alertó Ramírez. Luego agregó: “¿Se imaginan esa semifinal Corinthians-Santa Fe en Bogotá? Se llena El Campín, es taquilla para el club, es plata y en Corinthians es lo mismo”.

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Para el director técnico, los escenarios sin público afectan tanto a las instituciones como al valor de la competencia. “Aquí hay estadios vacíos, no ayuda el espectáculo”, completó.

Independiente Santa Fe derrotó a Caracas y Colo Colo en la fase de grupos y eliminó a Palmeiras en la serie por penales- crédito Santa Fe Femenino

Por su parte, Gabriela Huertas, jugadora de Independiente Santa Fe, habló del campo de juego: “Lastimosamente el campo no permitió dar un buen espectáculo para los dos equipos, la verdad que eso es una pena. No sé porque Conmebol habilita una cancha para jugar en esas condiciones, pero bueno lo sacamos adelante y fue lo importante”.

Además, Huertas anunció en zona mixta después del triunfo ante Olimpia que no renovará con las Leonas para 2027: “Mi contrato con el club termina y yo había acordado que no iba a renovar entonces es esto”.

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