Colombia

Técnico de Santa Fe cuestionó el formato de la Copa Libertadores Femenina tras quedar en el tercer lugar del torneo: “Esto es un Sudamericano”

El entrenador de las Leonas reclamó que el certamen, de apenas 15 días, se juegue en las sedes de los clubes para captar taquilla y patrocinadores, en lugar de disputarse con estadios vacíos

Santa Fe Femenino
Independiente Santa Fe superó 4-3 a Olimpia y conquistó el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2026 en Quito - crédito Santa Fe Femenino
Guardar

Independiente Santa Fe logró subirse al podio de la Copa Libertadores Femenina 2026 tras imponerse por 4-3 a Olimpia de Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador), duelo valido por el tercer lugar del certamen.

El equipo bogotano resolvió el partido con dos goles durante el tiempo de descuento y completó una remontada cuando parecía que el conjunto paraguayo lograría imponerse.

PUBLICIDAD

Santa Fe terminó en el tercer lugar luego de vencer a Olimpia en un encuentro condicionado por la lluvia y una cancha pesada. La campaña incluyó triunfos ante Caracas (Venezuela) y Colo Colo (Chile), una eliminación de Palmeiras (Brasil) por penales y una caída en semifinales frente a Corinthians (Brasil), antes de la definición por la tercera casilla.

Omar Ramírez pidió transformar el formato de la Libertadores Femenina

El entrenador Omar Ramírez aprovechó el cierre de la competencia para cuestionar la estructura que la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) aplica en el certamen continental. Su principal reclamo apuntó a la corta duración de la competición y a la falta de oportunidades económicas para los clubes participantes.

PUBLICIDAD

Omar Ramírez - Independiente Santa Fe
El técnico Omar Ramírez criticó la duración de quince días del certamen y reclamó modificaciones en el formato a la Conmebol - crédito Independiente Santa Fe

“Conmebol tiene que cambiar el Sudamericano de clubes”, sostuvo Ramírez. El técnico consideró que el nombre de Copa Libertadores no coincide con las condiciones reales del torneo.

“Conmebol tiene que cambiar el Sudamericano de clubes, le ponen Copa Libertadores, porque toca ponerle esa marca. Esto no es una Copa Libertadores, esto es un Sudamericano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el mismo sudamericano?”, cuestionó el entrenador de Santa Fe.

Ramírez vinculó esa crítica con la ausencia de ingresos que permitan fortalecer los proyectos deportivos femeninos. Para el técnico, el actual calendario limita la posibilidad de comercializar los partidos y de atraer patrocinadores.

El entrenador afirmó que el torneo “en 15 días se te va todo”. También señaló que ese período impide que las instituciones obtengan recursos a través de las entradas a los estadios.

“En 15 días se te va todo. No hay taquillas para los clubes, no puedes tener un sponsor digno porque son 15 días. No da para pagar una millonada de sponsor. No ayuda al fútbol femenino. Al crecimiento”, dijo Ramírez.

Las Leonas superaron a Olimpia por 4-3 en un dramático partido definido en tiempo de reposición y con una jugadora menos por la expulsión de Mariana Zamorano - crédito @LeonasSantaFe/X
Los clubes recibieron 50.000 dólares por su participación, un monto que según Omar Ramírez se consume por completo en los traslados - crédito @LeonasSantaFe/X

El técnico también comparó el incentivo otorgado por la participación con los costos que afrontan los equipos durante la competencia. “Te dan 50.000 dólares por participar, 50.000 dólares se los gasta uno acá”, afirmó.

La propuesta de Ramírez pasa por abandonar la concentración de todos los encuentros en una sola ciudad y avanzar hacia una competencia con eliminatorias de ida y vuelta. Según planteó, ese modelo permitiría que cada club juegue ante su público y reciba dinero por taquilla.

El entrenador se refirió a la semifinal que Santa Fe disputó ante Corinthians y la usó como ejemplo de un partido que, a su juicio, habría tenido otra dimensión si se hubiera jugado en Bogotá.

“Si Conmebol no cambia el formato de Libertadores, Sudamérica no va a poder crecer en el fútbol femenino, ni los clubes”, alertó Ramírez. Luego agregó: “¿Se imaginan esa semifinal Corinthians-Santa Fe en Bogotá? Se llena El Campín, es taquilla para el club, es plata y en Corinthians es lo mismo”.

Para el director técnico, los escenarios sin público afectan tanto a las instituciones como al valor de la competencia. “Aquí hay estadios vacíos, no ayuda el espectáculo”, completó.

Santa Fe Femenino
Independiente Santa Fe derrotó a Caracas y Colo Colo en la fase de grupos y eliminó a Palmeiras en la serie por penales- crédito Santa Fe Femenino

Por su parte, Gabriela Huertas, jugadora de Independiente Santa Fe, habló del campo de juego: “Lastimosamente el campo no permitió dar un buen espectáculo para los dos equipos, la verdad que eso es una pena. No sé porque Conmebol habilita una cancha para jugar en esas condiciones, pero bueno lo sacamos adelante y fue lo importante”.

Además, Huertas anunció en zona mixta después del triunfo ante Olimpia que no renovará con las Leonas para 2027: “Mi contrato con el club termina y yo había acordado que no iba a renovar entonces es esto”.

Temas Relacionados

Santa Fe femeninaCopa Libertadores FemeninaOmar RamírezTécnico Santa FeFormato LibertadoresColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos temblores sacudieron el inicio de noviembre en Colombia, según el SGC: no se reportan daños ni lesionados

El último reporte, cerca de las 10:00 a. m., se registró en el departamento de Cundinamarca, mientras la entidad técnica mantiene el monitoreo de la actividad telúrica durante la jornada en Colombia

Dos temblores sacudieron el inicio de noviembre en Colombia, según el SGC: no se reportan daños ni lesionados

Este es el reciente parte médico Kbeto Zuleta, cantante vallenato que se accidentó en Cesar: “Despertó espontáneamente”

El artista fue retirado del respirador sin complicaciones y ya reconoce a quienes lo rodean, aunque permanece estable en cuidados intensivos de una clínica de Barranquilla, según informó su equipo

Este es el reciente parte médico Kbeto Zuleta, cantante vallenato que se accidentó en Cesar: “Despertó espontáneamente”

Gustavo Bolívar cuestionó el traslado de libros de la biblioteca de la Cancillería y confirmó que ya hay tutelas en curso: “Oscurantismo”

El exsenador del Pacto Histórico rechazó la salida del acervo documental y sostuvo que la administración de Abelardo de la Espriella tendrá que restituir los ejemplares retirados

Gustavo Bolívar cuestionó el traslado de libros de la biblioteca de la Cancillería y confirmó que ya hay tutelas en curso: “Oscurantismo”

Ministro de Defensa denunció presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno Petro por $155.000 millones: “Aportaremos cada prueba”

La cartera de Defensa aseguró que reforzará los mecanismos de control sobre los recursos destinados a seguridad, mientras las autoridades determinan eventuales responsabilidades

Ministro de Defensa denunció presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno Petro por $155.000 millones: “Aportaremos cada prueba”

Yina Calderón defendió a Karol G tras su polémico baile con Young Miko y señaló “la doble vara” del reguetón: “El ejemplo lo tienen que dar los papás en casa”

La empresaria colombiana respondió a quienes tacharon de inapropiada la cercanía con la puertorriqueña durante un concierto de la rapera en Orlando y cuestionó las críticas de internautas en redes

Yina Calderón defendió a Karol G tras su polémico baile con Young Miko y señaló “la doble vara” del reguetón: “El ejemplo lo tienen que dar los papás en casa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Este es el reciente parte médico Kbeto Zuleta, cantante vallenato que se accidentó en Cesar: “Despertó espontáneamente”

Este es el reciente parte médico Kbeto Zuleta, cantante vallenato que se accidentó en Cesar: “Despertó espontáneamente”

Yina Calderón defendió a Karol G tras su polémico baile con Young Miko y señaló “la doble vara” del reguetón: “El ejemplo lo tienen que dar los papás en casa”

Jim Velásquez siguió en su pelea con Alina Lozano e insistió en que su matrimonio fue falso: “Si llegamos ahí era porque queríamos”

Luisa Fernanda W reveló por qué se tapó el rostro con el velo en su boda con Pipe Bueno: “Es una tradición”

Asistente al concierto de Ryan Castro en Bogotá denunció que le robaron su celular al ingresar a El Campín: “Está acá dentro, nunca salió”

Deportes

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

Disfraz de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional desató críticas: el jugador explicó su elección y pidió disculpas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026