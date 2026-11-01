Colombia

La huella de Antonio Navarro Wolff es recordada por varias figuras políticas tras la noticia de su muerte: “Fue un ejemplo de reconciliación”

El fallecimiento del exdirigente del M-19 y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, a los 78 años, generó mensajes de condolencia de representantes de distintos sectores políticos, quienes destacaron su papel en la construcción de paz y la democracia colombiana

Retrato en blanco y negro de Antonio Navarro Wolff junto a capturas de mensajes de redes sociales publicados por diversas figuras políticas
Antonio Navarro Wolff participó como copresidente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 - crédito Montaje Infobae Colombia/José Novoa/X
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La muerte de Antonio Navarro Wolff, a los 78 años, provocó en el transcurso del domingo mensajes de condolencia de dirigentes de distintos sectores políticos, quienes destacaron su papel en la desmovilización del M-19, la Constitución de 1991 y la vida pública colombiana. La familia confirmó que el exconstituyente falleció a las 2:42 p. m. del 1 de noviembre de 2026 y pidió respeto por su duelo.

En un comunicado, los allegados del exministro de Salud y exgobernador de Nariño informaron que la despedida inicial será privada. También agradecieron las expresiones de solidaridad recibidas y señalaron que este lunes comunicarán la fecha y las condiciones para que ciudadanos, amigos y dirigentes puedan acompañar su “último recorrido”.

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La muerte de Navarro Wolff cierra una trayectoria ligada a algunos de los principales cambios políticos de las últimas décadas en Colombia. Ingeniero sanitario de profesión, fue dirigente del Movimiento 19 de Abril (M-19), participó en su proceso de paz y llegó a ser uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Carta Política.

Dirigentes destacan su aporte a la Constitución de 1991

El exnegociador de paz y exministro Humberto de la Calle recordó el trabajo que compartió con Antonio Navarro Wolff durante la Asamblea Constituyente. De la Calle actuó como ministro delegado del Gobierno, mientras Navarro ejerció la copresidencia junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado.

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Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
Humberto de la Calle recordó el trabajo compartido con Antonio Navarro Wolff durante la Constituyente - crédito Humberto de la Calle/X

“Mucho de la Constitución, que recoge un enorme consenso nacional, se le debe a él”, escribió De la Calle en X. El exfuncionario añadió que pudo conocer su “vocación de servicio”, su interés por el bien común y su “liderazgo constructivo”, al tiempo que pidió proteger ese legado institucional.

La representante a la Cámara María del Mar Pizarro también relacionó su fallecimiento con la arquitectura política surgida de la Constituyente. “La Constitución que nos cobija lleva su huella. Nos enseñó que el perdón, la paz y el diálogo no son debilidad sino grandeza. Descanse en paz (sic)”, afirmó, al definirlo como uno de los impulsores de la apertura democrática y del Estado social de derecho.

Juan Manuel Galán envió condolencias a la familia y resaltó el aporte de Navarro Wolff a la democracia - crédito Juan Manuel Galán/X
Juan Manuel Galán envió condolencias a la familia y resaltó el aporte de Navarro Wolff a la democracia - crédito Juan Manuel Galán/X

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, sostuvo que Navarro fue protagonista de “momentos fundamentales” de la historia política nacional. En su mensaje, afirmó que: “Su trayectoria deja una huella imborrable en la vida democrática de Colombia y en la búsqueda de paz”, y envió condolencias a sus familiares y allegados.

Mensajes desde la izquierda y antiguos compañeros del M-19

Las reacciones también provinieron de figuras que compartieron espacios políticos con Navarro Wolff o que reivindican el tránsito del M-19 de la lucha armada a la actividad institucional. El concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, exmilitante de esa organización, lo describió como uno de los copresidentes de la Constituyente y escribió: “Ha muerto uno de los imprescindibles”.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
José Cuesta Novoa recordó a Antonio Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Constituyente - crédito José Novoa/X

El senador Iván Cepeda afirmó que conoció a Navarro hace más de tres décadas y lo consideró uno de los dirigentes destacados de las izquierdas y el progresismo colombiano. En su publicación destacó “Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. ..Vivirá siempre en nuestra memoria”, concluyó.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
Iván Cepeda destacó la trayectoria política y las convicciones democráticas de Antonio Navarro Wolff - crédito Iván Cepeda/X

Gustavo Bolívar centró su pronunciamiento en el proceso de paz suscrito por el M-19 y en la posterior participación política de Navarro. “Nos enseñó que la reconciliación requiere valentía y que las diferencias pueden tramitarse con la palabra”, señaló. Bolívar agregó que honrar su memoria implica continuar la construcción de paz y democracia.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
Gustavo Bolívar resaltó el papel de Navarro Wolff en la reconciliación y la construcción de paz - crédito Gustavo Bolívar/X

La concejal Heidy Sánchez Barreto resaltó su defensa de la transparencia y el servicio público. Además agregó que:Bogotá habría encontrado en él un buen alcalde, con visión, sensibilidad y profundo compromiso con lo público”.

Katherine Miranda, por su parte, lo definió como “un hombre decente, con carácter” y uno de los defensores de la paz en el país. El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mauricio Lizcano enumeró sus cargos como ministro, alcalde de Pasto, gobernador, congresista y constituyente.

Uribe, Duque y Galán recuerdan una relación institucional respetuosa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó solidaridad con la familia y amigos de Navarro Wolff, pese a las diferencias políticas entre ambos. Uribe recordó la relación institucional que sostuvieron cuando Navarro era gobernador de Nariño y él ocupaba la Presidencia.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
Álvaro Uribe Vélez expresó solidaridad con la familia de Navarro Wolff y recordó una relación respetuosa pese a sus diferencias - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

“Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa”, escribió Uribe. Según el exmandatario, Navarro reconocía que el Gobierno nacional apoyaba a mandatarios regionales y locales sin considerar el origen político de su elección.

El expresidente Iván Duque también envió sus condolencias y recordó que compartió con Navarro Wolff la Comisión Tercera del Senado y la actividad legislativa. Señaló que, pese a sus diferencias políticas, lograron acuerdos y construyeron una amistad fundada en la “sinceridad, la franqueza y el respeto por el otro”.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
Iván Duque recordó los acuerdos legislativos y la amistad que sostuvo con Antonio Navarro Wolff - crédito Iván Duque/X

Duque sostuvo que su nombre, como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, quedará como testimonio de su disposición a buscar acuerdos para el país después de abandonar “el errado camino de la violencia”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que Navarro fue un ejemplo de reconciliación después de la paz con el M-19. También recordó su paso por la Secretaría de Gobierno de la capital y su actividad pública en Nariño.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
Carlos Fernando Galán destacó a Navarro Wolff como un referente de reconciliación tras el acuerdo de paz del M-19 - crédito Carlos Fernando Galán/X

“Después de firmar la paz, Antonio siempre apostó por ella. Fue también ejemplo de resiliencia: a pesar de las secuelas de la guerra en su cuerpo, siguió apostando por la democracia y nunca perdió la capacidad de reírse de sí mismo”, agregó el mandatario distrital.

Sergio Fajardo lo describió como un dirigente con quien era posible “conversar, discrepar y construir”. Desde X, el excandidato presidencial sumó: “Tuve la oportunidad de compartir con Antonio en muchas oportunidades (...) en él se podía confiar. Su voz ha hecho falta en estos tiempos. Hará falta. Sentido pésame para su familia y amistades”

Captura de pantalla de una publicación en la red social X desde la cuenta de Gustavo Bolívar referida a Antonio Navarro Wolff
16. Sergio Fajardo recordó a Antonio Navarro Wolff como un dirigente dispuesto al diálogo y la construcción de acuerdos - crédito Sergio Fajardo/X

La familia anunciará este lunes los detalles de las honras y del acompañamiento público, según el comunicado divulgado tras el fallecimiento.

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